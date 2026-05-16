در همین ارتباط، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای تاکید کرد که کارگران و مزدبگیران برای مبارزه با بیکارسازی و فقر ، به اتحاد، اعتراض و سازمان‌یابی نیازمند هستند.

نجفی شنبه ۲۶ اردیبهشت، در گفت‌وگو با کانال تلگرامی امتداد، در مورد موضوع بیکاری تاکید کرد: «صدمات هر اشتغال از دست رفته در کشور، فراتر از حد تصور است.»

او از حکومت خواست که «سهم جدی از زیرساخت‌ها را به اشتغال‌زایی اختصاص دهد»‌ و در این مورد به لزوم «تامین مواد مورد نیاز صنعت کشور با حداقل بروکراسی و نهایت تسهیل‌گری» اشاره کرد.

در هفته‌های اخیر، آمارهای متفاوتی از شمار نیروهای کار که در جریان جنگ ایران و نیز پس از آن، بیکار شده و یا اخراج شده‌اند، منتشر شده است.

در این ارتباط، از آمار بین دو تا سه میلیون بیکار نام برده شده و حتی هشدار داده شده که ممکن است این تعداد به چهار میلیون نفر هم برسد. در این مورد، خبرگزاری ایلنا، وابسته به «خانه کارگر» جمهوری اسلامی که از تشکل‌های حکومتی در ایران است، اول اردیبهشت در گزارشی با استناد به «آمارهای رسمی و غیررسمی» نوشت: «حداقل ۳ تا ۴ میلیون کارگر، شامل کارگران بیمه شده و همچنین شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه، بیکار شده‌اند.»

ایلنا اشاره کرد:‌ «بیکاری حدود ۴ میلیون نان‌آور به معنای این است که حداقل ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور، دیگر هیچ منبعی برای امرار معاش ندارند و در میانه‌ یک بحران جدی به حال خود رها شده‌اند.»

این در شرایطی است که به گفته این خبرگزاری حکومتی، «تنها حمایت دولت از این گروه‌های بی‌پناه، یک یارانه‌ نفری ۳۰۰ هزار تومانی‌ است و کالابرگی که مبلغ آن به ازای هر نفر، فقط یک میلیون تومان است. کالابرگ یک خانواده چهار نفره، به زحمت پول یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج است.»

با این همه، پس از انتشار گزارش‌هایی مشابه در برخی از رسانه‌ها در ایران، دستگاه‌های حکومتی و مقام‌های جمهوری اسلامی پس از تاخیر فراوان در واکنش به این آمارها و در عین حال، بدون انتشار آمار دقیق نیروهای بیکار و اخراجی، عنوان کرده‌اند که تعداد ثبت‌نام شدگان برای دریافت بیمه ‌بیکاری بسیار کمتر از آمار منتشر شده است.

در همین ارتباط، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۲ اردیبهشت به نقل از آمار منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی نوشت که «تا نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری، حدود ۲۰۵ هزار نفر درخواست خود را برای دریافت بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند.»

این آمار رسمی در شرایطی منتشر شده است که کارگران غیر مشمول قانون کار اصولا امکان استفاده از بیمه بیکاری را ندارند؛ کارگرانی که پیش از این، برخی از رسانه‌ها در ایران در سالیان قبل، شمار آن‌ها را صدها هزار نفر بر‌آورد کرده بودند.

در عین حال، گزارش‌ها حاکی از روند بسیار کند رسیدگی به درخواست‌های استفاده از بیمه بیکاری در اداره‌های کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی شهرهای مختلف ایران است. برای نمونه می‌توان به گزارش شنبه ۲۶ اردیبهشت ایلنا اشاره کرد.

این خبرگزاری خانه کارگر نوشت: «مراجعانی را دیدیم که از ۲۶ فروردین‌ماه درخواست خود را ثبت کرده‌اند و با گذشت هفته‌ها، هنوز پرونده‌شان در وضعیت در دست بررسی باقی مانده است.» به عبارت دیگر، هنوز بیمه بیکاری آن‌ها هنوز تصویب نشده است.

بر اساس این گزارش، «تنها در واحد شمال‌شرق تهران، در فروردین‌ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است. این در حالی است که کل پرسنل این واحد تنها ۴ نفر هستند.»

این گزارش اضافه می‌کند: «اگر فقط در این واحد روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشکری ۲۰ تا ۳۰ هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه روبرو بوده‌ایم.»

علاوه بر این، ایلنا به نکته دیگری اشاره کرده و نوشته است: «سامانه روابط کار طی‌ ماه‌های گذشته، با اختلال مواجه شده و پاسخ‌دهی به درخواست‌های کارگران از جمله بیمه بیکاری، شکایات و سایر امور اداری یا با تاخیر ارائه می‌شود و یا اصلاً پاسخی دریافت نمی‌شود؛ وضعیتی که کارگران را مجبور به پیگیری حضوری کرده است.»

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه: این دیگر یک بحران مقطعی نیست

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه شنبه ۲۶ اردیبهشت در بیانیه‌ای نوشت: «بیکاری گسترده، اخراج‌سازی‌های بیشتر پس از جنگ، و ناتوانی میلیون‌ها انسان در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، دیگر یک بحران مقطعی نیست؛ این تصویر روشنِ یک فاجعه اجتماعی است.»

این تشکل مستقل کارگری با اشاره به اینکه «فقط در دو ماه اخیر، ده‌ها هزار نفر به صف بیکاران رانده شده‌اند» افزود: «پشت هر عدد، یک زندگی در حال فروپاشی است؛ خانواده‌ای که امنیت، امید و آینده‌اش را از دست می‌دهد.»

این سندیکا اضافه کرد: «کارگری که با سخت‌ترین شرایط کار می‌کند و ماهانه ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، حتی قادر به تامین حداقل‌های زندگی نیست. اجاره مسکن، درمان، تحصیل فرزندان، خوراک، پوشاک و هزینه‌های روزمره، هر روز بیشتر از توان مردم فاصله می‌گیرد. حال تصور کنید وضعیت کسانی را که همین حداقل درآمد را هم ندارند؛ میلیون‌ها انسانی که زیر فشار بیکاری، فقر و بی‌پناهی خرد می‌شوند.»

در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه آمده است: «در مقابل، اقلیتی کوچک اما صاحب قدرت و ثروت، همچون اختاپوسی بر زندگی مردم چنگ انداخته‌اند. آنان از کار و رنج میلیون‌ها کارگر، سودهای نجومی به جیب می‌زنند و هم‌زمان اکثریت جامعه را به فلاکت، ناامنی و بی‌آیندگی سوق می‌دهند.»

سندیکا این وضعیت را «طبیعی» و «قابل‌تحمل» ندانست و تاکید کرد این شرایط نباید «عادی‌سازی شود.»

در پایان بیانیه با اشاره به اینکه «حق زندگی، کار، مسکن، درمان و رفاه، حق همگانی انسان‌هاست؛ نه امتیازی برای صاحبان قدرت و سرمایه»، بر لزوم مبارزه با «بیکارسازی، فقر و غارت زندگی مردم» از طریق «اتحاد، اعتراض و سازمان‌یابی» توسط کارگران و مزدبگیران تاکید شده است.