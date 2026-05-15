ترامپ: آمریکا و چین مخالف دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای هستند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۵ اردیبهشت از گفتوگو با شی جینپینگ، همتای چینی خود، درباره پرونده ایران خبر داد.
به گفته ترامپ، رهبران دو کشور بر سر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و همچنین «باز ماندن تنگهها» توافق دارند.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «ما مشکلات مختلف زیادی را حل کردهایم؛ مشکلاتی که افراد دیگر قادر به حل آنها نبودند.»
رویترز گزارش داد رهبران دو کشور ۲۵ اردیبهشت در جریان آخرین روز سفر رسمی ترامپ به چین، در مجموعه محصور ژونگنانهای پکن دیدار کردند.