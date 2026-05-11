وزارت دفاع آمریکا در اقدامی کمسابقه، محل استقرار یک زیردریایی هستهای مسلح به موشکهای بالستیک آمریکا را فاش کرد. این اقدام یک روز پس از رد پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی از سوی رییسجمهوری آمریکا انجام شد.
ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در بیانیهای کوتاه اعلام کرد یک زیردریایی کلاس «اوهایو» وارد جبلالطارق، قلمرو بریتانیا در جنوب اسپانیا، شده است.
بیانیه ناوگان ششم ایالات متحده پهلو گرفتن این زیردریایی را نشاندهنده توانمندی، انعطافپذیری و تعهد مستمر آمریکا به متحدان خود در ناتو خوانده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «زیردریاییهای موشک بالستیک کلاس اوهایو، سکوهایی پنهان و شناساییناپذیر برای پرتاب موشکهای بالستیک از زیر دریا هستند و بخشی از سهگانه هستهای آمریکا به شمار میروند که در برابر حمله دشمن بیشترین امکان بقا و پاسخدهی را دارد.»
به نوشته رسانه آمریکایی هیل، محل استقرار زیردریاییهای هستهای آمریکا معمولا از محرمانهترین اطلاعات نظامی این کشور به شمار میرود و انتشار عمومی آن اقدامی نادر محسوب میشود.
این خبر در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه گفت آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی در وضعیت شکنندهای قرار دارد و آن را چون بیماری در حال احتضار توصیف کرد که احتمال زنده ماندنش، به گفته او، کمتر از یک درصد است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در پیشنهاد متقابل خود خواستار دریافت غرامت جنگی، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پایان تحریمهای آمریکا شده بود.
ترامپ یکشنبه این پیشنهاد را «کاملا غیرقابل قبول» خوانده بود.
کلاس اوهایو شامل ۱۴ زیردریایی حامل موشکهای بالستیک و چهار زیردریایی مجهز به موشکهای هدایتشونده است.
این زیردریاییها قابلیت حمل موشکهای بالستیک «ترایدنت ۲» را دارند و برای ماموریتهای بازدارندگی طولانیمدت طراحی شدهاند.
زیردریاییهای هدایتشونده این کلاس همچنین میتوانند بیش از ۱۵۰ موشک کروز «تاماهاک» حمل کنند.
وزارت خارجه هند دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور، از ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت سفری به پنج کشور شامل امارات متحده عربی و چند کشور اروپایی انجام خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که مودی در ۲۵ اردیبهشت به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و سپس راهی هلند، سوئد، نروژ و ایتالیا میشود.
این سفر پس از آن انجام میشود که مودی خواستار مجموعهای از اقدامات، از جمله صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش واردات و خرید طلا، و همچنین کاهش سفرها شده بود؛ زیرا افزایش قیمت انرژی به ذخایر ارزی این کشور فشار وارد کرده است.
اکسیوس به نقل از سه منبع آمریکایی اعلام کرد که ترامپ دوشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار میکند تا درباره مسیر پیشروی جنگ با جمهوری اسلامی، از جمله احتمال ازسرگیری اقدامات نظامی، گفتگو کند.
این اقدام پس از بنبست مذاکرات با تهران در یکشنبه اعلام شده است.
براساس این گزارش، مقامات آمریکایی میگویند ترامپ خواستار رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ است، اما رد بسیاری از درخواستهای او از سوی جمهوری اسلامی و امتناع تهران از ارائه امتیازات قابلتوجه در برنامه هستهای، گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است.