بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های تصویری، حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خسارت‌هایی فراتر از آمار رسمی وارد کرده است. با این حال، کارشناسان می‌گویند این حملات تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر توان نظامی آمریکا در ادامه کارزار بمباران در ایران نداشت.

واشینگتن‌پست چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، حملات هوایی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به دست‌کم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزات در پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیب زده یا آنها را نابود کرده است. این اهداف شامل آشیانه‌ها، محل استقرار نیروها، انبارهای سوخت، هواپیماها و تجهیزات کلیدی راداری، ارتباطی و پدافند هوایی بوده‌اند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تهدید حملات هوایی باعث شد برخی پایگاه‌های آمریکا برای استقرار عادی نیروها ناامن شوند و فرماندهان آمریکا، بخش زیادی از نیروها را از این مناطق خارج کنند.

این گزارش می‌گوید دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه در حال حاضر به‌طور غیرمعمولی دشوار است و دو شرکت بزرگ ارائه‌دهنده تصاویر تجاری، به درخواست دولت آمریکا انتشار تصاویر این منطقه را محدود یا به تعویق انداخته‌اند.

با این حال، به نقل از واشینگتن‌پست، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ به‌طور منظم تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر کرده‌اند؛ تصاویری که به گفته آن‌ها خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکا را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی، شهروندان عادی را به‌دلیل ارسال تصاویر خرابی‌های ناشی از حملات به رسانه‌ها یا منابع خارج از ایران، به جاسوسی متهم و شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.

واشینگتن‌پست با بررسی بیش از ۱۰۰ تصویر منتشرشده و تطبیق آنها با داده‌های مستقل، خسارات در ۱۵ پایگاه نظامی را تایید کرده است.