هفت فرد و چهار نهادی که امروز تحریم شده‌اند، شامل مقام‌ها و نهادهای ارشدی هستند که در این اقدامات، از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، نقش داشته‌اند.

یکی از این افراد مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران در ایران بوده و با به‌کارگیری ۸۰هزار نیرو، نظارت و اجرای حجاب اجباری را پیش برده است.

فرد دیگری پایگاه‌های اطلاعاتی محلی ایجاد کرده و با جمع‌آوری اطلاعات خانه‌به‌خانه و گشت‌زنی، مخالفان جمهوری اسلامی را شناسایی و مجازات کرده است.

برخی دیگر نیز مسئول بازداشت ناعادلانه شهروندان خارجی بوده‌اند.

این تحریم‌ها همچنین نظام بانکداری پنهان جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.