واینت: درخواست تهران میتواند جبهه لبنان را دگرگون کند
به گزارش واینت، یک توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند معادلات جبهه لبنان را به شکل چشمگیری تغییر دهد؛ توافقی که به گفته منابع اسرائیلی، تهران اصرار دارد همه جبهههای درگیری، از جمله لبنان و غزه، را به یکدیگر پیوند بزند و توقف درگیریها را در تمامی آنها شامل شود.
بر اساس این گزارش، اطلاعاتی که به اسرائیل رسیده نشان میدهد جمهوری اسلامی خواستار گنجاندن بندی در توافق با واشینگتن شده که بر اساس آن هرگونه آتشبس یا تفاهم، تمام جبهههای منطقهای را در بر بگیرد. به نوشته واینت، آمریکا نیز با این بند موافقت کرده؛ موضوعی که برای اسرائیل «چندان مطلوب» توصیف نشده است.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، نیز در گفتوگو با الجزیره این موضوع را تایید کرده و گفته عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت ایران، به او اطلاع داده است که «لبنان بخشی از هر توافق آتشبس خواهد بود.»
در پی این تحولات، کابینه امنیتی اسرائیل قرار است درباره پیامدهای تفاهمات در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن، بهویژه در ارتباط با لبنان، تشکیل جلسه دهد.
واینت مینویسد ارتش اسرائیل در جبهه شمالی با وضعیتی پیچیده روبهروست؛ زیرا حزبالله همچنان به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک میکند و ارتش اسرائیل همچنان تلفات میدهد، در حالی که آزادی عمل نظامی اسرائیل محدودتر شده است.
بر اساس این گزارش، نیروی هوایی اسرائیل برای هفتهها حملهای به بیروت انجام نداده و عملیاتهای ترور هدفمند نیز متوقف شدهاند. حتی نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، که در طول جنگ بارها از سوی وزیر دفاع اسرائیل تهدید شده بود، اکنون به گفته گزارش «نوعی مصونیت تحت حمایت ایران» پیدا کرده است.
مقامهای ارتش اسرائیل گفتهاند تا زمانی که توافقی برای خلع سلاح حزبالله حاصل نشود - حتی اگر این روند بهصورت مرحلهای اجرا شود - نیروهای اسرائیلی در خطوط دفاعی فعلی خود باقی خواهند ماند. به گفته این مقامها، هدف جلوگیری از بازسازی توان حزبالله و ممانعت از بازگشت حملات موشکی ضدتانک به شمال اسرائیل است.
در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در بازدید از منطقه خیام در جنوب لبنان، که بهرغم اعلام آتشبس همچنان صحنه درگیری توصیف شده، گفت اسرائیل «فرصتی تاریخی برای تغییر واقعیت منطقهای» در اختیار دارد.
او همچنین با اشاره به [حکومت] ایران گفت: «ما همچنان مجموعهای از اهداف آماده حمله در ایران داریم» و افزود ارتش اسرائیل در «آمادهباش کامل» برای بازگشت به عملیات گستردهتر علیه جمهوری اسلامی قرار دارد؛ عملیاتی که به گفته او میتواند «دستاوردها را عمیقتر و رژیم را ضعیفتر کند.»
زمیر در جریان این بازدید وارد تونلی از حزبالله شد که به گفته ارتش اسرائیل در عمق حدود ۲۵ متری زیر یک فروشگاه لباس کودکان در یک محله غیرنظامی کشف شده بود. او این موضوع را «مدرکی دیگر» از استفاده حزبالله از غیرنظامیان بهعنوان «سپر انسانی» توصیف کرد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت از زمان آغاز عملیات «غرش شیر» بیش از دو هزار نیروی حزبالله کشته شدهاند و به نیروهای اسرائیلی دستور داده است «بدون محدودیت» به شناسایی و نابودی دشمن ادامه دهند.
