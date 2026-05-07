بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، دو دهانه تونل شرقی این سایت به‌طور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شده‌اند. اقدامی که ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته است.

به نظر می‌رسد این ورودی‌ها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیش‌تر تصاویر ثبت‌شده در ۱۲ فروردین، دهانه‌های تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان می‌دادند.

به گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی، برخلاف ورودی‌های تونل در سایت‌های فردو و اصفهان، این مواد دهانه‌های تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را به‌طور کامل مسدود نکرده‌اند.

با این حال، حجم این مواد به اندازه‌ای است که می‌تواند رفت‌وآمد سریع خودروها را به‌طور جدی مختل کند و برای بازگشایی مسیر و ایجاد دسترسی بدون مانع به داخل تونل، استفاده از ماشین‌آلات سنگین خاک‌برداری ضروری خواهد بود.

این اندیشکده افزود در حال حاضر، هنوز نشانه‌ای از عملیاتی مشابه در دو ورودی تونل‌ غربی سایت کلنگ گزلا دیده نمی‌شود.

مردادماه سال گذشته نیز مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی از ساخت‌وساز گسترده در مرکز هسته‌ای کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز خبر داده بود.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز رویارویی تهران و واشینگتن و سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا گرفته است.

پایگاه خبری آکسیوس ۱۶ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همان روز تاکید کرد انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران به آمریکا بخشی از توافق در دست بررسی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون با انتقال ذخایر اورانیوم موافقت نکرده و غنی‌سازی را «خط قرمز» تهران دانسته‌اند.

کلنگ گزلا، محل نگهداری مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی؟

‏موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در ادامه گزارش داد تحرکات اخیر در سایت کلنگ گزلا پرسش‌های مهمی را برانگیخته است، زیرا این تاسیسات در عمق زیادی قرار دارد و می‌تواند برای «حفاظت از تجهیزات یا مواد ارزشمند» به کار گرفته شود.

بر اساس این گزارش، اوایل سال جاری میلادی نیز شواهد حاکی از آن بود که ورودی‌های تونل‌ قدیمی مجموعه‌ای متعلق به سال ۲۰۰۷ در کوه کلنگ گزلا با خاک پوشانده و با بتن مستحکم شده بود.

به گفته این اندیشکده، این اقدام می‌تواند نشانه انتقال تجهیزات یا موادی به داخل این تونل‌ باشد.

این نخستین بار نیست که گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش مجتمع فوق‌محرمانه کوه کلنگ ‌گزلا در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.

پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۴ و به‌دنبال حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو، کارشناسان نسبت به احتمال انتقال مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی به سایت کلنگ ‌گزلا ابراز نگرانی کرده بودند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، این سایت در عمقی فراتر از برد بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده قرار دارد.