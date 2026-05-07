روزنامه گاردین در تحلیل بازی بایرنمونیخ و پاریسنژرمن نوشت که خویچا کواراتسخلیا با نبوغ و تواناییهای بیپایان خود، دفاع بایرن را از هم پاشید و زنگ خطر را برای آرسنال به صدا درآورد.
به نوشته گاردین، بازیهای بزرگ همیشه تکرار نمیشوند؛ درست مثل اولین بوسه یا خواندن یک رمان.
تقابل رفت این دو تیم نیز رویایی فرازمینی بود که شاید دیگر تکرار نشود. در بازی برگشت، بایرنمونیخ در آلیانتسآرنا هرگز نتوانست ضربهای کاری به پاریسنژرمن وارد کند.
از دقیقه سوم، زمانی که عثمان دمبله دروازه بایرن را باز کرد، تا لحظهای که هری کین گل تساوی را به ثمر رساند، بایرن شبیه تیمی بود که تلاش میکرد پیش برود، اما نیرویی مدام آن را عقب نگه میداشت.
خط حمله زهردار پاریس
لوئیس انریکه حالا از فرهنگ مربیگری و توسعه فوتبال در فرانسه بهره میبرد. تیم او ترکیبی از پرس شدید و مالکیت توپ صبورانه است، اما تفاوت اصلی در کیفیت خیرهکننده مهاجمان این تیم دیده میشود.
بازیکنانی مانند بوکایو ساکا بسیار باکیفیت هستند، اما نبوغ کواراتسخلیا، سرعت دمبله و دریبلهای دزیره دوئه سطح بازی را تغییر میدهد.
این مهاجمان مانند «تیغهای جراحی» با دقت انتخاب شدهاند تا بیوقفه پرس کنند و حملات برقآسا انجام دهند.
سمت راست خط دفاعی بایرنمونیخ قربانی همین نبوغ شد. تنها دو دقیقه و ۲۰ ثانیه طول کشید تا کواراتسخلیا با پاس فابیان روئیز، دفاع حریف را بشکافد و با ارسالی دقیق، زمینهساز گل دمبله شود.
کنراد لایمر که در پست غیرتخصصی مدافع راست بازی میکرد، برابر کواراتسخلیا کاملا ناتوان به نظر میرسید.
کابوس لایمر و چالش آرسنال
گاردین در ادامه نوشت لایمر احتمالا پس از ترک آلیانتسآرنا، مدام پشت سر خود را نگاه میکرد تا مطمئن شود کواراتسخلیا همچنان تعقیبش نمیکند.
حالا پرسش اصلی این است که آرسنال چگونه با این تیم روبهرو خواهد شد. ونسان کمپانی پیش از بازی گفته بود با دفاع کردن نمیتوان پاریسنژرمن را شکست داد، اما گاردین معتقد است این موضوع برای بایرن صادق بود، نه آرسنال.
آرسنال یکی از بهترین تیمهای دفاعی اروپا است و باید با تمرکز بالا و کمی شانس، نمایشی تدافعی برابر پاریسنژرمن ارائه دهد.
گاردین، پاریسنژرمن را بهترین تیم حال حاضر اروپا توصیف کرد، اما نوشت تقابل با خط دفاعی آرسنال میتواند عیار واقعی این تیم را مشخص کند.
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، گفت هرگونه «ماجراجویی» آمریکا و اسرائیل در تنگه هرمز با «هزینهای سنگین و شکستی غیرقابل جبران» همراه خواهد بود.
او افزود آمریکا و اسرائیل از ورود به درگیری نظامی مستقیم با جمهوری اسلامی هراس دارند و به همین دلیل تلاش میکنند از مسیرهای دیگر اهداف خود را دنبال کنند.
روانبخش همچنین عبور از تنگه هرمز بدون پذیرش حاکمیت جمهوری اسلامی را «غیرممکن» توصیف کرد و گفت آمریکا راهی جز پذیرش «حق حاکمیت» ایران و تن دادن به آنچه او «رژیم حقوقی جدید» در این آبراه راهبردی خواند، ندارد.
نماینده قم در مجلس همچنین گفت کاخ سفید با استفاده از «نیروهای نیابتی» و ظرفیت امارات متحده عربی تلاش کرده مسیر جایگزینی برای تامین انرژی آمریکا و اروپا ایجاد کند، اما این اقدام به گفته او با «قدرت» جمهوری اسلامی روبهرو شده است.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح میشود که تنشها بر سر تنگه هرمز و امنیت عبور کشتیها در این آبراه در هفتههای اخیر افزایش یافته است.