به نوشته ساندی تایمز، سرمایهگذاری هوشمندانه در فوتبال آمریکا، بکام را به این جایگاه رسانده است. پرداخت ۲۵ میلیون دلار برای دریافت حق راهاندازی باشگاه اینتر میامی ۱۲ سال پیش، بهترین سرمایهگذاری دوران حرفهای او بوده است.
امروز سهم او در این باشگاه حدود ۳۰۰ میلیون پوند ارزش دارد. افزایش ارزش باشگاه تا حدی به قرارداد جدید لیونل مسی نیز مربوط است؛ بکام نقش مهمی در تصمیم این ستاره آرژانتینی برای تمدید سهساله قراردادش داشت.
حتی باارزشتر از سهم او در باشگاه، مجموعه گسترده املاک اطراف ورزشگاه جدید اینتر میامی با ظرفیت ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر در نزدیکی فرودگاه میامی است.
پروژه ۱۳۱ جریبی «فریدام پارک» شامل فروشگاهها، دفاتر اداری، رستورانها، فضای سبز و واحدهای مسکونی است و سرمایهگذاری بکام در آن حدود ۳۷۰ میلیون پوند دیگر ارزش دارد.
در سال ۲۰۲۴، شرکت بریتانیایی او با نام DRJB Holdings حدود ۴۳ میلیون پوند سود سهام پرداخت کرد و در اوایل ۲۰۲۵ نیز ۱۷.۲ میلیون پوند دیگر توزیع شد.
بکام پس از فروش بخشی از سهامش به شرکت آمریکایی گروه برندهای آتنتیک (Authentic Brands Group) اکنون ۴۵ درصد سهم دارد. در معامله سال ۲۰۲۲، تمامی منافع تجاری او به جز سهمش در اینتر میامی در ازای ۴۵ درصد از سودهای آتی واگذار شد و این شرکت ۲۰۰ میلیون دلار نقد و ۵۰ میلیون دلار سهام به او پرداخت کرد.
گروه برندهای آتنتیک در انعقاد قراردادهای تجاری جدید نقش دارد و بکام نیز در چارچوب این همکاریها در تبلیغات پپسی حضور یافته، ساعتهای تودور را تبلیغ کرده، با برند استلا آرتوا همکاری داشته و با شارکنینجا (SharkNinja) وارد حوزه لوازم خانگی شده است.
شرکت تولیدی او، استودیو ۹۹، مستند برنده جایزه امی «بکام» را در سال ۲۰۲۳ برای نتفلیکس تولید کرد.
در کنار اینها، ثروت ویکتوریا بکام، ۵۲ ساله، نیز به دلیل موفقیت برند مد او افزایش یافته است. دیوید در سالهای ابتدایی ۲۳ میلیون پوند در این برند سرمایهگذاری کرد و اکنون درآمد سالانه آن از ۱۰۰ میلیون پوند فراتر رفته است.
منابع نزدیک به شرکت سرمایهگذاری نئو اینوستمنت پارتنرز (Neo Investment Partners) ارزش این کسبوکار را حدود ۳۷۵ میلیون پوند برآورد میکنند که سهم این زوج حدود ۱۳۰ میلیون پوند است.
این زوج همچنین سبد گستردهای از املاک دارند: خانهای ۶۰ میلیون پوندی در میامی، ملکی ۵۰ میلیون پوندی در غرب لندن و اقامتگاهی ۱۲ میلیون پوندی در کاتسوولدز.
قایق تفریحی ۲۰ میلیون پوندی «Seven» نیز متعلق به آنهاست؛ نامی برگرفته از شماره پیراهن دیوید در منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان و نام میانی دخترشان، هارپر.
گفته میشود مجموعه آثار هنری معاصر آنها نیز رو به گسترش است.