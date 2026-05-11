سناتور لیندسی گراهام خواستار ارزیابی نقش پاکستان به عنوان میانجی شد
سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در واکنش به گزارش شبکه خبری سیبیاس در مورد انتقال شماری از هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به پاکستان نوشت: «اگر این گزارش دقیق باشد، مستلزم ارزیابی مجدد کامل نقشی است که پاکستان به عنوان میانجی بین ایران، ایالات متحده و سایر طرفها ایفا میکند.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به برخی از سخنان قبلی مقامهای دفاعی پاکستان در قبال اسرائیل، اگر این موضوع صحت داشته باشد، تعجب نخواهم کرد.»
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از «منابع مطلع» نوشت که امارات متحده عربی بهطور محرمانه حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده است؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه، این کشور را در جایگاه یکی از طرفهای فعال در جنگ قرار میدهد.
براساس این گزارش، امارات متحده عربی بهطور علنی انجام این حملات را تایید نکرده است.
وال استریت ژورنال افزود که این حملات شامل حمله به یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس بود. این حمله در اواسط فروردینماه انجام شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که امارات متحده عربی اکنون تهران را تهدیدی مستقیم علیه ثبات و مدل اقتصادی خود میداند.
این روزنامه اضافه کرد: براساس گمانهزنیها، گفته میشود امارات متحده عربی با استفاده از جنگندههای میراژ فرانسوی و پهپادهای چینی متعلق به خود، در داخل ایران عملیات انجام داده است.
به نوشته وال استریت ژورنال، آمریکا از مشارکت امارات متحده عربی در جنگ ناراضی نبوده و بهصورت غیرعلنی از همراهی کشورهای خلیج فارس در مقابله با جمهوری اسلامی استقبال کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۲ فرد و شرکت را بهدلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمهوری خلق چین تحریم کرد.
این تحریمها در ادامه تحریم ماه ژوئیه ۲۰۲۵ علیه شرکت گلدن گلوب Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Golden Globe) انجام شده؛ شرکتی که آمریکا آن را یکی از مهمترین شرکتهای پوششی سپاه در فروش نفت میداند.
بهگقته وزارت خزانهداری آمریکا افرادی که دوشنبه هدف تحریم قرار گرفتند برای قرارگاه نفتی شهید پورجعفری سپاه کار میکنند و از طریق شرکت گلدن گلوب و دیگر شرکتهایی که در فهرست تحریمها آمدهاند، پرداختها را هماهنگ میکنند.
این تازهترین دور تحریم شرکتهای چینی و هنگکنگی از سوی آمریکا در آستانه سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به چین است. دولت چین درواکنش مخالفت شدید خود را با تحریمهای واشینگتن علیه شرکتهای مستقر در چین که ایالات متحده آنها را متهم به کمک به عملیات نظامی حکومت ایران کرده، اعلام کرده و این تحریمها را «غیرقانونی» و «یکجانبه» خوانده است.
در بیانیه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت وزارت خزانهداری احمد محمدیزاده، مستقر در ایران، رییس قرارگاه نفتی شهید پورجعفری سپاه معرفی شده که بهطور فعال برای حل بدهیهای شرکت تحریمشده هائوکون انرژی گروپ (Haokun Energy Group Ltd) به سپاه از طریق شرکت گلدن گلوب تلاش کرده است.
در این بیانیه همچنین صمد فتحی سلمی، مستقر در ایران، رییس مالی قرارگاه نفتی شهید پورجعفری معرفی شده که مسئول مدیریت مسائل مالی سپاه، از جمله جابهجایی ارز خارجی در خارج از کشور است.
محمدرضا اشرفی قهی، رییس بازرگانی این قرارگاه، نیز با شرکت هائوکون انرژی درباره بدهیهای پرداختنشده به سپاه در ارتباط بوده است.
این در حالی است که ارتش اسرائیل ۱۶ فروردین اعلام کرد که محمدرضا اشرفی، رییس بخش بازرگانی قرارگاه نفتی سپاه پاسداران، جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در حمله ارتش این کشور در تهران کشته شده است.
ایراناینترنشنال پیش از این در ۸ اسفند ۱۴۰۴ در گزارشی اختصاصی از نقش قرارگاه نفتی شهیدپور جعفری در فروش نفت ایران از سوی سپاه پاسداران پرداخته و اسامی مسئولان این شبکه را فاش کرده بود.
