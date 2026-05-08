این موضوع کم کم باعث شد با تخیل موجودات فضایی آشنا شویم و رویابافی کنیم. قصه‌هایی برای شب، فیلم‌هایی برای هیجان، و شایعاتی که ارتش آمریکا معمولا با لبخندی محتاطانه آن‌ها را به توهم، خطای راداری یا بالون هواشناسی تقلیل می‌داد.

اما حالا، چیزی تغییر کرده است.

دیگر صحبت از فیلم و داستان نیست. این‌بار خود پنتاگون، ناسا، اف‌بی‌آی و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار اسنادی هستند که سال‌ها مهر محرمانه خورده بودند. پرونده‌هایی درباره «پدیده‌های ناهنجار ناشناخته» یا UAP. نام رسمی همان چیزی که جهان سال‌ها با عنوان «یوفو» می‌شناخت.

این اسناد، که در پی سیاست شفاف‌سازی حداکثری دولت دونالد ترامپ منتشر شده‌اند، فقط مجموعه‌ای از روایت‌های عجیب نیستند. آن‌ها شامل گزارش‌های عملیاتی ارتش، خلبانان، داده‌های راداری، اسناد اف‌بی‌آی و تصاویر ناسا هستند. پرونده‌هایی که نشان می‌دهند ارتش آمریکا سال‌هاست با پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شود که توضیح آن‌ها ساده نیست.

و شاید عجیب‌ترین بخش ماجرا برای ما ایرانی‌ها این باشد که رد این پرونده‌ها به آسمان خاورمیانه، خلیج فارس، عراق، سوریه و حتی سواحل ایران رسیده است.

100 %

تعقیب سایه‌ها در آسمان ایران

در میان ۱۶۲ فایل منتشرشده که قرار است به تعداد آن‌ها در روزهای آینده افزوده شود، خاورمیانه فقط یک منطقه جغرافیایی نیست. بلکه به نظر می‌رسد به یکی از نقاط داغ این پدیده‌ها تبدیل شده است. در اسناد منتشرشده، نام‌هایی مثل خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، جزیره ابوموسی و بندر لنگه بارها تکرار می‌شوند.

طبق این گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی هنگام ماموریت‌های شناسایی و جمع‌آوری سیگنال در این منطقه بارها با اشیایی مواجه شده‌اند که رفتارشان با هیچ هواپیما یا پهپاد شناخته‌شده‌ای سازگار نبوده است.

اما نقطه حساس ماجرا جایی است که ایران نیز وارد تصویر می‌شود.

در اوت ۲۰۲۰، زمانی که هواپیماهای آمریکایی در حال رصد اشیا ناشناخته بر فراز خلیج فارس بودند، پدافند هوایی ایران نیز حضور آن‌ها را تشخیص داده بود. بر اساس اسناد، نیروهای ایرانی از طریق فرکانس‌های رادیویی نظامی بارها با خلبانان آمریکایی تماس گرفتند و از آن‌ها خواستند هویت خود یا اشیا مورد رصد را اعلام کنند.

در یکی از موارد ثبت‌شده در نوامبر ۲۰۲۰، شرایط حتی پیچیده‌تر شد. رادارهای ایران و آمریکا هم‌زمان روی یک نقطه متمرکز بودند. طبق گزارش، هواپیمای آمریکایی در حال رصد یک UAP بود که پدافند ایران درخواست شناسایی داد، اما خلبانان آمریکایی با حفظ پروتکل‌های نظامی فقط پاسخ‌های استاندارد ارائه کردند و به ماموریت ادامه دادند.

صحنه‌ای جالب و هیجان‌انگیز! دو دشمن منطقه‌ای، در دو سوی خلیج فارس، هر دو خیره به نقطه‌ای ناشناخته در آسمان.

در ۲۷ اوت ۲۰۲۰، حسگرهای پیشرفته آمریکایی آرایشی از اشیا ناشناخته را ثبت کردند که در امتداد سواحل ایران به سمت شمال‌غرب حرکت می‌کردند.

ارتش آمریکا موفق شد حدود دو دقیقه این اشیا را ردیابی کند، اما درست در لحظه‌ای که قرار بود شناسایی بصری انجام شود، پوشش متراکم ابرها مانع از اینکار شد و اشیا از دید رادارها و دوربین‌ها خارج شدند.

در اکتبر همان سال، نزدیک جزیره ابوموسی و بندر لنگه، حضور یکی از این اشیا، هم‌زمان با اختلال شدید در سیستم‌های ارتباطی هواپیماهای آمریکایی بود .

در اسناد منتشر آمده است که هواپیماها دچار تداخل الکترونیکی شدند. پدیده‌ای که معمولا در جنگ الکترونیک مشاهده می‌شود. اما نکته عجیب این بود که منبع این اختلال، نه یک سامانه شناخته‌شده زمینی، بلکه شیئی بود که ماهیتش مشخص نبود.



تکنولوژی‌ای که قوانین فیزیک را به بازی می‌گیرد

آنچه پنتاگون را سردرگم کرده، فقط ظاهر این اشیا نیست. بلکه رفتار آن‌هاست.

در گزارشی مربوط به اکتبر ۲۰۲۳، شیئی گرد در نزدیکی یونان مشاهده شد که چرخش‌های ناگهانی ۹۰ درجه انجام می‌داد. برای خلبانان نظامی، چنین مانوری تقریبا غیرممکن تلقی می‌شود. هر هواپیمای شناخته‌شده‌ای در سرعت بالا، هنگام چنین تغییر جهتی تحت فشار عظیم نیروی جی قرار می‌گیرد. فشاری که می‌تواند سازه هواپیما یا بدن خلبان را نابود کند. اما این شی، بدون کاهش سرعت و بدون نشانه‌ای از آسیب، مسیرش را تغییر داد.

