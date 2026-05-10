روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد پس از آن‌که جمهوری اسلامی و آمریکا نتوانستند بر سر طرح صلح به توافق برسند، قیمت نفت افزایش یافت و معاملات آتی سهام کاهش یافت.

به نوشته این روزنامه، قیمت نفت خام برنت، معیار جهانی نفت، عصر یکشنبه بیش از سهدرصد افزایش یافت و به بیش از ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، معیار ایالات متحده، نیز بیش از سهدرصد افزایش یافت و به بیش از ۹۸ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت بنزین در آمریکا حدود یک سنت کاهش یافت و به میانگین ملی ۴.۵۲ دلار برای هر گالن بنزین معمولی رسید. از زمان شروع جنگ ایران، قیمت بنزین در آمریکا ۵۲ درصد افزایش یافته است.

نیویورک تایمز اشاره کرد قیمت بنزین هم‌گام با نفت خام حرکت نمی‌کند و به‌طور معمول، چند روز از افزایش یا کاهش قیمت‌ها عقب می‌ماند.

در این حال، میانگین قیمت گازوئیل یکشنبه روی ۵.۶۵ دلار ثابت ماند که از زمان شروع جنگ ۵۰ درصد افزایش یافته است.