واینت مینویسد با وجود آنکه ارتش اسرائیل میگوید ماموریت اصلی خود، یعنی جلوگیری از حمله نیروهای رضوان و متوقف کردن آتش ضدتانک علیه شهرکهای شمالی را محقق کرده، اما اکنون مساله اصلی، تعیین وضعیت «روز پس از جنگ» است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در امتداد «خط زرد» مستقر هستند، اما هنوز مشخص نیست چه زمانی عقبنشینی خواهند کرد. فرماندهان اسرائیلی هشدار دادهاند بازگشت ساکنان لبنانی به روستاهایی که تخلیه و پاکسازی شدهاند، میتواند دستاوردهای امنیتی اسرائیل را از بین ببرد.
در بخش دیگری از گزارش، واینت به غزه نیز پرداخته و نوشته است بندی که جبههها را در توافق آمریکا و [حکومت] ایران به هم مرتبط میکند، ممکن است اسرائیل را از ازسرگیری جنگ گسترده در غزه بازدارد؛ آن هم در شرایطی که حماس همچنان از خلع سلاح خودداری میکند.
به گفته مقامهای ارشد ارتش اسرائیل، اکنون که دیگر گروگان اسرائیلی در غزه باقی نمانده، اسرائیل باید با استفاده از قدرت آتش و عملیات زمینی برای خلع سلاح حماس و فروپاشی حکومت آن در نوار غزه اقدام کند.
این مقامها همچنین گفتهاند محدود شدن درگیری در لبنان باعث شده نیروهایی برای عملیات در غزه آزاد شوند و اسرائیل بتواند «کار را تمام کند.»
با این حال، مقامهای نظامی اسرائیل اذعان کردهاند که فرسودگی نیروهای ذخیره، نیاز به حفظ آمادگی در لبنان و احتمال تشدید تنش در کرانه باختری، در کنار ضرورت جلب موافقت کاخ سفید، از جمله محدودیتهای مهم پیش روی هرگونه عملیات گسترده جدید است.
سند «راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ آمریکا» جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید خاورمیانه برای ایالات متحده توصیف کرده و بر ادامه عملیات علیه توان هستهای، موشکی و شبکه نیروهای نیابتی تهران تاکید کرده است؛ سندی که [حکومت] ایران را در مرکز تهدیدهای امنیتی و تروریستی علیه آمریکا قرار میدهد.
در پیشگفتار این سند که از سوی کاخ سفید منتشر شده، دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را «حامی شماره یک دولتی تروریسم در جهان» توصیف میکند و مینویسد عملیاتهای «چکش نیمهشب» و «خشم حماسی» ضربههایی ویرانگر به «رژیم منحوس ایران» وارد کردهاند تا اطمینان حاصل شود که تهران «هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.»
در بخش «تهدید»، سند از «خنثیسازی تهدید هستهای ایران» در قالب همین عملیاتها بهعنوان نمونهای از قدرت نظامی و بازدارندگی آمریکا یاد میکند. در این بخش آمده است که عملیاتهای یادشده علیه «تواناییهای هستهای ایران» و «ظرفیت نظامی و جاهطلبیهای هستهای» جمهوری اسلامی انجام شدهاند.
راهبرد جدید ضدتروریسم آمریکا همچنین بر مقابله با «حمایت پنهان دولتهای متخاصم» از گروههای تروریستی و اسلامگرا تاکید میکند. در این چارچوب، سند از اقداماتی مانند تحریمها، توقیف نفتکشهای «ناوگان سایه»، عملیات مخفی و حملات سایبری تهاجمی برای بالا بردن هزینه حمایت دولتی از تروریسم سخن میگوید. متن سند تصریح میکند که این اقدامات شامل مقابله با انتقال فناوریهای دوکاربردی، پهپادها و تسلیحات پیشرفته به گروههای تروریستی نیز میشود.
در ادامه، در بخش مربوط به ابعاد جدید تهدیدهای تروریستی، بهطور مشخص از حکومتهای ایران، چین و روسیه بهعنوان کشورهایی نام برده میشود که فناوریهایی مانند پهپادها را در اختیار تروریستها قرار میدهند. سند میگوید: «استفاده تروریستها و جهادیها از سلاحهای جدید مانند پهپادها، و همچنین انتقال این فناوریها به تروریستها از سوی دولتهایی چون ایران، چین و روسیه» یکی از تهدیدهای کلیدی پیشروی آمریکاست.
