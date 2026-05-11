ترامپ: در ایران دیوانهها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی ابتدا با انتقال اورانیوم غنیشده از ایران موافقت کرده بود اما بعدا موضع خود را تغییر داد و این موضوع در سند ارسالی تهران به واشینگتن گنجانده نشد.
ترامپ دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در کاخ سفید گفت مقامهای جمهوری اسلامی به آمریکا گفته بودند: «شما مجبورید آن را تحویل بگیرید.»
او افزود واشینگتن قرار بود همراه با طرف ایرانی در روند انتقال مشارکت کند اما تهران بعدا نظرش را عوض کرد.
رییسجمهوری آمریکا گفت سند پیشنهادی جمهوری اسلامی پس از چهار روز تاخیر به واشینگتن ارسال شد؛ در حالی که به گفته او تهیه آن «فقط ۱۰ دقیقه» زمان نیاز داشت.
ترامپ افزود: «آنها تضمین دادند که برای مدت بسیار طولانی سلاح هستهای نخواهند داشت، اما نمیتوانند به نتیجه برسند.»
او همچنین گفت مقامهای جمهوری اسلامی به آمریکا گفتهاند یکی از سایتهای هدف قرار گرفته «کاملا نابود شده» و تاکید کردند این عبارت را خود تهران به کار برده است.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا سخن گفت و افزود گروهی از مقامهای «میانهرو» خواهان توافق هستند اما «دیوانهها» میخواهند جنگ ادامه پیدا کند.
او هشدار داد در صورت وقوع درگیری، «این یک جنگ خیلی سریع خواهد بود».
رییسجمهوری آمریکا همچنین با اشاره به اعتراضات در ایران گفت معترضان «هیچ سلاحی ندارند» و افزود واشینگتن انتظار داشت کردها در ارسال سلاح همکاری کنند اما به گفته او «کردها ما را ناامید کردند».
ترامپ افزود بخشی از سلاحها و مهمات ارسالی آمریکا هرگز به مقصد نرسید و در اختیار نیروهای دریافتکننده باقی ماند.
او وضعیت آتشبس با جمهوری اسلامی را بحرانی خواند و گفت: «این وضعیت شبیه حالتی است که وقتی پزشک میآید و میگوید، احتمال زنده ماندن عزیزتان تقریبا یک درصد است.»
ترامپ در انتها تاکید کرد که با رییسجمهوری چین، درباره موضوع انرژی و ایران گفتگو خواهد کرد.