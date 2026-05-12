دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده گفت حکومت ایران با انزاویی روبهروست که آن را از منابع درآمدش محروم میکند و انتظار میرود اقتصاد ایران زیر فشرهای ناشی از محاصره بندرها دچار فروپاشی شود.
ترامپ سهشنبه ۲۲ اردیبهشت در گفتوگو با سید روزنبرگ، مجری رادیویی در نیویورک و میزبان برنامه صبحگاهی «صبح با سید و دوستان»، درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی افزود: «این درگیری بدون نیاز به شتابزدگی حلوفصل خواهد شد و ایران با انزوایی روبهرو است که آن را از منابع درآمدی محروم میکند.»
او با اشاره به این که حملات آمریکا «بهشدت رهبری و تواناییهای نظامی ایران» را تضعیف کرده است، افزود: «ایالات متحده در حال انجام ارتباطات مستقیم با مقامهای ایرانی است و ما برای رسیدن به توافق عجلهای نداریم.»
ترامپ گفت: «اطمینان دارم که ایران غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل متوقف خواهد کرد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی درباره سفر دونالد ترامپ به پکن گفت: «اگر سفر رییسجمهور امریکا به چین فرصتی برای انتقال درک درستتری از مواضع ایران فراهم کند، طبیعتا چنین ظرفیتی میتواند مورد توجه قرار گیرد.»
او افزود: «پیام ایران روشن است: توقف دایمی جنگ، تثبیت آتشبس پایدار، رفع محاصره و احترام به حقوق مشروع ایران. چین میتواند این پیام را در سطح قدرتهای بزرگ بازتاب دهد، همانگونه که کانالهایی مانند قطر و پاکستان نیز میتوانند در سطح منطقهای نقشآفرینی کنند.»
سفیر جمهوری اسلامی ادامه داد: «برای ایران، تکثر کانالها نشانه ضعف نیست؛ نشانه فعال بودن دیپلماسی است.»
رحمانی فضلی پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «هر توافق احتمالی باید با ضمانت قدرتهای بزرگ همراه باشد و افزود پکن میتواند نقش ضامن هرگونه توافق را بر عهده گیرد.»
او افزود: «این توافق باید در شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح و تثبیت شود.»
در فاصله یک ماه تا جام جهانی، در حالی که مسئولان ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی مشغول تهدید فیفا و آمریکا هستند و تیم ملی نه ویزا دارد و نه ترکیب مشخصی برای جام جهانی، دستیار امیر قلعهنویی به دنبال لباسی متفاوت است که متناسب با آب و هوای لسآنجلس و سیاتل باشد.
لباس تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، مانند وضعیت حضور این تیم در این رقابتها، هنوز بلاتکلیف است. پیش از این امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفته بود لباس تیم ملی در تجمعات شبانه هواداران حکومت رونمایی میشود.
فدراسیون فوتبال زمستان گذشته و مدتی پیش از جنگ اعلام کرده بود طرح لباس اول و دوم تیم ملی نهایی شده و پس از تایید فیفا، به طور رسمی رونمایی میشود. اما هنوز خبری از معرفی رسمی لباس تیم ملی نیست.
خبرآنلاین در گزارشی نوشت «رونمایی احتمالا پیش از سفر به ترکیه انجام میشود؛ شاید با مراسم، شاید بیسروصدا.»
خبرگزاری فارس نیز مدعی است طرح لباس تیم ملی نهایی شده است: «با وجود نهایی شدن طرح پیراهن تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶، هنوز زمان رونمایی رسمی از لباس ملیپوشان مشخص نیست.»
با این حال، فارس به نقل از سعید الهویی، دستیار امیر قلعهنویی، نوشت کادر فنی تیم ملی از چهار ماه پیش «از تولیدکننده داخلی خواسته لباسهایی با کیفیت مناسب برای شرایط متفاوت آبوهوایی طراحی کند.»
به نوشته فارس، احتمالا طرحی از یوزپلنگ آسیایی به لباس تیم ملی اضافه میشود.
سیانان گزارش داد یک شبکه پنهان نفتی در چین سالهاست میلیاردها دلار به اقتصاد ایران تزریق کرده و اکنون نیز همزمان با تشدید فشارهای آمریکا، به بقای مالی جمهوری اسلامی کمک میکند.
در استان شاندونگ چین و مناطق پیرامونی آن، بنادر، خطوط انتقال و پالایشگاههای موسوم به «تیپات» نقش کلیدی در این چرخه ایفا میکنند.
این پالایشگاههای کوچک و مستقل که با مجوز دولت چین فعالیت دارند، بهصورت غیرعلنی نفت خام تحریمشده ایران را به فرآوردههایی مانند بنزین، گازوئیل و محصولات پتروشیمی تبدیل میکنند تا نیاز دومین اقتصاد بزرگ جهان تامین شود.
سیانان با اشاره به سفر قریبالوقوع دونالد ترامپ به چین نوشت همزمان با تشدید تنشها بر سر تجارت نفت ایران، پکن در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است؛ از یک سو به دنبال برقراری رابطهای باثبات با واشینگتن است و از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی و دیپلماتیک نزدیک خود با تهران را ادامه میدهد.
