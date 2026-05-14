اسکای‌نیوز در مطلبی، بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داد و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت.

در بیانیه آمریکا آمده است: «دو طرف توافق کردند تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رییس‌جمهور شی مخالفت چین با نظامی‌سازی این تنگه و هرگونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به‌صراحت اعلام کرد و از تمایل پکن برای خرید بیشتر نفت آمریکا به‌منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد.»

به گفته واشینگتن، روسای جمهوری چین و آمریکا «توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد».

اسکای‌نیوز در ادامه نوشت نکته قابل‌توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به‌صورت گذرا و در کنار سایر پرونده‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است.