در بیانیه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت وزارت خزانهداری همچنین شرکتهای هنگکنگ بلو اوشین، هنگکنگ سانمو، اوشن آلیانز شیپینگ، ماکس هانر اینترنشنال ترید، جیاندی اچ کی، زئوس لجستیک، انرژی افزدای، بلانکا گودز( Hong Kong Blue Ocean Limited، Hong Kong Sanmu Limited، Ocean Allianz Shipping LLC، Zeus Logistics Group، Jiandi HK Limited، Max Honor International Trade Co., Limited، Atic Energy FZE و Blanca Goods Wholesaler LLC) بهدلیل حمایت مادی، مالی یا فناورانه از سپاه تحریم شدهاند.
شرکت یونیورسال فورچن تریدینگ ( Universal Fortune Trading LLC) نیز بهدلیل حمایت از شرکت ملی نفت ایران تحریم شده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است: «سپاه پاسداران برای پنهانسازی نقش خود در فروش نفت و انتقال درآمدها به حکومت ایران، به شرکتهای پوششی در حوزههای اقتصادی سهلگیر متکی است.»
به گفته آمریکا، حکومت ایران بهجای استفاده از این درآمدها برای حمایت از مردم تحت فشار ایران، آن را صرف توسعه تسلیحات، حمایت از نیروهای نیابتی و تامین مالی نیروهای امنیتی سرکوبگر میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «در حالی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با ناامیدی تلاش میکنند خود را بازسازی کنند، عملیات خشم اقتصادی همچنان حکومت را از منابع مالی لازم برای برنامههای تسلیحاتی، نیروهای نیابتی تروریستی و جاهطلبیهای هستهای محروم خواهد کرد.»
او افزود: «وزارت خزانهداری همچنان رژیم ایران را از شبکههای مالی که از آنها برای اقدامات تروریستی و بیثبات کردن اقتصاد جهانی استفاده میکند، قطع خواهد کرد.»
سپاه پاسداران در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ بهدلیل حمایت از نیروی قدس سپاه تحریم شد. شرکت ملی نفت ایران نیز در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ بهدلیل حمایت از نیروی قدس سپاه تحت تحریم قرار گرفت.
«خشم اقتصادی» فشار حداکثری بر ایران را ادامه میدهد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد همچنان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را حفظ کرده و توانایی حکومت برای تولید، انتقال و بازگرداندن منابع مالی را هدف قرار میدهد.
بهگفته این وزارتخانه، عملیات «خشم اقتصادی» تاکنون میلیاردها دلار از درآمدهای پیشبینیشده نفتی جمهوری اسلامی را مختل کرده، باعث مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار رمزارز مرتبط با حکومت شده و شبکههای بانکداری سایه تهران را هدف قرار داده است.
خزانهداری آمریکا همچنین یک معاون وزیر نفت عراق را که به فروش نفت همراه با شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق کمک کرده بود، تحریم کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرد هم طرحهای سنتی دور زدن تحریمها و هم سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال را هدف قرار خواهد داد و به مسدود کردن منابع مالی «دزدیدهشده از مردم ایران» ادامه میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد آماده است علیه هر شرکت خارجی حامی تجارت غیرقانونی حکومت ایران از جمله شرکتهای هواپیمایی، اقدام کند و در صورت لزوم تحریمهای ثانویه علیه موسسات مالی خارجی، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در چین، اعمال کند.
به گفته آمریکا، دولت ترامپ از طریق محاصره دریایی بهطور مستقیم مهمترین منبع درآمد حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه هشدار داده شده است هر شخص یا شناوری که تجارت غیرقانونی نفت یا دیگر کالاها را از طریق شبکههای مخفی تجاری یا مالی تسهیل کند، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که نیروی نظامی ایران ناامیدانه درصدد است خودرا بازسازی کند، خشم اقتصادی به محروم کردن رژیم از منابع مالی برنامههای تسلیحاتی، گروههای تروریستی نیابتی و جاهطلبیهای هستهایاش محروم خواهد کرد.»
او تاکید کرد: «وزارت خزانهداری همچنان به قطع ارتباط رژیم ایران با شبکههای مالیای که برای انجام اقدامات تروریستی و بیثباتسازی اقتصاد جهانی از آنها استفاده میکند، ادامه خواهد داد.»
بسنت این پست را پس از آن منتشر کرد که وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهای جدیدی در ارتباط با جمهوری اسلامی علیه سه فرد و ۹ نهاد اعمال کرد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانهها با بولدوزر» تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولتهای لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.
آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این کشور در ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت، دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را برگزار خواهد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی ۴۷ سال است علیه آمریکا و متحدانش جنگ به راه انداخته، و تاکید کرد: «امروز این رژیم از همیشه ضعیفتر است و مردم ایران آمادهاند تا آن را سرنگون کنند.»
او نوشت که اتخاذ سیاستی درست در این لحظه، میتواند قرن آینده را تغییر دهد.