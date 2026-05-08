بر اساس گزارشی که ارم‌نیوز جمعه ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد، در فرمول مطرح‌شده برای تفاهم میان تهران و واشینگتن، اولویت با توقف درگیری‌ها، رسیدگی به بحران تنگه هرمز و آغاز یک مسیر مذاکراتی کوتاه‌مدت است و موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای حکومت ایران، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی، به مراحل بعدی منتقل شده‌اند.

منابع دیپلماتیک منطقه‌ای به ارم‌نیوز گفته‌اند این طرح پس از دو تحول همزمان در ساعات اخیر شکل گرفته است. از جمله این تحولات، توقف موقت عملیات «پروژه آزادی» از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز بوده است.

به گفته این منابع، تمرکز واشینگتن بر موضوعات فوری و قابل سنجش در کوتاه‌مدت، از جمله امنیت کشتیرانی و توقف درگیری‌ها، باعث شده است اسرائیل در ساز و کار اجرایی مرحله نخست نقشی نداشته باشد.

با این حال، هماهنگی‌های سیاسی و امنیتی میان آمریکا و اسرائیل همچنان ادامه دارد.

گیلا گاملیل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، ۱۷ اردیبهشت گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به طور مداوم گفت‌وگو می‌کنند و موضوع هسته‌ای از اهداف مشترک دو طرف است.

رسانه‌های اسرائیلی نیز تایید کردند نتانیاهو در جریان این روند قرار دارد و گفته است این تحولات برای او غافلگیرکننده نبوده و هماهنگی‌ها با واشینگتن به‌صورت مستمر ادامه دارد.

در این چارچوب، واشینگتن تلاش دارد مرحله نخست را بر پایه اقداماتی تنظیم کند که در کوتاه‌مدت قابل اجرا و ارزیابی باشند و سپس موضوعات پیچیده‌تر را به مذاکرات بعدی منتقل کند. رویکردی که جایگاه اسرائیل را در سطح هماهنگی‌های راهبردی حفظ کرده اما آن را از متن اجرای اولیه کنار گذاشته است.

در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند اسرائیل همچنان بر لزوم اعمال شروط سخت‌گیرانه‌تر در موضوعاتی مانند غنی‌سازی، برنامه موشکی و ساز و کار اجرای توافق تاکید دارد.

واکنش بازارهای جهانی به احتمال کاهش تنش سریع بوده است.

گزارش‌ها حاکی از کاهش قیمت نفت و افزایش شاخص‌های سهام در پی کاهش نگرانی‌ها از اختلال در تردد از تنگه هرمز است.