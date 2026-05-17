جمهوری اسلامی با سیاست «فریب و تاخیر» به دنبال خرید زمان است
گزارشها حاکی از آن است که مقامهای اطلاعاتی منطقهای معتقدند جمهوری اسلامی خود را برای احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا آماده میکند؛ همزمان دونالد ترامپ بار دیگر درباره پایان یافتن صبر خود در قبال تهران هشدار داده و اسرائیل نیز اعلام کرده برای «هر سناریویی» آماده است.
به گزارش وبسایت اسرائیل نشنالنیوز به نقل از فاکسنیوز، ارزیابی مقامهای اطلاعاتی منطقهای نشان میدهد جمهوری اسلامی با توجه به افزایش نارضایتی دولت ترامپ از رفتار تهران و ادامه برنامه هستهای ایران، احتمال میدهد آمریکا حملات نظامی علیه این کشور را از سر بگیرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای ایرانی معتقدند ترامپ ممکن است تصمیم به آغاز دوباره عملیات نظامی بگیرد و به همین دلیل راهبردی مبتنی بر «فریب و تاخیر» را دنبال میکنند؛ راهبردی که هدف آن خرید زمان و پیچیدهتر کردن هرگونه عملیات نظامی احتمالی جدید توصیف شده است.
این مقامها به فاکسنیوز گفتهاند رهبران حکومت ایران بر این باورند که میتوانند بحران را دستکم دو هفته دیگر ادامه دهند؛ اقدامی که ممکن است از نظر سیاسی و عملیاتی، آغاز دوباره حملات آمریکا را دشوارتر کند.
گزارش همچنین میگوید تهران برخی رویدادهای بینالمللی آینده، از جمله جام جهانی فوتبال و جشن دویستوپنجاهمین سالگرد تاسیس آمریکا را تحولاتی میبیند که میتواند به نفع جمهوری اسلامی عمل کند.
گزارش از تشدید فشار اقتصادی و نشانههای بحران سوخت در ایران به نوشته اسرائیل نشنالنیوز، تاثیر محاصره تحت رهبری آمریکا در داخل ایران بهطور فزایندهای آشکار شده است.
یک مقام ارشد اسرائیلی که نام او فاش نشده، در این گزارش به صفهای طولانی پمپبنزین، کمبود سوخت و افزایش نارضایتی عمومی بهعنوان نشانههای اولیه بحران سوخت در ایران اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، قیمتها در ایران همچنان افزایش مییابد، بیکاری بیشتر شده و تورم نیز رو به تشدید است.
این مقام گفته است: «اوضاع به شکلی تصاعدی در حال بدتر شدن است.»
افزایش گمانهزنیها درباره حملات تازه به ایران این گزارش در شرایطی منتشر شده که نشانهها و گزارشهای اخیر، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را پررنگتر کردهاند.
ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت پیامی مبهم در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که شامل تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از او در کنار یک دریادار آمریکایی و چند کشتی، از جمله کشتیای با پرچم جمهوری اسلامی، بود.
روی این تصویر عبارت «این آرامش پیش از طوفان بود» نوشته شده بود؛ پیامی که به گمانهزنیها درباره احتمال تشدید تنشها دامن زد.
همزمان، نیویورکتایمز گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال آمادهسازی گسترده برای احتمال ازسرگیری حملات به ایران، حتی از اوایل هفته آینده، هستند.
ترامپ: هر توافقی با ایران نیازمند «تضمینی واقعی» است ترامپ جمعه ۲۵ اردیبهشت نیز گفته بود ممکن است با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هستهای ایران موافقت کند، اما تاکید کرد چنین توافقی تنها در صورت دریافت «تضمینی واقعی» از تهران قابل پذیرش خواهد بود.
نتانیاهو: اسرائیل برای هر سناریویی آماده است در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در نشست ویژه دولت به مناسبت روز اورشلیم، به موضوع ایران اشاره کرد و گفت: «چشمان ما درباره ایران کاملاً باز است. امروز، همانطور که هر چند روز یک بار انجام میدهم، با دوستمان رییسجمهوری ترامپ صحبت خواهم کرد.»
او افزود اسرائیل برای «هر سناریویی» آماده است.
به نوشته اسرائیل نشنالنیوز، مجموعه این تحولات نشان میدهد در حالی که فشار اقتصادی بر ایران افزایش یافته و نشانههایی از آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل دیده میشود، تهران نیز خود را برای احتمال تشدید دوباره درگیری آماده میکند و تلاش دارد با راهبرد «فریب و تاخیر»، زمان بیشتری به دست آورد.
جین هارمن، نماینده پیشین کنگره آمریکا، در یادداشتی برای نشریه هیل نوشته است که ایالات متحده پس از بیش از یک ماه درگیری با حکومت ایران، نه تنها به اهداف خود نزدیک نشده، بلکه با تقویت موضع جمهوری اسلامی و از دست رفتن کنترل بر تنگه هرمز، در موقعیتی ضعیفتر قرار گرفته است.
او استدلال میکند که دولت ترامپ اکنون باید به جای تمرکز بر پیروزی در جنگ، بر مهار خسارتها و بازسازی موقعیت آمریکا تمرکز کند.
به نوشته هارمن، نشست اخیر دونالد ترامپ و شی جینپینگ با وعدههای مبهم درباره نقش احتمالی چین پایان یافت، اما واقعیت میدانی نشان میدهد ۳۷ روز حملات شدید هوایی تنها به سختتر شدن مواضع جمهوری اسلامی انجامیده و تنگه هرمز - که پیش از جنگ باز و باثبات بود - اکنون تحت کنترل ایران قرار دارد.
