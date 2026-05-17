ترامپ: اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد بهتری ندهد، ما آنها را شدیدتر هدف قرار میدهیم
دونالد ترامپ در گفتوگو با کانال ۱۲ اسرائیل گفت همچنان معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است و انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازهای ارائه کند.
بر اساس این گزارش، ترامپ از تعیین ضربالاجل برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواستههای آمریکا درباره برنامه هستهای ایران، اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود.
ترامپ به این رسانه گفت: «ما میخواهیم به یک توافق برسیم، اما ایرانیها در حال حاضر در جایگاهی که ما میخواهیم نیستند. آنها باید به آن جایگاه برسند، وگرنه ضربه سختی دریافت خواهند کرد.»
او همچنین افزود: «اگر با پیشنهاد بهتری نزد ما نیایند، ما آنها را شدیدتر از هر اقدامی که تاکنون انجام دادهایم هدف قرار خواهیم داد.»
طبق گزارش کانال ۱۲، ترامپ همچنین گفته است که تماس تلفنی او با بنیامین نتانیاهو در یکشنبه مثبت بوده و بخش عمده آن بر جنگ علیه جمهوری اسلامی متمرکز بوده است.