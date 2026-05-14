اسرائیل یک راننده کامیون ۲۷ ساله عرب-اسرائیلی را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرد
دادستانی اسرائیل یک راننده کامیون ۲۷ ساله عرب-اسرائیلی را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرد.
بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، احمد دعاس، ساکن تیرا، متهم است هنگام رانندگی در نقاط مختلف اسرائیل از اماکن گوناگون عکس و ویدیو تهیه کرده و آنها را برای ماموران جمهوری اسلامی ارسال کرده است.
در این گزارش آمده است که این راننده کامیون ۲۷ ساله در ازای این اقدامات پولی دریافت نکرده و این فعالیتها را با انگیزههای ایدئولوژیک انجام داده است.