در بخش «ضدتروریسم و دیپلماسی ریاستجمهوری»، سند به موضوع بازداشت شهروندان آمریکایی توسط دولتها میپردازد و هشدار میدهد کشورهایی که آمریکاییها را «بهطور غیرقانونی» بازداشت میکنند، ممکن است در فهرست «حامیان دولتی بازداشت غیرقانونی» قرار بگیرند. در پایان این بخش آمده است: «همانطور که رژیمهای ایران و افغانستان میدانند، قرار گرفتن در این فهرست پیامدهای واقعی دارد.»
یکی از بخشهای مهم سند، پیوند دادن جمهوری اسلامی به شبکههای فراملی تروریسم و کارتلها در نیمکره غربی است. در بخش «نیمکره ما»، سند درباره عملیات «عزم مطلق» میگوید نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، «رییس یک کارتل در ارتباط با ایرانِ حامی تروریسم و نیروی نیابتی آن، حزبالله» بوده است.
اما مهمترین و صریحترین مواضع سند درباره ایران در بخش «خاورمیانه» مطرح میشود. در این بخش، سند تصریح میکند: «بزرگترین تهدید علیه ایالات متحده که از خاورمیانه سرچشمه میگیرد، مشخصاً از سوی [حکومت] ایران است؛ بهطور مستقیم از طریق تواناییهای هستهای و موشکی، و بهطور غیرمستقیم از طریق میلیاردها دلاری که به نیروهای نیابتی تروریستی، از جمله حزبالله، منتقل میکند.»
سند سپس به عملیاتهایی اشاره میکند که علیه جمهوری اسلامی انجام شدهاند؛ از جمله حمله به قاسم سلیمانی در دوره نخست ترامپ و عملیاتهای «چکش نیمهشب» و «خشم حماسی». در متن آمده است: «این اقدامات تا زمانی ادامه خواهد یافت که رژیم تهران دیگر تهدیدی برای ایالات متحده نباشد.»
در ادامه، راهبرد آمریکا بر ادامه عملیات «نظامی، اطلاعاتی و سایبری» علیه نیروهای نیابتی مورد حمایت حکومت ایران تاکید میکند. سند میگوید واشینگتن به عملیات علیه «نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران که علیه آمریکاییها توطئه میکنند» ادامه خواهد داد و همچنین «علیه عوامل رژیم که برای حمله به آمریکاییها در خاک آمریکا، مخالفان ایرانی و اسرائیلیها در کشور ما برنامهریزی کنند» اقدام قاطع انجام خواهد داد.
در بخش مربوط به امنیت دریایی نیز نام ایران و تنگه هرمز مطرح شده است. سند تاکید میکند آزادی کشتیرانی برای اقتصاد آمریکا حیاتی است و واشینگتن «اجازه نخواهد داد آبراههای راهبردی مانند تنگه هرمز یا دریای سرخ به گروگان بازیگران دولتی یا غیردولتی گرفته شوند.»
همچنین در همین بخش، آمریکا اعلام میکند اگر کشتیهایش از سوی حوثیها تهدید شوند، «بار دیگر آماده اقدام نظامی قاطع در یمن» خواهد بود.
در بخش «آسیا» نیز جمهوری اسلامی بار دیگر در ارتباط با گروههای جهادی مطرح میشود. سند میگوید القاعده و داعش همچنان در کشورهای مختلف آسیایی فعالاند و از فضاهای بیحکومت سوءاستفاده میکنند تا پناهگاه امن ایجاد کنند؛ سپس اضافه میکند این گروهها «یا در ایران تحت حمایت مستقیم قرار دارند، یا در دیگر رژیمهای متخاصم خارج از آسیا پناه گرفتهاند.»
در بخش «تروریستها و سلاحهای کشتار جمعی» نیز اگرچه نام ایران بهطور مستقیم تکرار نمیشود، اما سند تاکید میکند آمریکا کشورهایی را که «از تروریسم مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی حمایت، آن را تسهیل یا تامین میکنند» پاسخگو خواهد کرد و برای مقابله با این تهدید از ابزارهای «دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و علمی» استفاده خواهد کرد.
