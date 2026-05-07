چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات: با تشدید تنش در منطقه مخالفیم
وزارت خارجه چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی اعلام کرد که با اقداماتی که به افزایش تنش در منطقه منجر میشود، قاطعانه مخالفت میکند. امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سهشنبه اعلام کرده بود هدف حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی اما انجام هرگونه حمله به این کشور را تکذیب کردند.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد جمهوری اسلامی احتمالا اقداماتی «دفاعی» را در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات نطنز، انجام داده است.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، دو دهانه تونل شرقی این سایت بهطور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شدهاند. اقدامی که ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته است.
به نظر میرسد این ورودیها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیشتر تصاویر ثبتشده در ۱۲ فروردین، دهانههای تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان میدادند.
به گزارش موسسه علوم و امنیت بینالمللی، برخلاف ورودیهای تونل در سایتهای فردو و اصفهان، این مواد دهانههای تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را بهطور کامل مسدود نکردهاند.
با این حال، حجم این مواد به اندازهای است که میتواند رفتوآمد سریع خودروها را بهطور جدی مختل کند و برای بازگشایی مسیر و ایجاد دسترسی بدون مانع به داخل تونل، استفاده از ماشینآلات سنگین خاکبرداری ضروری خواهد بود.
این اندیشکده افزود در حال حاضر، هنوز نشانهای از عملیاتی مشابه در دو ورودی تونل غربی سایت کلنگ گزلا دیده نمیشود.
مردادماه سال گذشته نیز مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی از ساختوساز گسترده در مرکز هستهای کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز خبر داده بود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز رویارویی تهران و واشینگتن و سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
پایگاه خبری آکسیوس ۱۶ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همان روز تاکید کرد انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون با انتقال ذخایر اورانیوم موافقت نکرده و غنیسازی را «خط قرمز» تهران دانستهاند.
کلنگ گزلا، محل نگهداری مواد هستهای جمهوری اسلامی؟
موسسه علوم و امنیت بینالمللی در ادامه گزارش داد تحرکات اخیر در سایت کلنگ گزلا پرسشهای مهمی را برانگیخته است، زیرا این تاسیسات در عمق زیادی قرار دارد و میتواند برای «حفاظت از تجهیزات یا مواد ارزشمند» به کار گرفته شود.
بر اساس این گزارش، اوایل سال جاری میلادی نیز شواهد حاکی از آن بود که ورودیهای تونل قدیمی مجموعهای متعلق به سال ۲۰۰۷ در کوه کلنگ گزلا با خاک پوشانده و با بتن مستحکم شده بود.
به گفته این اندیشکده، این اقدام میتواند نشانه انتقال تجهیزات یا موادی به داخل این تونل باشد.
این نخستین بار نیست که گمانهزنیهایی درباره نقش مجتمع فوقمحرمانه کوه کلنگ گزلا در برنامه هستهای جمهوری اسلامی مطرح میشود.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۴ و بهدنبال حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو، کارشناسان نسبت به احتمال انتقال مواد هستهای جمهوری اسلامی به سایت کلنگ گزلا ابراز نگرانی کرده بودند.
بر اساس برخی گزارشها، این سایت در عمقی فراتر از برد بمبهای سنگرشکن ایالات متحده قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی انجام شده است.» او همچنین انتقال اورانیوم با غنای بالا به ایالات متحده را بخشی از توافق در حال بررسی با تهران توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از گزارشهای رسیده اعلام کرد زندانیان در قزلحصار با خشونت شدید ماموران و کمبود اقلام خوراکی و دارویی مواجه هستند. بر اساس این گزارش، وضعیت شماری از زندانیان سیاسی در این زندان «نامشخص» اعلام شده است.
همزمان با قطع اینترنت، بازداشتهای گسترده و اعدامهای بیوقفه به دست رژیم، آزادیخواهان در شهرهای مختلف جهان برای رساندن صدای ایرانیان به جامعه بینالمللی گرد هم میآیند.
وبسایت انکینیوز گزارش داد بهای بنزین در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، از حدود ۹۷ سنت در ماه گذشته به بیش از یک دلار و ۵۰ سنت در هر لیتر افزایش یافته است؛ رقمی که اکنون از قیمت بنزین در کره جنوبی نیز بالاتر است.
بر اساس این گزارش، قیمت بنزین در کره جنوبی حدود یک دلار و ۴۰ سنت در هر لیتر است.
انکینیوز افزایش قیمت جهانی انرژی در پی جنگ در ایران و بستهشدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را یکی از عوامل اصلی این جهش قیمتی دانسته است. سقوط ارزش پول کره شمالی در ماههای اخیر نیز بر افزایش هزینه سوخت تاثیر گذاشته است.
در داخل کره شمالی نیز گزارشهایی درباره احتکار سوخت منتشر شده و کارشناسان هشدار دادهاند افزایش قیمت بنزین میتواند هزینه حملونقل و قیمت کالاهای ضروری را بالا ببرد.
به گفته تحلیلگران، این وضعیت فشار اقتصادی بر شهروندان کره شمالی را که پیشتر نیز با کمبود کالا، محدودیتهای شدید اقتصادی و بحران معیشتی روبهرو بودند، تشدید خواهد کرد.