آتشبس شکننده میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر عصر یکشنبه ۲۰ اردیبهشت با آتشسوزی ناشی از انفجار یک پهپاد در سواحل قطر و ورود پهپادهایی به حریم هوایی امارات متحده عربی با چالشی تازه روبهرو شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن برای آغاز مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ را رد کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت سقوط جمهوری اسلامی «ممکن است، اما تضمینشده نیست».
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
یک مقام ارشد امنیتی عراق گزارشهای اخیر درباره ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در صحرای غربی عراق برای پشتیبانی از حملات علیه حکومت ایران را رد کرد و آنها را «نادرست» خواند.
