به گفته این سازمان، نبود واکسن یا درمان تایید شده برای گونه «بوندیبوگیو»، این شیوع را به وضعیتی «غیرعادی» تبدیل کرده است.

به گزارش رویترز، سازمان جهانی بهداشت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار داد شیوع ابولا که ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، می‌تواند فراتر از مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گسترش پیدا کند و کشورهای همسایه کنگو در معرض خطر بالای انتقال بیماری قرار دارند.

بر اساس اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل، تا روز شنبه در استان ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، دست‌کم ۸۰ مورد مرگ مشکوک، هشت مورد تایید شده آزمایشگاهی و ۲۴۶ مورد مشکوک ابتلا در سه منطقه بهداشتی شامل بونیا، روامپارا و مونگبالو ثبت شده است.

وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو پیش‌تر نیز از مرگ ۸۰ نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داده بود.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده با توجه به نرخ بالای مثبت بودن نمونه‌های اولیه و افزایش موارد مشکوک، ابعاد واقعی شیوع ممکن است بسیار گسترده‌تر از موارد شناسایی‌شده باشد.

این سازمان اعلام کرد وضعیت کنونی از این جهت «غیرعادی» است که برخلاف برخی گونه‌های دیگر ابولا، از جمله ابولای زئیر، هیچ واکسن یا درمان اختصاصی تایید شده‌ای برای ویروس بوندیبوگیو وجود ندارد.

ثبت موارد انتقال فرامرزی

به گفته سازمان جهانی بهداشت، مواردی از انتقال بین‌المللی بیماری تاکنون ثبت شده است. در اوگاندا، دو مورد تایید شده ابتلا - از جمله یک مورد مرگ - در کامپالا، پایتخت این کشور، گزارش شده که مربوط به افرادی بوده که از جمهوری دموکراتیک کنگو سفر کرده بودند.

همچنین یک مورد تایید شده ابتلا در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، در فردی که از استان ایتوری بازگشته بود، شناسایی شده است.

این نهاد از کشورها خواسته سازوکارهای ملی مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها و مسیرهای اصلی را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند.

بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، افراد مبتلا یا کسانی که با موارد بیماری تماس داشته‌اند، نباید تا ۲۱ روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین‌المللی انجام دهند، مگر در شرایط تخلیه پزشکی.

توصیه به باز نگه داشتن مرزها

با وجود هشدار درباره خطر گسترش بیماری، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها یا اعمال محدودیت بر سفر و تجارت خودداری کنند.

به گفته این سازمان، محدودیت‌های شدید ممکن است موجب افزایش عبورهای غیررسمی از مرزها شود؛ مسیری که کنترل و پایش بیماری را دشوارتر خواهد کرد.

اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی از سوی سازمان جهانی بهداشت معمولاً برای جلب توجه جهانی، تسریع هماهنگی میان کشورها و تقویت پاسخ به بحران‌های بهداشتی صادر می‌شود؛ اما این نهاد تاکید کرده که شیوع کنونی ابولا هنوز به سطح یک همه‌گیری جهانی نرسیده است.

