دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ ایران، به‌طور مخفیانه راهی امارات متحده عربی شده و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس این کشور، دیدار کرده است . در سوی دیگر، وزارت خارجه امارات سفر نتانیاهو به این کشور را تکذیب کرد.

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس کارزار امنیتی گسترده‌ای را علیه شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان آغاز کرده‌اند. مقام‌های امنیتی کویت، بحرین، امارات و قطر از کشف و متلاشی شدن ده‌ها هسته مرتبط با تهران خبر داده‌اند.

جمهوری اسلامی احسان افرشته ، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل و محمد عباسی ، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی، را به اتهام «محاربه» اعدام کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، حل بحران خاورمیانه را به نفع چین دانست و ابراز امیدواری کرد پکن نقش فعال‌تری در ترغیب جمهوری اسلامی به توقف اقداماتش در خلیج فارس ایفا کند.