در سوریه، در نوامبر ۲۰۲۳، خلبانان آمریکایی با چیزی روبه‌رو شدند که آن را به «توپ شیطونک» تشبیه کردند. شیئی کروی که با سرعتی حدود ۴۲۴ نات، نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر بر ساعت، هفت دقیقه در آسمان حرکت کرد و سپس ناگهان ارتفاعش را کم کرد و از کنار جنگنده آمریکایی عبور کرد. در گزارش‌ها آمده که حرکت آن بیشتر شبیه جهش بود تا پرواز معمولی.

در برخی موارد دیگر، این اشیا به شکل پلاسما یا توده‌هایی از نور سفید نامنظم توصیف شده‌اند. در برخی از این پرونده‌ها، این اجسام جامد به نظر می‌رسند. اشیائی فلزی، مثلثی یا کروی که هیچ بال، موتور یا رد دودی ندارند.

100 %

از آلمان نازی تا سوریه امروز

این پرونده‌ها فقط به خاورمیانه محدود نیستند. اسناد نشان می‌دهند که دولت آمریکا دهه‌هاست این پدیده‌ها را دنبال می‌کند.

یکی از عجیب‌ترین روایت‌ها مربوط به آلمان سال ۱۹۴۴ است. شخصی به نام «ولادیسلاو کراسوسکی» گزارش داده بود که در نزدیکی برلین شیئی دایره‌ای به قطر ۶۵ تا ۹۰ متر دیده است.

به گفته او، بخش میانی شی با سرعتی شبیه پروانه هواپیما می‌چرخید و صدایی شبیه ژنراتور تولید می‌کرد. عجیب‌تر این‌که وقتی این شی در منطقه ظاهر می‌شد، موتور تراکتورهای آلمانی از کار می‌افتاد و پس از دور شدن آن دوباره روشن می‌شدند.

سال‌ها بعد، در میشیگان آمریکا، فردی شی دایره‌ای با گنبد کریستالی را توصیف کرد که نور را بازتاب می‌داد و در آسمان حرکت می‌کرد.

در میان این اسناد، گزارش‌های غیرنظامی هم دیده می‌شود. در مارس ۲۰۲۳، فردی از مشاهده شیی مثلثی و آبی‌رنگ خبر داد که نوری سفید-آبی از لبه‌هایش ساطع می‌شد.

طبق این گزارش، این شی حدود سه دقیقه بالای یک تاسیسات امنیتی به صورت ثابت معلق ماند و سپس با حرکاتی پرشی و ناگهانی از منطقه دور شد. شاهد گفته بود حرکت آن اصلا شبیه پرواز جت‌های معمولی نبود.

در سال ۱۹۶۳، دانشمندان آمریکایی در یک یادداشت محرمانه این پرسش را مطرح کردند که اگر روزی بشر با تمدنی روبه‌رو شود که محدودیت‌های فیزیک شناخته‌شده، از جمله سرعت نور، را پشت سر گذاشته باشد، سیاست و دیپلماسی زمینی چه واکنشی باید نشان دهد؟!

پایان عصر پنهان‌کاری

پنتاگون در جمع‌بندی خود تاکید کرده که این پرونده‌ها همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. این به معنای تایید موجودات فضایی نیست، بلکه یعنی داده‌های موجود هنوز توضیح قطعی ارائه نمی‌کنند.

اما همین اعتراف، به تنهایی قابل توجه است. دولت آمریکا که سال‌ها بسیاری از گزارش‌های یوفو را به شوخی یا خطای انسانی نسبت می‌داد، حالا رسما می‌گوید با پدیده‌هایی روبه‌روست که نمی‌تواند به‌طور کامل توضیح‌شان دهد.

در برخی اسناد، این اشیا با پهپادهای کشورهای منطقه، از جمله ایران، مقایسه شده‌اند، اما تحلیل‌گران آمریکایی نتیجه گرفته‌اند که نوع حرکت، پیشرانه و مانورپذیری آن‌ها در دسته‌ای متفاوت قرار می‌گیرد و شاید همین، مهم‌ترین بخش ماجرا باشد.

با منتشر شدن این اسناد، سوال دیگر فقط وجود موجودات فضایی نیست. پرسش بزرگ‌تر این است که چگونه در عصر ماهواره‌ها، رادارهای فوق‌پیشرفته، جنگنده‌های نسل پنجم و هوش مصنوعی، هنوز اشیائی در آسمان وجود دارند که بهترین ارتش جهان هم نمی‌تواند توضیح روشنی برای آن‌ها پیدا کند.

شاید وقت آن رسیده که دوباره «ای‌تی» را به یاد بیاوریم. همان موجودی که در پایان فیلم، سوار بر نوری در دل آسمان ناپدید شد و فقط یک سوال در ذهن میلیون‌ها نفر گذاشت: اگر آن‌ها واقعا جایی آن بالا باشند چه می‌شود؟

اما حالا، بعد از انتشار این پرونده‌ها، سوال دیگر فقط این نیست که آیا آن‌ها وجود دارند؟

سوال بزرگ‌تر این است، اگر دهه‌ها فکر می‌کردیم «ای‌تی» فقط یک داستان علمی‌تخیلی است، حالا با وجود این گزارش‎‍‌ها شاید این موجود دوست داشتنی کودکی ما، خیلی دور از تخیل نباشد و اینکه ما دقیقا با چه واقعیت و پدیده‌ای ناشناخته‌‍ای روبرو هستیم؟