سند «راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶ آمریکا» جمهوری اسلامی ایران را نه صرفاً یک رقیب منطقهای، بلکه تهدیدی چندوجهی برای امنیت ملی آمریکا معرفی میکند؛ تهدیدی که از نگاه این سند، برنامه هستهای و موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی، تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، عملیات علیه مخالفان ایرانی و اسرائیلیها در خاک آمریکا، و پشتیبانی از شبکههای تروریستی و جهادی را در بر میگیرد.
به گزارش فاکسنیوز￼، همزمان با افزایش نشانهها از احتمال دستیابی آمریکا و حکومت ایران به یک توافق برای پایان دادن به ماهها درگیری، مقامها و تحلیلگران اسرائیلی در حال ترسیم خطوط قرمز اورشلیم برای هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی هستند.
خطوط قرمزی که بنابر گزارشها، شامل توقف کامل غنیسازی، محدودیت گسترده برنامه موشکی، جلوگیری از بازسازی نیروهای نیابتی و اعمال نظارتهای سختگیرانه و دائمی بر برنامه هستهای ایران میشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد که اسرائیل و آمریکا همچنان در «هماهنگی کامل» قرار دارند. او در آغاز نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفت: «مهمترین هدف، خارج کردن تمام مواد غنیشده از ایران و برچیدن تواناییهای غنیسازی ایران است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ نیز از پیشرفت مذاکرات سخن گفت و اعلام کرد: «در ۲۴ ساعت گذشته گفتوگوهای بسیار خوبی داشتیم و کاملاً ممکن است به توافق برسیم.» با این حال، او هشدار داد که اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا «گام بسیار بزرگتری» برخواهد داشت.
فاکسنیوز مینویسد برای اسرائیل، مساله فقط پایان جنگ نیست، بلکه این است که آیا جمهوری اسلامی پس از مذاکرات در موقعیتی ضعیفتر قرار میگیرد یا میتواند تواناییهای راهبردی خود را حفظ کرده و دوباره بازسازی کند. مقامهای اسرائیلی نگرانند که یک توافق ضعیف به تهران فرصت دهد توان هستهای و موشکی خود را حفظ کند، دوباره فضای تنفس اقتصادی به دست آورد و شبکه گروههای مسلح منطقهای خود را احیا کند.
بر اساس این گزارش، اسرائیل چهار محور اصلی را به عنوان خطوط قرمز خود تعریف کرده است: برچیدن کامل زیرساخت غنیسازی، محدود کردن برنامه موشکهای بالستیک، جلوگیری از بازسازی حزبالله و حماس و جلوگیری از آنکه جمهوری اسلامی از مذاکرات مشروعیت سیاسی یا امتیاز راهبردی کسب کند.
«هیچ غنیسازی، هرگز» یعقوب آمیدرور، مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل، به فاکسنیوز گفت موضع اسرائیل درباره برنامه هستهای ایران «کاملاً غیرقابل مصالحه» است. او تاکید کرد: «اورانیوم قابل استفاده برای سلاح باید از ایران خارج شود و نباید به ایرانیها اجازه غنیسازی داده شود.»
نداو ایال، روزنامهنگار و تحلیلگر اسرائیلی، نیز گفت اسرائیل به دنبال توافقی «بسیار سختگیرانهتر» از توافقهای قبلی است و خواهان توقف غنیسازی «برای طولانیترین زمان ممکن» و خروج مواد غنیشده از ایران است.
آونر گولوف، معاون اندیشکده «مایند اسرائیل»، نیز گفت اسرائیل خواهان نابودی کامل تاسیسات زیرزمینی هستهای ایران، از جمله سایتهایی است که هنوز در حال ساخت هستند. او همچنین هشدار داد که اسرائیل مخالف هرگونه «بند غروب» یا محدودیت زمانی در توافق است؛ بندهایی که پس از چند سال محدودیتها را پایان میدهند.
به گفته او، هر توافقی باید شامل «نظارت و بازرسی بیسابقه، در هر مکان و تحت هر شرایطی» باشد و اجرای آن نباید وابسته به موافقت جمهوری اسلامی باشد.
