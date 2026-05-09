دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره اینکه آیا پس از ۱۰ هفته مشخص شده است که کدام یک از طرف‌های درگیری، دبستان «شجریه طیبه» در میناب را هدف حمله قرار داده است، گفت: «این موضوع در حال بررسی است و وقتی نتیجه آماده شد، گزارش آن را ارائه خواهیم کرد.»

حمله مورد اشاره در ساعات برگزاری کلاس‌ها و در زمانی انجام شد که دانش‌آموزان در مدرسه حضور داشتند.

رسانه‌ها در ایران گزارش دادند دست‌کم ۱۸۰ نفر در این حمله کشته شده‌اند که بیشتر آن‌ها دانش‌آموزان دختر بوده‌اند.

مسعود پزشکیان، رییس‌ دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، صراحتا آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله دانستند و آن را «حمله‌ای عمدی به غیرنظامیان و کودکان» و «جنایت جنگی» توصیف کردند.