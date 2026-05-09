هرچند به نوشته سی‌ان‌ان، میزان دقیق اختیارات او در ساختار قدرتِ «چندپاره» جمهوری اسلامی روشن نیست. بر اساس این گزارش، مجتبی خامنه‌ای پس از حمله‌ای که به کشته شدن پدرش و چند فرمانده ارشد نظامی حکومت ایران انجامید، به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شد، اما جامعه اطلاعاتی آمریکا تاکنون نتوانسته حضور یا محل اقامت او را به‌طور مستقیم تایید کند.

منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفته‌اند خامنه‌ای برای ارتباطات خود از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نمی‌کند و تنها از طریق ملاقات حضوری یا پیام‌رسان‌های فیزیکی با اطرافیان در تماس است. این منابع افزودند او همچنان در انزوا به سر می‌برد و تحت درمان جراحاتی از جمله سوختگی شدید در صورت، بازو، تنه و پا قرار دارد.

سی‌ان‌ان گزارش داد دولت دونالد ترامپ همچنان به دنبال پایان دیپلماتیک جنگ است؛ آن هم در شرایطی که آتش‌بس بیش از یک ماه ادامه یافته و ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد [حکومت] ایران، با وجود خسارات گسترده، همچنان بخش مهمی از توان نظامی خود را حفظ کرده و قادر است ماه‌ها دیگر نیز محاصره آمریکا را تحمل کند.

بر اساس ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی، حدود دو سوم پرتابگرهای موشکی حکومت ایران همچنان سالم مانده‌اند؛ رقمی که از برآوردهای قبلی بالاتر است. مقام‌های آمریکایی معتقدند آتش‌بس به حکومت ایران فرصت داده بخشی از تجهیزات مدفون‌شده در حملات را بازیابی کند.

گزارش دیگری از سازمان سیا نیز نتیجه گرفته [حکومت] ایران احتمالا می‌تواند تا چهار ماه دیگر بدون فروپاشی کامل اقتصادی در برابر محاصره آمریکا دوام بیاورد.

سی‌ان‌ان نوشت با وجود آتش‌بس، در روزهای اخیر نیروهای آمریکایی و ایرانی همچنان درگیر تبادل آتش بوده‌اند و عبور و مرور در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است؛ در حالی که هر دو طرف مدعی کنترل این آبراه هستند.

یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا به سی‌ان‌ان گفت محاصره اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ «تجارت ایران را قطع، درآمدها را نابود و روند فروپاشی ساختاری اقتصاد را تسریع کرده است.» این مقام همچنین گفت نیروی دریایی [حکومت] ایران «نابود شده» و رهبران جمهوری اسلامی در مخفیگاه به سر می‌برند.

کاخ سفید نیز اعلام کرد عملیات نظامی و محاصره اقتصادی، همراه با شکاف‌های داخلی در ساختار قدرت ایران، توان تهران را برای ارائه مواضع واحد در مذاکرات کاهش داده است.

با این حال، منابع اطلاعاتی آمریکا به سی‌ان‌ان گفته‌اند مجتبی خامنه‌ای احتمالا از تصمیم‌گیری‌های روزمره فاصله دارد و دسترسی به او محدود است. به گفته این منابع، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عملا اداره روزمره کشور و جنگ را در دست گرفته‌اند.

این گزارش می‌افزاید پرسش‌ها درباره وضعیت جسمی و میزان قدرت رهبر جدید جمهوری اسلامی، کار دولت ترامپ را برای مذاکره دشوار کرده است؛ زیرا هنوز روشن نیست چه کسی در ایران اختیار واقعی برای توافق نهایی را دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمعه ۱۸ اردیبهشت گفت : «ساختار آن‌ها همچنان به‌شدت دچار شکاف و ناکارآمدی است و همین موضوع ممکن است مانعی برای مذاکرات باشد.»

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا پیش از آغاز جنگ نیز پیش‌بینی کرده بودند که حذف رهبر پیشین جمهوری اسلامی لزوما به سقوط حکومت منجر نخواهد شد، زیرا جانشینان او نیز عمدتا از چهره‌های تندرو و نزدیک به سپاه هستند.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ در هفته‌های اخیر تلاش کرده از طریق مذاکرات به توافقی برای پایان جنگ برسد، اما اختلافات داخلی در ساختار قدرت ایران روند مذاکرات را پیچیده کرده است.

سی‌ان‌ان نوشت پیش از مذاکرات اسلام‌آباد، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، از برخی کشورهای خلیج فارس درباره اینکه چه کسی در ایران اختیار واقعی مذاکره دارد، مشورت خواسته بود و برخی مقام‌های منطقه‌ای، قالیباف را موثرترین چهره جمهوری اسلامی در این زمینه معرفی کرده بودند.

قالیباف دور نخست مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد را رهبری کرد، اما این مذاکرات بدون توافق پایان یافت و دور دوم گفت‌وگوها در پاکستان نیز برگزار نشد. ترامپ دلیل این شکست را «شکاف شدید در حکومت ایران» عنوان کرده بود.

سی‌ان‌ان در پایان نوشت دولت ترامپ همچنان می‌گوید آتش‌بس برقرار است و تهران در حال بررسی تازه‌ترین پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ است.

