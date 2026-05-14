حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس، گفت: «ادامه مذاکره با آمریکا اشتباه است» و افزود واشینگتن برای آتش‌بس اصرار داشته و به دنبال خرید زمان با اهداف داخلی و انتخاباتی بوده است.

او همچنین گفت: «کل تنگه هرمز در حوزه سرزمینی ایران قرار می‌گیرد و مدیریت آن باید در اختیار جمهوری اسلامی باشد.»

حاجی‌دلیگانی افزود: «خطوط فیبر نوری عبوری از بستر تنگه هرمز نیز باید شامل عوارض سالانه باشند.»