نخست‌وزیر اسرائیل، در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با یک رسانه آمریکایی از زمان آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران، گفت این جنگ «دستاوردهای بزرگی» داشته اما هنوز پایان نیافته است؛ زیرا به گفته او، اورانیوم غنی‌شده، تاسیسات غنی‌سازی، نیروهای نیابتی و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی همچنان باید مهار شوند.

نتانیاهو در گفت‌وگو با این برنامه که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت پخش شد، در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ با ایران تمام شده است، گفت: «فکر می‌کنم دستاوردهای بزرگی داشته، اما تمام نشده است، چون هنوز مواد هسته‌ای، اورانیوم غنی‌شده‌ای وجود دارد که باید از ایران خارج شود. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستند که باید برچیده شوند. هنوز نیروهای نیابتی‌ای هستند که ایران از آن‌ها حمایت می‌کند. هنوز موشک‌های بالستیکی هستند که آن‌ها می‌خواهند تولید کنند.»

او افزود: «ما بخش زیادی از آن را تضعیف کرده‌ایم، اما همه آن هنوز وجود دارد و کارهایی باید انجام شود.»

نتانیاهو درباره نحوه خارج کردن اورانیوم با غنای بالا از ایران گفت: «وارد می‌شوید و آن را خارج می‌کنید.» وقتی مجری پرسید این کار با نیروهای ویژه اسرائیل یا آمریکا انجام می‌شود، نتانیاهو گفت درباره «ابزارهای نظامی» صحبت نمی‌کند، اما افزود: «رییس‌جمهوری ترامپ به من گفته است: “می‌خواهم وارد آنجا شوم.” و فکر می‌کنم از نظر فیزیکی این کار شدنی است. این مشکل نیست. اگر توافقی داشته باشید و وارد شوید و آن را خارج کنید، چرا نه؟ این بهترین راه است.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر توافقی وجود نداشته باشد، آیا می‌توان اورانیوم را با زور خارج کرد، گفت: «شما این سوال‌ها را می‌پرسید و من از آن‌ها طفره می‌روم، چون درباره گزینه‌ها، طرح‌ها یا هر چیز نظامی دیگری صحبت نمی‌کنم.»

نتانیاهو همچنین گفت جنگ با حزب‌الله لبنان می‌تواند حتی در صورت پایان جنگ با حکومت ایران ادامه یابد. او گفت [حکومت] ایران می‌خواهد آتش‌بس در همه جبهه‌ها را به هم گره بزند: «ایران می‌خواهد بگوید اگر اینجا به آتش‌بس برسیم، آنجا هم آتش‌بس می‌خواهیم.» او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین چیزی را می‌پذیرد، گفت: «نه.»

نخست‌وزیر اسرائیل گفت حزب‌الله «لبنان را شکنجه می‌کند» و مردم آن کشور را «گروگان» گرفته است. او افزود اسرائیل می‌خواهد خطر حزب‌الله علیه شهرها و مناطق مسکونی خود را از بین ببرد و گفت: «آن‌ها همیشه شهرهای ما را موشک‌باران می‌کنند. جوامع ما را موشک‌باران می‌کنند.»

نتانیاهو در ادامه گفت اگر حکومت ایران «واقعا تضعیف یا احتمالا سرنگون شود»، این تحول به گفته او به فروپاشی شبکه نیروهای نیابتی تهران منجر خواهد شد: «فکر می‌کنم این پایان حزب‌الله است، پایان حماس است، احتمالا پایان حوثی‌هاست، چون کل داربست شبکه تروریستی نیابتی‌ای که [حکومت] ایران ساخته، اگر حکومت ایران فروبپاشد، فرو می‌ریزد.»

او درباره احتمال سرنگونی حکومت ایران گفت: «نمی‌توانید پیش‌بینی کنید چه زمانی رخ می‌دهد. آیا ممکن است؟ بله. آیا تضمین‌شده است؟ نه.»

در بخش دیگری از مصاحبه، مجری سی‌بی‌اس به گزارش نیویورک‌تایمز درباره جلسه ۱۱ فوریه در اتاق وضعیت کاخ سفید اشاره کرد؛ گزارشی که نوشته بود نتانیاهو در آن نشست گفته ایران برای تغییر حکومت «آماده» است و یک ماموریت مشترک آمریکا و اسرائیل می‌تواند به جمهوری اسلامی پایان دهد. نتانیاهو این روایت را رد کرد و گفت نادرست است اگر گفته شود او سقوط حکومت را «تضمین‌شده» دانسته است.

او گفت در آن گفت‌وگو، هم او و هم ترامپ درباره «عدم قطعیت» و «ریسک» صحبت کرده بودند: «هر دو توافق داشتیم که در اقدام کردن خطر وجود دارد. اما خطر اقدام نکردن بزرگ‌تر است.»

نتانیاهو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در آغاز جنگ خطر بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران دست‌کم گرفته شده بود، گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم آن را دقیقا اندازه‌گیری کنیم، اما مساله تنگه هرمز در جریان ادامه نبرد درک شد.» وقتی مجری پرسید آیا این خطر از ابتدا اشتباه خوانده شده بود، گفت: «مطمئن نیستم که اشتباه خوانده شده بود. اما برای ایران انجام این کار خطر بزرگی دارد و مدتی طول کشید تا آن‌ها بفهمند این خطر چقدر بزرگ است؛ چیزی که اکنون فهمیده‌اند.»

نتانیاهو در بخش دیگری از گفت‌وگو گفت برخی کشورهای عربی اکنون خواهان تقویت روابط و همکاری با اسرائیل هستند، زیرا به گفته او این کار می‌تواند [حکومت] ایران را مهار کند. او گفت: «از کشورهای عربی چیزهایی می‌شنوم که وارد جزئیاتش نمی‌شوم… چیزهایی که قبلا هرگز نشنیده بودم: بیایید اتحادمان با اسرائیل را تقویت کنیم، چون این در واقع [حکومت] ایران را بازمی‌دارد.»

او افزود همکاری‌های اقتصادی در حوزه انرژی، هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی با برخی کشورهای عربی در حال شکل‌گیری است و گفت: «درجه همکاری اقتصادی در انرژی، هوش مصنوعی، کوانتوم و حوزه‌هایی که اسرائیل در آن‌ها بسیار قوی است، اکنون در حال رخ دادن است.»

در بخش مربوط به چین، نتانیاهو گفت پکن «تا حدی» از جمهوری اسلامی حمایت کرده و «برخی قطعات مربوط به تولید موشک» را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. وقتی از او پرسیده شد آیا این موضوع باعث نگرانی‌اش است، پاسخ داد: «خوشم نیامد.» او درباره اینکه آیا این حمایت در حال حاضر نیز ادامه دارد، گفت: «ممکن است. ممکن است. نمی‌خواهم از طرف چین صحبت کنم.»

نتانیاهو همچنین حمله ۷ اکتبر را بخشی از تلاش «محور ایران» برای نابودی اسرائیل توصیف کرد و گفت نگاهش به آن حمله تنها حمله حماس نبود: «من آن را همان‌طور که بود دیدم؛ حمله محور ایران برای تلاش جهت نابودی ما از طریق یک حلقه مرگ.»

او گفت در روز دوم جنگ به شهروندان اسرائیل گفته است: «ما خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.» نتانیاهو افزود: «این وضعیت را تغییر خواهیم داد که آن‌ها دور ما جمع شوند و فکر کنند می‌توانند تنها دولت یهودی را از بین ببرند و ۳۵۰۰ سال تاریخ یهود را محو کنند. چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ نه در دوران من.»

