دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس نیوز درباره پاسخ اخیر تهران به پیشنهاد صلح آمریکا گفت جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای خود امتیازاتی داده، اما این امتیازات «کافی نبوده» و «پیشنهاد آن‌ها بسیار ضعیف و غیرقابل قبول» است.

ترامپ در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه «هیچ‌کس پیش‌بینی دقیقی درباره تنگه هرمز نداشت»، گفت: «من پیش‌بینی کرده بودم و می‌دانستم آن‌ها تنگه را بستند. این تنها سلاحشان بود.»

او افزود آمریکا می‌توانست با عملیات «پروژه آزادی» مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز را باز کند و اگر این عملیات دوباره از سر گرفته شود، «بسیار شدیدتر» خواهد بود.