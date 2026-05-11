یک روز پس از آن که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا با پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن مخالفت کرد، ارتش آمریکا آمریکا اعلام کرد که یک زیردریایی از کلاس اوهایو که مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای است، یک‌شنبه وارد جبل‌الطارق شد.

ناوگان ششم نیروی دریایی ایالات متحده در بیانیه‌ای نوشت: «زیردریایی‌های موشک بالستیک کلاس اوهایو، سکوهای پرتاب غیرقابل شناسایی برای موشک‌های بالستیک پرتاب‌شونده از زیردریایی هستند و برای ایالات متحده امن‌ترین و پایدارترین بخش از سه‌گانه هسته‌ای را فراهم می‌کنند.»

جبل‌الطارق، قلمرو بریتانیا و مشرف به تنگه‌ای است که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند.

پنتاگون نام این زیردریایی را که یکی از محرمانه‌ترین سلاح‌های ارتش آمریکا است فاش نکرد.

به طور کلی، محل استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا به شدت طبقه‌بندی‌شده و محرمانه است.

ترامپ دوشنبه به خبرنگاران گفت که آتش‌بس آمریکا با ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و آن را «به‌طرز باورنکردنی ضعیف» توصیف کرد.

تهران در پیشنهاد متقابل خود مطالباتی مطرح کرده که بنا بر گزارش‌ها شامل غرامت جنگی، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و پایان تحریم‌های آمریکاست.

رییس‌جمهور آمریکا این پیشنهاد متقابل را روز یکشنبه «کاملا غیرقابل قبول» خواند.