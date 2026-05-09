سنتکام شنبه ۱۹ اردیبهشت در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکا در سراسر منطقه همچنان برای انجام ماموریت آماده هستند.»

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیش‌تر اعلام کرد نیروهای آمریکا دو نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان، پیش از رسیدن به بنادر ایران، متوقف کردند.

بنا بر اعلام سنتکام، دو نفتکش خالی «سودا» و «سی‌استار۳» پس از نقض محاصره دریایی، با حمله جنگنده اف-۱۸ و شلیک مهمات هدایت‌شونده به دودکش آن‌ها از کار افتادند.

هم‌زمان، فواد مرادزاده، فرماندار بندر لنگه، اعلام کرد: «در حمله اخیر جنگنده‌های آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایرانی در نزدیکی بندر خصب در عمان، شش نفر مفقود شدند.»

مرادزاده درباره حمله‌ای که به گفته او پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت رخ داد، گفت: «در این حادثه شش فروند قایق متعلق به اهالی بندر معلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.»

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره چشم‌انداز توافق با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر.»

او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش می‌برد نیز گفت: «به‌زودی خواهیم فهمید.»

ترامپ پیش‌تر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.

به دنبال اعلام توقف اجرای این پروژه، حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.

نوش‌آبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینه‌های غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیده‌تر شدن ماجرا منجر خواهد شد.»

رسانه‌های بین‌المللی به نقل از داده‌های کشتی‌رانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتی‌رانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند مقامات تهران گفته‌اند در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.

آسوشیتدپرس ۱۷ اردیبهشت به نقل از شرکت داده‌های کشتی‌رانی «لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانی‌ها درباره تضعیف آزادی کشتی‌رانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.