جاناتان روهه، پژوهشگر موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، نیز گفت آمریکا و اسرائیل باید خطوط قرمز مشابهی داشته باشند؛ از جمله «تعطیلی کامل، دائمی و قابل راستیآزمایی» برنامه تسلیحات هستهای ایران. او افزود این موضوع تنها به تحویل اورانیوم بسیار غنیشده محدود نمیشود و باید تعطیلی تاسیسات مرتبط با غنیسازی در سایتهایی مانند پیکاکس و اصفهان را نیز شامل شود.
برنامه موشکی؛ تهدیدی همسطح پرونده هستهای فاکسنیوز گزارش میدهد که تحلیلگران اسرائیلی برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران را تهدیدی همسطح برنامه هستهای میدانند.
نداو ایال گفت: «یکی از پرسشهای کلیدی این است که آیا محدودیتی بر برنامه موشکهای بالستیک ایران اعمال خواهد شد یا نه. اسرائیل این مساله را تهدیدی وجودی میبیند.»
آمیدرور هشدار داد که اگر محدودیتی بر برنامه موشکی اعمال نشود، موشکهایی که امروز قادر به هدف قرار دادن بخشی از اروپا هستند، ظرف پنج تا ده سال ممکن است به خاک آمریکا برسند.
گولوف نیز گفت توافقی که تنها بر موضوع هستهای تمرکز داشته باشد، به حکومت ایران اجازه میدهد هزاران موشک تولید کرده و برای برنامه هستهای آینده خود «سپر حفاظتی» ایجاد کند.
نگرانی از بازسازی نیروهای نیابتی یکی دیگر از نگرانیهای اصلی اسرائیل، امکان استفاده جمهوری اسلامی از منابع مالی ناشی از لغو تحریمها برای بازسازی گروههای نیابتی منطقهای است.
نداو ایال گفت اسرائیل خواهان آن است که جمهوری اسلامی «از دخالت در لبنان و غزه فاصله بگیرد و حمایت از گروههای مسلح ضد اسرائیلی را متوقف کند.»
او تاکید کرد: «برای اسرائیل بسیار مهم است که پولی که به ایران تزریق میشود، صرف بازسازی نیروهای نیابتی در منطقه نشود.»
آمیدرور نیز گفت توانایی [حکومت] ایران برای حمایت از حزبالله و حماس به دلیل فروپاشی مسیرهای تدارکاتی منطقهای تضعیف شده، اما هشدار داد اگر مذاکرات این تصور را ایجاد کند که آمریکا عقبنشینی کرده است، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ممکن است دوباره قدرت بگیرند.
اسرائیل به دنبال جلوگیری از «تصویر پیروزی» برای تهران به نوشته فاکسنیوز، اسرائیل همچنین نگران آن است که هر توافق احتمالی، بدون تضعیف اساسی جمهوری اسلامی، به تهران مشروعیت سیاسی دوباره بدهد.
جاناتان روهه گفت از نگاه اسرائیل، باید از هر اقدامی که به رژیم ایران مشروعیت ببخشد یا مردم ایران را نادیده بگیرد، از جمله دادن تضمین علیه حملات آینده یا پرداخت غرامت جنگی به تهران، جلوگیری شود.
او هشدار داد که از دید اسرائیل، «توافق بد» توافقی است که آزادی عمل آینده اسرائیل علیه ایران و نیروهای نیابتیاش را محدود کند.
به گفته او، یکی از اهداف تهران از کشاندن دولت ترامپ به مذاکرات طولانیمدت، کنار زدن گزینه نظامی و ایجاد شکاف میان واشنگتن و اورشلیم است.
هیو هیوئیت، مجری محافظهکار رادیویی آمریکا، از چارچوب احتمالی توافق میان ایالات متحده و حکومت ایران به شدت انتقاد کرده و آن را «توافقی وحشتناک» توصیف کرد. این انتقاد در حالی است که دولت ترامپ نشانههایی از آمادگی برای مذاکره با تهران به منظور پایان دادن درگیری نشان داده است.
