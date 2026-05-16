دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در جریان سفر اخیر خود به پکن گفت شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، بر اهمیت باز ماندن تنگه هرمز تاکید کرده است.

وزارت خارجه چین نیز بارها خواستار بازگشایی «هرچه سریع‌تر» تنگه هرمز شده و بر ضرورت دستیابی به «آتش‌بسی جامع و پایدار» میان تهران و واشینگتن تاکید کرده است.

پیش از بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۴۵ درصد واردات نفت چین از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کرد.

در حالی که بهای نفت برنت به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده و محموله‌های فیزیکی نفت تا ۱۵۰ دلار معامله شده‌اند، چین ماه گذشته واردات نفت خود را ۲۰ درصد کاهش داد و ۱۹ اردیبهشت قیمت داخلی بنزین و گازوییل را افزایش داد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده بود قیمت تولیدکننده در چین در فروردین به بالاترین سطح در ۴۵ ماه گذشته رسیده و تورم مصرف‌کننده نیز شتاب گرفته است.

سقوط صادرات چین به خلیج فارس

آسیب واردشده به اقتصاد چین تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود.

هر چند پکن هنوز آمار گمرکی مطابق فروردین‌ماه را منتشر نکرده، داده‌های اسفند ۱۴۰۴ از افت شدید صادرات چین به منطقه حکایت دارد.

بر اساس آمار گمرک چین، صادرات این کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس در اسفند - نخستین ماه بسته شدن تنگه هرمز به‌دست جمهوری اسلامی - به ۵.۷ میلیارد دلار کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در ماه پیش از آن ۱۳.۲ میلیارد دلار بود.

به عبارت دیگر، صادرات چین به منطقه خلیج فارس تنها در یک ماه ۵۷ درصد سقوط کرد.

این ارقام تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی بحران برای چین را نشان می‌دهد.

شرکت‌های چینی سال گذشته حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار پروژه در خاورمیانه اجرا یا در آن سرمایه‌گذاری کردند اما با تشدید درگیری‌ها و حملات گسترده جمهوری اسلامی به همسایگان عرب خود، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های پکن در منطقه با نااطمینانی فزاینده مواجه شده‌اند.

فشار کشورهای عربی بر پکن

انتظار کشورهای عربی از چین برای اعمال فشار بر تهران را نباید دست‌کم گرفت. چین حدود ۳۴۰ میلیارد دلار کالا به همسایگان عرب ایران صادر کرده است. رقمی که تقریبا معادل کل اقتصاد ایران است.

پکن نمی‌تواند به سادگی نگرانی‌های شرکای ثروتمند منطقه‌ای خود را نادیده بگیرد و یکی از اهرم‌های احتمالی چین، می‌تواند کاهش خرید نفت خام ایران باشد.

داده‌های شرکت «کپلر» (Kpler) نشان می‌دهد چین با وجود تقاضای بالا، واردات نفت ایران را در فروردین نسبت به اسفند نزدیک به یک‌سوم کاهش داده و به ۱.۱۶ میلیون بشکه در روز رسانده است.

پکن همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری غیرنفتی ایران باقی مانده است.

حمایت دیپلماتیک ادامه دارد

با این حال، دولت چین همچنان به حمایت دیپلماتیک از تهران ادامه داده است.

چین و روسیه با قطعنامه‌های اخیر مورد حمایت آمریکا در سازمان ملل درباره تنگه هرمز مخالفت کردند و گفتند که این اقدامات «یک‌جانبه» است و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را افزایش می‌دهد.

فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل، گفت قطعنامه پیشنهادی «کمکی به حل بحران نمی‌کند» و زمان‌بندی و محتوای آن را نادرست دانست.

با در نظر گرفتن همه این فشارها، ایران همچنان برای پکن یک کارت راهبردی مهم در رقابت گسترده‌ترش با غرب محسوب می‌شود و با وجود افزایش هزینه‌های اقتصادی، بعید است چین از رویکردی حمایت کند که منجر به شکست راهبردی تهران در برابر واشینگتن شود.