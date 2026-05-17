انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف قرار دادن تروریستی نیروگاه هسته‌ای پاک براکه، چه از سوی عامل اصلی و چه از طریق یکی از عوامل نیابتی آن، یک تشدید تنش خطرناک و صحنه‌ای تاریک است که تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی را نقض می‌کند، در حالی که بی‌توجهی جنایتکارانه‌ به جان غیرنظامیان در امارات متحده عربی و پیرامون آن است.»

قرقاش ادامه داد: «این تشدید تنش ممنوع، بار دیگر ماهیت چالش‌هایی را که منطقه در مواجهه با نیروهای شر، هرج‌ومرج و خرابکاری با آنها روبه‌رو است، تایید می‌کند.»

او افزود: «هیچ‌کس نخواهد توانست بازوی امارات را بپیچاند، و هیچ‌کس موفق نخواهد شد چشم‌انداز، موفقیت و پیام الهام‌بخش آن به مردم منطقه در زمینه امنیت، ثبات، توسعه و شکوفایی را تضعیف کند.»