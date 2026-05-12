تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ تهران به پیشنهاد واشینگتن را «آشغال» و «بسیار ضعیف» توصیف کرد و شانس پایداری آتشبس موقت را «حدود یک درصد» دانست.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ فرد و شرکت را بهدلیل همکاری با سپاه پاسداران برای تسهیل فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرد.
بریتانیا ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد که در این میان، افرادی با «شبکه جنایی زیندشتی» مرتبط هستند. وزارت خارجه بریتانیا این تحریمها را پاسخ به «اقدامات حکومت ایران علیه امنیت جهانی از طریق باندهای تبهکار» اعلام کرد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
