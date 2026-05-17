اکسیوس: ترامپ احتمالا سهشنبه جلسهای با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار میکند
اکسیوس گزارش داد که مقامهای آمریکایی میگویند ترامپ خواهان توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی است، اما رد بسیاری از خواستههای او از سوی حکومت ایران و خودداری تهران از ارائه امتیازهای معنادار درباره برنامه هستهایاش، گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است.
دو مقام آمریکایی به این رسانه اعلام کردهاند که انتظار میرود ترامپ روز سهشنبه جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی خود برگزار کند تا گزینههای اقدام نظامی را بررسی کند.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد ترامپ شنبه نیز در باشگاه گلف خود در ویرجینیا با اعضای تیم امنیت ملی دیدار و درباره ایران رایزنی کرده است.
جیدی ونس، استیو ویتکاف، مارکو روبیو و جان رتکلیف از جمله حاضران در این نشست بودند.