به گزارش هیل، این انتقادها پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ شامگاه سهشنبه عملیات دریایی آمریکا موسوم به «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را متوقف کرد؛ اقدامی که همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نزدیک شدن دو طرف به یک چارچوب اولیه برای پایان جنگ صورت گرفت.
بر اساس گزارشی که وبسایت اکسیوس منتشر کرده، پیشنویس یک یادداشت یکصفحهای میتواند به اعلام رسمی پایان جنگ منجر شود و یک دوره ۳۰ روزه را برای مذاکرات تفصیلیتر میان تهران و واشینگتن آغاز کند.
هیوئیت در واکنش به این گزارش در شبکههای اجتماعی نوشت: «این توافق، توافقی وحشتناک خواهد بود.» او تاکید کرد که هرگونه توافق با [حکومت] ایران باید «بسیار سختگیرانهتر» باشد و افزود: «هیچ غنیسازی، هرگز. اورانیوم بسیار غنیشده باید به آمریکا تحویل داده شود.»
این مجری محافظهکار همچنین خواستار پایان فعالیت گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی شد و نوشت: «دیگر هیچ نیروی نیابتی نباید وجود داشته باشد. اینترنت را باز کنید. رییسجمهوری ترامپ هرگز اهرم فشار را رها نمیکند. چرا باید حالا که [حکومت] ایران در موضع ضعف قرار دارد، این کار را انجام دهد؟»
هیوئیت هشدار داد که پذیرش چنین توافقی از سوی آمریکا به معنای «ربودن شکست از دل پیروزی» خواهد بود.
طبق گزارش اکسیوس، توافق پیشنهادی شامل توقف روند غنیسازی هستهای ایران در قالب یک دوره موقت است و در مقابل، ایالات متحده تحریمهای خود علیه [حکومت] ایران را لغو خواهد کرد. همچنین دو کشور بخشی از محدودیتها و فشارهای خود در تنگه هرمز را کاهش خواهند داد.
این گزارش همچنین میگوید مقامهای آمریکایی انتظار دارند جمهوری اسلامی ظرف ۴۸ ساعت آینده به پیشنهاد ۱۴ بندی واشینگتن پاسخ دهد.
ترامپ شامگاه سهشنبه هشدار داده بود که اگر این توافق شکست بخورد، حملات علیه [حکومت] ایران از سر گرفته خواهد شد. با این حال، به نوشته هیل، تصمیم او برای تعلیق «پروژه آزادی» نشانهای از افزایش تمایل دولتش به حلوفصل بحران از مسیر مذاکره تلقی شده است.
ترامپ در پیامی در شبکه تروثسوشال نوشت که تصمیم به توقف عملیات دریایی را بر اساس «درخواست پاکستان و دیگر کشورها»، «موفقیت عظیم نظامی آمریکا در کارزار علیه ایران» و همچنین «پیشرفت چشمگیر به سوی یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران» اتخاذ کرده است.
ترامپ دوشنبه گذشته نیز در گفتوگو با برنامه «هیو هیوئیت شو» گفته بود که آمریکا «عملاً از پیش در عملیات علیه ایران پیروز شده است.»
در همان مصاحبه، هیوئیت با استفاده از استعارهای برگرفته از ورزش گلف، از ترامپ خواسته بود فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه دهد و گفته بود: «برای رسیدن به گرین ضربه بزن. روی ایران، تا رسیدن به گرین پیش برو.»
بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای تصویری، حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه خسارتهایی فراتر از آمار رسمی وارد کرده است. با این حال، کارشناسان میگویند این حملات تاثیر تعیینکنندهای بر توان نظامی آمریکا در ادامه کارزار بمباران در ایران نداشت.
واشینگتنپست چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای، حملات هوایی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به دستکم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزات در پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیب زده یا آنها را نابود کرده است. این اهداف شامل آشیانهها، محل استقرار نیروها، انبارهای سوخت، هواپیماها و تجهیزات کلیدی راداری، ارتباطی و پدافند هوایی بودهاند.
