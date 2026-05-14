پدر او که لحظه اصابت گلوله را از نزدیک دیده بود، پیکر بی‌جان فرزندش را در آغوش گرفت و صدها متر حمل کرد تا به خودرویشان برسد و سپس او را به خانه منتقل کرد.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پدر پرهام آن شب همراه فرزندش در محل اعتراضات حضور داشت و از فاصله‌ای نزدیک شاهد تیر خوردن او بود. او پس از اصابت گلوله، پیکر فرزندش را در آغوش گرفت و مسافتی طولانی حمل کرد تا به خودرو برسد و سپس مستقیما او را به خانه منتقل کرد. خانواده روز بعد برای دفن پیکر اقدام کردند اما به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی از پدر او تعهد کتبی گرفتند که اعلام کند فرزندش توسط «اغتشاشگران» کشته شده است و تهدید کردند در غیر این صورت اجازه دفن صادر نخواهد شد.

به گفته خانواده و اطرافیان، پرهام نوجوانی آرام، مهربان و محبوب بود و رابطه نزدیکی با پدر و مادرش داشت. خانواده‌اش می‌گویند او حتی یک‌بار هم روی حرف پدر و مادرش حرف نزد و همواره با احترام و محبت رفتار می‌کرد.

یکی از علاقه‌های اصلی پرهام بازی‌های کامپیوتری بود. پدرش همان شب برای منصرف کردن او از حضور در خیابان به او گفته بود: «نرو، برایت پلی‌استیشن ۵ می‌خرم.» اما پرهام در پاسخ گفته بود: «اگر من نرم، با وجدانم چکار کنم؟»

پدرش که از دور مراقب او بود، لحظه جان‌باختن فرزندش را دید و پرهام در آغوش پدرش کشته شد.