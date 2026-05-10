نت‌بلاکس صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این محدودیت بی‌سابقه در سومین ماه خود ادامه دارد و همچنان هیچ نشانه‌ای از بازگشت گسترده دسترسی عمومی به اینترنت بین‌المللی دیده نمی‌شود.

این نهاد افزود مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان دسترسی شهروندان عادی به اینترنت جهانی را محدود کرده‌اند.

قطع طولانی‌مدت اینترنت در ایران، علاوه بر محدود کردن دسترسی عمومی به اطلاع‌رسانی و ارتباطات روزمره، فعالیت‌های حرفه‌ای ، اقتصادی، آموزشی و حتی ورزشی را نیز مختل کرده است.

یکی از تازه‌ترین نمودهای این اختلال، بازماندن ورزشکاران ایرانی از حضور در رقابت‌های بین‌المللی به دلیل ناتوانی در ثبت‌نام آنلاین است.

غلامحسن ذوالقدری، سرپرست تیم‌های ملی تکواندو، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت به دلیل قطعی اینترنت در دو ماه گذشته، فدراسیون تکواندو نتوانسته ورزشکاران ایرانی را برای نخستین گرندپری سال ۲۰۲۶ و مسابقات جهانی ثبت‌نام کند و ایران نماینده‌ای در این مسابقات نخواهد داشت.

۱۹ اردیبهشت نیز ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد در پی قطعی اینترنت و تعطیلی فعالیت بسیاری از فروشگاه‌های مجازی، دستفروشی افزایش یافته و برخی از این فروشگاه‌ها به پیاده‌روها منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این وضعیت در نقاط مختلف تهران، از جمله مرکز و جنوب غرب پایتخت، دیده می‌شود. ایرنا نوشت حضور فروشندگان خیابانی در محدوده بلوار کشاورز تا خیابان کارگر پررنگ‌تر شده و این روند از بازار «امامزاده حسن» در جنوب غرب تهران تا شهرک اندیشه شهریار نیز مشهود است.

پایگاه خبری سیتنا نیز ۱۸ اردیبهشت گزارش داد شماری از کاربران در روزهای اخیر از افزایش محسوس تعرفه اینترنت ثابت برخی اپراتورها، بدون اطلاع‌رسانی رسمی و در سکوت خبری، خبر داده‌اند.

سیتنا نوشت همزمان با بحث‌ها درباره «اینترنت پرو » و تغییر مدل‌های تعرفه‌گذاری اینترنت همراه، نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی خدمات اینترنت ثابت نیز افزایش یافته است.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، ایرانیان مقیم کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، کانادا، نیوزیلند و استرالیا، یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی و قطع اینترنت در ایران تجمع کردند.

یکی از برگزارکنندگان تجمع سیدنی به علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت هدف از برگزاری این تجمعات رساندن صدای مردم داخل ایران به گوش جهانیان است.

او به رفتار جمهوری اسلامی در قبال شهروندان در ایران اشاره کرد و گفت: «کدام کشور در دنیا ۷۲ روز اینترنت را بر روی مردم خود قطع می‌کند؟»

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ایران نیز ۱۵ اردیبهشت در بیانیه‌ای درباره وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و نوپا هشدار داد و نوشت: «در جست‌وجوی سنگ قبر برای اکوسیستم استارتاپی کشور هستیم.»

این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود به طرح موسوم به «اینترنت پرو » انتقاد کرد و نوشت دسترسی به آن مستلزم ارائه مدارک شغلی، وابستگی به نهادهای صنفی خاص و پرداخت هزینه‌های سنگین است و همین موضوع خشم عمومی کاربران را برانگیخته است.

همزمان با ادامه این محدودیت‌ها، گزارش‌ها و روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد قطع طولانی‌مدت اینترنت در ایران، از فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی تا ارتباطات روزمره و اطلاع‌رسانی را مختل کرده و هزینه‌های آن مستقیما بر زندگی شهروندان تحمیل شده است.