دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با سیبیاس نیوز درباره پاسخ اخیر تهران به پیشنهاد صلح آمریکا گفت جمهوری اسلامی در برنامه هستهای خود امتیازاتی داده، اما این امتیازات «کافی نبوده» و «پیشنهاد آنها بسیار ضعیف و غیرقابل قبول» است.
ترامپ در واکنش به اظهارات نخستوزیر اسرائیل مبنی بر اینکه «هیچکس پیشبینی دقیقی درباره تنگه هرمز نداشت»، گفت: «من پیشبینی کرده بودم و میدانستم آنها تنگه را بستند. این تنها سلاحشان بود.»
او افزود آمریکا میتوانست با عملیات «پروژه آزادی» مسیر کشتیها در تنگه هرمز را باز کند و اگر این عملیات دوباره از سر گرفته شود، «بسیار شدیدتر» خواهد بود.
فاکسنیوز گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت در حال بررسی تمدید «پروژه آزادی» است، اما این بار هدایت کشتیها از سوی آمریکا در تنگه هرمز تنها بخش کوچکی از یک عملیات نظامی گستردهتر خواهد بود.
او تاکید کرد: «حکومت تسلیم خواهد شد.»
ترامپ افزود که آمریکا میتوانست با عملیات «پروژه آزادی» مسیر کشتیها در تنگه هرمز را باز کند و اگر این عملیات دوباره از سر گرفته شود، «بسیار شدیدتر» خواهد بود
شرکت «سامانههای دفاعی پیشرفته رافائل»، توسعهدهنده سامانه گنبد آهنین اسرائیل، اعلام کرد این سامانه در رهگیری راکتهای حماس و حزبالله «نزدیک به ۹۹ درصد» موفق بوده و اکثر موشکهای شلیکشده از سوی جمهوری اسلامی را نیز منهدم کرده است.
یووال اشتاینیتز، رییس این شرکت، دوشنبه ۲۱ اردیبهشت در کنفرانس «مرکز امور امنیتی و خارجی اورشلیم» گفت از زمان حمله هفتم اکتبر، حماس از نوار غزه و حزبالله از لبنان در مجموع حدود ۴۰ هزار راکت به سوی اسرائیل شلیک کردهاند.
او افزود گنبد آهنین توانسته بیشتر این راکتها را با دقتی حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد رهگیری کند؛ سامانهای که به گفته او «کامل نیست، اما تقریبا به کامل شدن نزدیک است».
به گفته رییس شرکت رافائل، حکومت ایران از سال ۲۰۲۴ در دو مرحله حدود ۱۵۰۰ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده که تنها «چند ده فروند» از آنها رهگیری نشدهاند.
اشتاینیتز همچنین تاکید کرد اسرائیل با کمبود موشکهای رهگیر مواجه نیست.
شرکت دولتی رافائل از بزرگترین صنایع دفاعی اسرائیل است که در زمینه توسعه سامانههای پدافندی، موشکی و فناوریهای نظامی، از جمله گنبد آهنین، فعالیت میکند.
اظهارات اشتاینیتز در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه ادامه دارد و اسرائیل و حزبالله همچنان دست به حملات متقابل میزنند.
ارتش اسرائیل ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد یک سرباز این کشور در حملهای پهپادی به منطقه المناره در نزدیکی مرز لبنان کشته شد. بدین ترتیب، شمار نظامیان کشتهشده اسرائیلی از ابتدای درگیریهای اخیر به ۱۸ نفر رسید.
سه سرباز اسرائیلی نیز در حمله پهپادی حزبالله به جنوب لبنان زخمی شدند. جراحات این نظامیان «سطحی» گزارش شده است.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل برای ۹ روستا و شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و مواضع حزبالله را در این منطقه هدف قرار داد.
همزمان، چشمانداز آتشبس موقت در جنگ ایران در هالهای از ابهام قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۰ اردیبهشت پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن برای پایان دادن به جنگ را رد کرد و آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند.
در مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت در نشست رسانهای روزانه خود آمریکا را به «پافشاری بر خواستههای نامعقول» متهم کرد و گفت طرح تهران برای پایان درگیریها «سخاوتمندانه» بوده است.
بقایی افزود طرح تهران شامل «پایان جنگ در منطقه، توقف راهزنی دریایی علیه کشتیهای ایران، آزادسازی داراییهای متعلق به مردم ایران و تردد ایمن در تنگه هرمز» میشود.
رویترز ۲۱ اردیبهشت خبر داد که در پی تحولات اخیر، بهای نفت بیش از ۳.۵ درصد افزایش یافت.
بنبست دیپلماتیک تهران و واشینگتن
پایگاه خبری ارمنیوز امارات ۲۱ اردیبهشت به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد پاسخ منفی جمهوری اسلامی به پیشنهاد واشینگتن، مسیر دستیابی به راهحل دیپلماتیک با تهران را مسدود کرده است.
این مقامها گفتند هنوز مشخص نیست ترامپ پس از دریافت پاسخ مقامهای ایران چه اقداماتی انجام خواهد داد.
همچنین به گزارش رسانههای اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در پی پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی آمریکا، قرار است ظهر ۲۱ اردیبهشت یک نشست امنیتی برگزار کند.
جلسه دادگاه نتانیاهو نیز بهدلیل حضور او در این نشست امنیتی، زودتر از زمان تعیینشده پایان یافت.