به گفته مقامهای آمریکایی، تهدید حملات هوایی باعث شد برخی پایگاههای آمریکا برای استقرار عادی نیروها ناامن شوند و فرماندهان آمریکا، بخش زیادی از نیروها را از این مناطق خارج کنند.
این گزارش میگوید دسترسی به تصاویر ماهوارهای از خاورمیانه در حال حاضر بهطور غیرمعمولی دشوار است و دو شرکت بزرگ ارائهدهنده تصاویر تجاری، به درخواست دولت آمریکا انتشار تصاویر این منطقه را محدود یا به تعویق انداختهاند.
با این حال، به نقل از واشینگتنپست، رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ بهطور منظم تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا منتشر کردهاند؛ تصاویری که به گفته آنها خسارت واردشده به پایگاههای آمریکا را نشان میدهد. این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی، شهروندان عادی را بهدلیل ارسال تصاویر خرابیهای ناشی از حملات به رسانهها یا منابع خارج از ایران، به جاسوسی متهم و شماری از آنان را بازداشت کردهاند.
واشینگتنپست با بررسی بیش از ۱۰۰ تصویر منتشرشده و تطبیق آنها با دادههای مستقل، خسارات در ۱۵ پایگاه نظامی را تایید کرده است.
این تصاویر نشان میدهد علاوه بر زیرساختهای نظامی، برخی اهداف غیرنظامیتر درون پایگاهها مانند محل اقامت نیروها و تاسیسات پشتیبانی نیز آسیب دیدهاند. همچنین تجهیزات پدافندی، سایتهای ارتباطی و انبارهای سوخت در چند کشور منطقه هدف قرار گرفتهاند.
مارک کانسیان، مشاور ارشد در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی و سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، که به درخواست واشینگتنپست تصاویر ایرانی را بررسی کرده است، به این رسانه گفت: «حملات ایران دقیق بودند. هیچ گودال تصادفیای که نشاندهنده خطا در هدفگیری باشد دیده نمیشود.»
او تاکید کرد که بخشی از خسارتها ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاهها رخ داده باشد و در نتیجه حفاظت از سازهها اهمیت کمتری داشته باشد.
واشینگتنپست پیشتر فاش کرده بود که روسیه اطلاعات لازم برای هدفگیری نیروهای آمریکایی را در اختیار ایران قرار داده است.
کانسیان و دیگر کارشناسانی که با این رسانه گفتوگو کردهاند، گفتهاند معتقد نیستند این حملات توانایی ارتش آمریکا را برای ادامه کارزار بمباران در ایران بهطور چشمگیری محدود کرده باشد.
کانسیان گفت بخشی از خسارتها ممکن است ناشی از تصمیمهای تاکتیکی یا اقدامات فریبکارانه آمریکا بوده باشد.
به گفته او، نیروهای آمریکایی برای حفظ رهگیرهای ارزشمند ممکن است در مواردی تصمیم بگیرند اگر یک موشک ورودی احتمالا به هدفی کماهمیت اصابت میکند، با آن مقابله نکنند.
او همچنین افزود ممکن است فرماندهان آمریکایی کوشیده باشند با طوری نشان دادن بخشهای تخلیهشده پایگاهها که گویی همچنان محل استقرار نیروها هستند، نیروهای ایرانی را گمراه کنند.
ویلیام گودهایند، پژوهشگر پروژه تحقیقاتی متنباز «کانتستد گراند» که تصاویر را بررسی کرده، نیز به این روزنامه گفت: «ایرانیها بهعمد ساختمانهای محل اقامت را با هدف وارد کردن تلفات گسترده در چندین سایت هدف قرار دادهاند. فقط تجهیزات، انبارهای سوخت و زیرساختهای پایگاههای هوایی زیر آتش نبودهاند، بلکه اهداف نرم، مانند سالنهای ورزشی، سالنهای غذاخوری و محلهای اقامت نیز هدف قرار گرفتهاند.»