او مینویسد: «پرسش امروز دیگر این نیست که آمریکا چگونه میتواند در این جنگ پیروز شود، بلکه این است که چگونه میتواند جلوی وخامت بیشتر اوضاع را بگیرد و بخشی از موقعیت از دسترفته را بازپس گیرد.»
اورشلیمپست نوشته است که حمله پهپادی به نزدیکی نیروگاه هستهای در امارات متحده عربی میتواند نشانهای از افزایش فشار جمهوری اسلامی بر کشورهای خلیج فارس و پیامی درباره گسترش دامنه اهداف تهران در منطقه باشد، در شرایطی که گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری جنگ افزایش یافته است.
به نوشته اورشلیمپست، ۲۷ اردیبهشت یک پهپاد باعث آتشسوزی در نزدیکی نیروگاه هستهای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی شد. دفتر رسانهای ابوظبی اعلام کرد آتشسوزی در یک ژنراتور برق خارج از محدوده داخلی نیروگاه رخ داده و تاکید کرد این حادثه بر عملکرد سامانههای حیاتی نیروگاه تاثیری نداشته است.
مقامهای اماراتی همچنین گفتند هیچ موردی از مصدومیت یا نشت مواد رادیواکتیو گزارش نشده و نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه میدهد.
اورشلیمپست با اشاره به گزارش آسوشیتدپرس نوشت این حمله، در شرایطی که آتشبس با حکومت ایران همچنان شکننده توصیف میشود، نگرانیها درباره احتمال ازسرگیری جنگ را افزایش داده است.
اگرچه هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، این تحلیل احتمال میدهد [حکومت] ایران یا نیروهای نیابتی وابسته به آن در این حمله نقش داشته باشند.
نگرانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به نوشته اورشلیمپست، نهاد ناظر هستهای سازمان ملل نسبت به حمله پهپادی نزدیک نیروگاه هستهای امارات «نگرانی جدی» ابراز کرده است.
این گزارش میگوید آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال پیگیری نزدیک وضعیت است، هرچند سازمان فدرال تنظیم مقررات هستهای امارات اعلام کرده سامانههای حیاتی نیروگاه همچنان بهطور عادی فعالیت میکنند.
امارات متحده عربی؛ هدف فزاینده حملات حکومت ایران؟ این تحلیل میگوید امارات متحده عربی بهطور فزایندهای در مرکز توجه تهران قرار گرفته است. به نوشته اورشلیمپست، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در اسفند، جمهوری اسلامی بخش مهمی از حملات موشکی و پهپادی خود را متوجه امارات کرده است.
خلیفه شاهین المرر، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در نشست وزیران خارجه بریکس گفته است کشورش هرگونه تهدید علیه حاکمیت و امنیت ملی خود را رد میکند و حق پاسخ نظامی، دیپلماتیک و حقوقی به اقدامات خصمانه را برای خود محفوظ میداند.
او همچنین گفت: «از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، امارات هدف حملات مکرر و غیرموجه ایران قرار گرفته و سامانههای دفاعی کشور حدود سه هزار حمله شامل موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها را رهگیری کردهاند.»
به گفته وزیر خارجه امارات، این حملات زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی از جمله فرودگاهها، بنادر، تاسیسات نفتی، نیروگاههای آبشیرینکن، شبکههای انرژی و مناطق مسکونی را هدف قرار دادهاند.
تهران پیام میدهد: ازسرگیری جنگ با پاسخ همراه خواهد بود اورشلیمپست مینویسد حکومت ایران در حال ارسال این پیام است که هرگونه ازسرگیری درگیری نظامی با واکنش تلافیجویانه همراه خواهد بود.
این گزارش به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در هماهنگی روابط با چین اشاره کرده و آن را در ارتباط با سفر اخیر دونالد ترامپ به چین ارزیابی میکند.
همزمان، تلگراف گزارش داده که آمریکا امارات متحده عربی را برای تصرف یک جزیره متعلق به ایران تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که میتواند به افزایش تنشها منجر شود.
به نوشته این تحلیل، [حکومت] ایران همچنین فعالیت کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق را زیر نظر دارد و نسبت به گزارشهای مربوط به نقش برخی کشورهای خلیج فارس در جنگ حساستر شده است.
گزارش همچنین به افشاگریهای اخیر نیویورکتایمز و والاستریت ژورنال درباره وجود پایگاههای احتمالی اسرائیل در عراق اشاره میکند و میگوید این موضوع میتواند توجه بیشتری از سوی تهران به عراق جلب کند.
پیام پهپادی به امارات متحده عربی؟ اورشلیمپست در پایان این احتمال را مطرح میکند که حادثه پهپادی ۲۷ اردیبهشت، پیامی از سوی [حکومت] ایران درباره افزایش اهداف بالقوه در امارات متحده عربی بوده باشد.
این گزارش به نقل از رسانه اماراتی «العین» میگوید اسرائیل در وضعیت آمادهباش بالا قرار دارد و ارتش این کشور در حال آمادهسازی برای احتمال ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است.
به نوشته العین، رسانههای اسرائیلی درباره طرحهایی بحث میکنند که ممکن است شامل حمله به زیرساختهای ملی، تاسیسات انرژی و نیروگاهها در ایران و همچنین هدف قرار دادن مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی باشد.
اورشلیمپست نتیجه میگیرد که مجموعه این تحولات بخشی از پیامرسانی متقابل بازیگران منطقهای است؛ پیامی که [حکومت] ایران از طریق تهدیدها، حملات و موضعگیریهای سیاسی به کشورهای منطقه و طرفهای درگیر ارسال میکند.