گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های اطلاعاتی منطقه‌ای معتقدند جمهوری اسلامی خود را برای احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا آماده می‌کند؛ هم‌زمان دونالد ترامپ بار دیگر درباره پایان یافتن صبر خود در قبال تهران هشدار داده و اسرائیل نیز اعلام کرده برای «هر سناریویی» آماده است.

به گزارش وب‌سایت اسرائیل نشنال‌نیوز به نقل از فاکس‌نیوز، ارزیابی مقام‌های اطلاعاتی منطقه‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با توجه به افزایش نارضایتی دولت ترامپ از رفتار تهران و ادامه برنامه هسته‌ای ایران، احتمال می‌دهد آمریکا حملات نظامی علیه این کشور را از سر بگیرد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی معتقدند ترامپ ممکن است تصمیم به آغاز دوباره عملیات نظامی بگیرد و به همین دلیل راهبردی مبتنی بر «فریب و تاخیر» را دنبال می‌کنند؛ راهبردی که هدف آن خرید زمان و پیچیده‌تر کردن هرگونه عملیات نظامی احتمالی جدید توصیف شده است.

این مقام‌ها به فاکس‌نیوز گفته‌اند رهبران حکومت ایران بر این باورند که می‌توانند بحران را دست‌کم دو هفته دیگر ادامه دهند؛ اقدامی که ممکن است از نظر سیاسی و عملیاتی، آغاز دوباره حملات آمریکا را دشوارتر کند.

گزارش همچنین می‌گوید تهران برخی رویدادهای بین‌المللی آینده، از جمله جام جهانی فوتبال و جشن دویست‌وپنجاهمین سالگرد تاسیس آمریکا را تحولاتی می‌بیند که می‌تواند به نفع جمهوری اسلامی عمل کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید