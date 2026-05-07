به‌گفته خویشاوندان این جاویدنام ۴۲ ساله، اگرچه سنگ قبر او برای نصب در باغ رضوان آماده بود، اما ماموران به بهانه درج بیت شعری مشابه آنچه بر مزار پدرش نوشته شده بود، جلوگیری کردند.

نوشتن عبارتی با عنوان «تا ابد در من و سرزمینم» بر بالای این سنگ، از دیگر دلایل مخالفت با نصب آن بود.

پیکر محسن اکنون در قبری دوطبقه به همراه مادربزرگش به خاک سپرده شده است.

روی این سنگ مزار پیش‌تر عبارت «مگر کانون مهرماه می‌شود خاموش بماند»، نوشته شده بود اما اکنون با وجود مخالفت اعضای خانواده، ماموران امنیتی اجازه ندادند بار دیگر این عبارت را بر سنگ مزار دو نفره آنان حک کنند.

با گذشت حدود چهار ماه از کشته شدن محسن، همچنان سنگی بر مزار او نصب نشده است.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد در اواخر فروردین، سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایه‌هایی از سیمان پوشانده شده است.

هم‌زمان با پوشاندن و مخدوش کردن قبور، گزارش‌هایی از فشار بر خانواده‌ها برای تغییر عبارات درج‌شده روی سنگ‌ها منتشر شده بود.

در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده بود و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشت.

این اقدام‌ها که در «باغ رضوان» رشت و بخش‌هایی از «بهشت زهرا» در تهران با فشار و تهدید رخ داد، در برخی موارد با واکنش خانواده‌ها همراه بود.

محسن رشیدی خانی‌آبادی یکی از جدیدترین نمونه‌ها در اعمال این محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی است.

او شامگاه ۱۹‌ دی در اعتراضات منطقه بهارستان شهر اصفهان کشته شد.

بهارستان اصفهان یکی از نقاط کانونی تجمعات اعتراضی در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر به نقل از شاهدان عینی و کادر درمان گزارش داده بود نیروهای حکومتی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با استفاده از سلاح‌های جنگی به‌طور گسترده به‌سوی معترضان و شهروندان در دست‌کم ۱۶ شهر و یک روستا در استان اصفهان شلیک کرده‌اند، به بیمارستان‌ها یورش برده‌اند و دست به انتقال سریع اجساد و فشار بر خانواده‌های قربانیان زده‌اند.

این نهاد حقوق بشری به نقل از شاهدان نوشته بود این دو شب، در منطقه بهارستان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر معترض کشته شدند.

عرشیا احمدپور ۱۸ ساله و مهدی کناری خانی‌آبادی ۴۴ ساله دو تن از جاویدنامان این منطقه بودند.