بخش دیگری از این گزارش به ریشههای این آسیبپذیری پرداخته و آن را نتیجه مجموعهای از عوامل، از جمله تابآوری بیشتر نیروهای نظامی حکومت ایران نسبت به برآورد دولت ترامپ، دستکم گرفتن توان اطلاعاتی و هدفگیری آنها، مصرف گسترده سامانههای پدافندی آمریکا و اسرائیل در درگیریهای پیشین، و سازگار نشدن کافی ارتش آمریکا با تهدید پهپادهای تهاجمی یکطرفه خوانده است.
به گفته آنان، این پهپادها هرچند محمولههای کوچکی حمل میکنند، رهگیری دشوارتری دارند و بهدلیل دقت بالاتر، تهدیدی جدیتر برای نیروهای آمریکایی محسوب میشوند. کارشناسان همچنین به کمبود پناهگاههای مستحکم و حفاظت ناکافی از نیروها و تجهیزات در برخی پایگاهها اشاره کردهاند؛ از جمله در کویت، جایی که شش نظامی آمریکایی در حملات پهپادی جمهوری اسلامی کشته شدند.
واشینگتنپست در پایان تاکید میکند که فرماندهی مرکزی آمریکا از پاسخ به پرسشها درباره این ارزیابیها خودداری کرده است. در همین حال، برخی مقامهای آمریکایی گفتهاند خسارت به پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین گسترده بوده و مقر آن به پایگاه مکدیل در فلوریدا منتقل شده است. به گفته مقامها، نیروهای آمریکایی ممکن است دیگر در شمار گسترده به برخی پایگاههای منطقه بازنگردند، هرچند تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.
بررسیهای تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی، بهطور خاموش، به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است؛ ابزاری که برای حملات سایبری، تقویت پهپادها، هدف گرفتن زیرساختهای حیاتی، تولید دیپفیک و کنترل و سرکوب داخلی از آن بهره گرفته میشود.
بنیاد دفاع از دموکراسیها چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در یک گزارش تحلیلی به استفاده گسترده حکومت ایران از هوش مصنوعی در حوزههای نظامی و امنیتی پرداخته است.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تقویت حملات سایبری علیه اهداف آمریکایی بهره میبرد. گروههای سایبری وابسته به حکومت ایران با استفاده از مدلهای زبانی و ابزارهای پیشرفته، حملات پیچیدهای طراحی کردهاند و در جریان جنگ اخیر، شرکتهای بزرگ تا سازمانها کوچک در آمریکا را هدف قرار دادهاند.
همچنین ایران با الگوبرداری از تجربه روسیه در جنگ اوکراین، در حال ارتقای پهپادهای خود با کمک هوش مصنوعی است؛ فناوری که میتواند به پهپادها کمک کند از سامانههای پدافندی عبور کنند و دقت بیشتری داشته باشند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، مراکز داده مرتبط با زیرساختهای هوش مصنوعی آمریکا در خلیج فارس، از جمله تاسیسات شرکتهایی مانند آمازون و مایکروسافت را هدف قرار داده وباعث اختلال در خدمات این شرکتها شده است.
این گزارش همچنین به استفاده گسترده از محتوای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی اشاره میکند؛ از ویدیوهای ساختگی درباره حملات نظامی گرفته تا تولید محتوا برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در داخل و خارج از کشور.
حکومت ایران همچنین از فناوریهای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تشخیص چهره و ردیابی افراد پس از اعتراضات، نیز برای شناسایی و سرکوب معترضان استفاده میکند.
مجله نیویورکر هم در گزارشی که چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شده به همین موضوع پرداخته و با اشاره به نقش غیرمستقیم اما موثر چین و روسیه در جنگ ایران نوشته است این دو کشور بدون دخالت نظامی، از طریق همکاریهای اقتصادی، زنجیرههای تامین و انتقال فناوری به تداوم توان حکومت ایران کمک میکنند.
به گفته مقامهای آمریکایی، بخشی از برنامه موشکی ایران بر پایه فناوریهای چینی شکل گرفته و چین همچنان قطعات با «کاربرد دوگانه» در اختیار تهران قرار میدهد.
در همین حال و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه به پکن سفر کرد و با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار داشت. دیداری که به گزارش رسانهها بیارتباط با همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف از جمله تنشهای اخیر در خاورمیانه نیست.