در آستانه این سفر، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ فرد و نهاد را به اتهام نقشآفرینی در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، بهتازگی چین را متهم کرده است که با خرید انرژی از ایران، به تامین مالی «شبکههای تروریستی» جمهوری اسلامی کمک میکند.
۲۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد ترامپ در سفر به پکن خواستار کاهش حمایت چین از حکومت ایران خواهد شد.
تشدید فشارهای آمریکا بر شرکتهای چینی
ایالات متحده حدود یک سال پیش، شرکت «هِبِی شینهای» چین را به خرید محمولههای نفتی مرتبط با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی متهم کرد. واشینگتن همچنین اعلام کرد این شرکت صدها میلیون دلار نفت خام را از طریق نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» وارد کرده است.
«هِبِی شینهای» اکنون به فهرست رو به گسترش تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای فعال در تجارت نفت ایران اضافه شده است.
از سال گذشته تاکنون، چهار پالایشگاه دیگر در چین نیز در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار گرفتهاند؛ تاسیساتی که اغلب در یک منطقه ساحلی و قطب مهم انرژی چین، در فاصلهای نزدیک به یکدیگر قرار دارند.
صنعت پالایش نفت در استان شاندونگ که دههها پیش با تکیه بر میدانهای نفتی شِنگلی در دلتای رود زرد شکل گرفت، اکنون به واردات گسترده نفت خام وابسته شده و حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی چین را فرآوری میکند.
به گفته تحلیلگران، بخش قابلتوجهی از نفت خام وارداتی این صنعت را محمولههای تحت تحریم تشکیل میدهد.
اریکا داونز، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، گفت: «اینها پالایشگاههای کوچکی هستند که با حاشیه سود اندک فعالیت میکنند. تخفیفهایی که طی سالهای گذشته برای خرید نفت خام ونزوئلا، روسیه و ایران دریافت کردهاند، به بقای آنها کمک کرده است.»
با این حال، تحریمهای آمریکا تنها به شرکتهای کوچک چینی محدود نمیشوند. واشینگتن پیشتر شرکت پتروشیمی «هنگلی» را تحریم کرد، پالایشگاهی بسیار بزرگتر در شهر بندری دالیان. این اقدام نشان میدهد ایالات متحده آماده است بازیگران بزرگتر این صنعت را نیز هدف قرار دهد.
چین در آمار رسمی گمرکی خود واردات نفت خام ایران را ثبت نمیکند و منشا این محمولهها نیز در مسیر تجارت پنهان میشود.
با این حال، پکن تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمیشناسد و به شرکتهای داخلی دستور داده است از تبعیت از تحریمهای واشینگتن علیه پالایشگاهها خودداری کنند.
سیانان در ادامه نوشت ساختار صنعت نفت چین به شرکتهای مستقل و پالایشگاههای موسوم به «تیپات» اجازه میدهد ریسک خرید نفت تحریمی را بپذیرند و با وجود تحریمهای آمریکا، به فعالیتهای عمدتا داخلی خود ادامه دهند.
این در حالی است که به گفته داونز، شرکتهای بزرگ دولتی انرژی چین بهدلیل پیوند گسترده با نظام مالی بینالمللی، عموما از تحریمها تبعیت میکنند.
با تداوم بحران جهانی نفت ناشی از جنگ ایران، نقش پالایشگاههای مستقل چین در تامین امنیت انرژی این کشور پررنگتر شده است. این روند در شرایطی شدت گرفته که آمریکا با اعمال محاصره دریایی، در تلاش است از خروج نفتکشهای حامل نفت ایران جلوگیری کند.
نفت ایران که بخش عمده آن در پالایشگاههای مستقل چین فرآوری میشود، پیش از آغاز جنگ اخیر، حدود ۱۳ درصد از واردات دریایی نفت چین را تشکیل میداد.
به گفته مویو شو، تحلیلگر ارشد بازار نفت خام در موسسه کپلر، ارزش این واردات در سال گذشته میلادی احتمالا به حدود ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید که پس از کسر هزینهها، حدود دوسوم آن نصیب جمهوری اسلامی شد.
اما ماه گذشته و در پی اختلال در صادرات نفت در تنگه هرمز، سهم نفت ایران در واردات دریایی چین به ۱۸ درصد افزایش یافت.
شو افزود: «از نگاه پکن، حفظ جریان باثبات سوخت و تضمین امنیت انرژی اولویت اصلی است. به همین دلیل، دولت چین توجه ویژهای به پالایشگاههای تیپات دارد، چون میداند این پالایشگاهها همچنان قادر به تامین خوراک نفتی خود هستند.»
بر اساس دادههای شرکت تحلیلی ورتکسا، چهار بندر واقع در سواحل دریای زرد در استان شاندونگ چین، به همراه بندر دالیان، طی ماههای مارس و آوریل (نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت) بهطور میانگین روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران دریافت کردهاند.
تحلیلگران معتقدند اگرچه پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا، واردات نفت ایران اندکی کاهش یافته، اما این موضوع بیشتر ناشی از افزایش قیمتهاست تا کمبود عرضه.
به گفته آنها، دهها میلیون بشکه نفت ایران در شناورهایی که در شرق تنگه هرمز مستقر هستند، بهصورت ذخیره شناور نگهداری میشود.