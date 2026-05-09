جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، درباره نزاع سیاسی کنونی در جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفت: «واقعیت این است که همواره در جمهوری اسلامی میان طیف‌ها یا به تعبیر دقیق‌تر باندهای مختلف قدرت، رقابت و حتی جنگ وجود داشته است. به دلیل نبود شفافیت، فقدان فضای باز اطلاع‌رسانی و همچنین نبود رسانه‌های آزاد، این اختلافات معمولا در تاریکی باقی می‌ماند.»

برزگر ادامه داد: «این وضعیت به‌ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و جنگ تشدید شده است.»

او گفت: «برای جمع‌بندی، ما عملا از دو منبع می‌توانیم وضعیت را ارزیابی کنیم؛ نخست اظهارات مقام‌های آمریکایی، به‌ویژه دونالد ترامپ، که نتایج مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی را بیان می‌کنند؛ البته این روایت‌ها عمدتا یک‌طرفه است، زیرا طرف ایرانی معمولا سکوت کرده و اطلاع‌رسانی شفافی ارائه نمی‌دهد.»

این تحلیلگر افزود: «بر اساس اظهارات ترامپ و برخی مقام‌های غربی، یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اختلافات شدید داخلی در ساختار قدرت ایران است.»

او ادامه داد: «منبع دوم، نشانه‌هایی است که از تاریکخانه‌ها بیرون می‌آید؛ از جمله اختلافات علنی میان مقامات جمهوری اسلامی. برای نمونه، واکنش‌های تند به توییت عباس عراقچی درباره موضوع تنگه هرمز، یا انتقادات شدید نسبت به محمدباقر قالیباف، نشان‌دهنده وجود شکاف‌های جدی است.»

برزگر گفت که ابهام درباره وضعیت جسمی برخی چهره‌های کلیدی نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده و فضای مبهمی ایجاد کرده که در آن مشخص نیست تصمیم‌گیری نهایی در جمهوری اسلامی دقیقا در دست چه نهادی است.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: «به‌صورت کلی این برداشت وجود دارد که فرماندهان سپاه عملا اداره کشور را برعهده گرفته‌اند و نهادهای دیگر از مرکز تصمیم‌گیری فاصله گرفته‌اند.»

او ادامه داد: «به عنوان نمونه، پس از مدتی طولانی، مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار تشکیل جلسه داده، آن هم به‌صورت غیرحضوری و اینترنتی؛ موضوعی که خود نشان‌دهنده وضعیت غیرعادی است.»

برزگر گفت: «در این میان، دولت و شخص مسعود پزشکیان نیز اساسا در حاشیه این معادلات قرار دارند و سایر نهادها نیز تا حد زیادی از روند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند.»

او در پایان افزود: «در حال حاضر به نظر می‌رسد که سپاه پاسداران از طریق شورای عالی امنیت ملی، خواسته‌های خود را اجرایی می‌کند.»