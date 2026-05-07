حیدری پیش از شرکت در اعتراض‌های ۱۸ دی‌ ماه در پیامی نوشته بود: «جای همه‌تون کف خیابونه؛ هر شب تا رسیدن به آزادی، یه لحظه هم نمی‌نشینیم.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در شب ۱۸ دی‌ ماه، پس از مجروح شدن حسین، مردم او را به بیمارستان منتقل کردند.

زمانی که خانواده با تلفن همراه او تماس گرفت، فردی پاسخ داد و اعلام کرد که او به بیمارستان منتقل شده است. خانواده ابتدا به بیمارستان انصاری مراجعه کرد اما اثری از او پیدا نشد. در نهایت، پیکر او را در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر، در حالی که در پتویی آبی پیچیده شده بود، پیدا کردند.

حیدری از هواداران تیم استقلال و علاقه‌مند به رنگ آبی بود.

خانواده او پیکرش را از روی پوتین‌هایش شناسایی کردند. پوتین‌هایی که دخترش سال قبل به مناسبت تولدش به او هدیه داده بود.

اطرافیانش، او را فردی شاد و عاشق خندیدن توصیف کردند.

طبق اطلاعات رسیده، خانواده برای تحویل پیکر او تحت فشار امنیتی قرار گرفتند و در نهایت، در روز ۲۲ دی‌ ماه، پیکر به خانواده تحویل داده شد و مراسم خاکسپاری تحت شرایط امنیتی برگزار شد.

ایران‌اینترنشنال از همه هم‌وطنان در داخل و خارج کشور می‌خواهد هرگونه سند، ویدیو، عکس، روایت صوتی، اطلاعات مربوط به جان‌باختگان، مراکز درمانی، محل‌های درگیری، زمان و مکان وقایع و هر جزییات قابل راستی‌آزمایی از رخدادهای انقلاب ملی را برای ما ارسال کنند.

امنیت منابع و محرمانگی اطلاعات، اولویت قطعی ماست.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال سه‌شنبه ۲۳ دی اعلام کرد «بزرگ‌ترین کشتار تاریخ معاصر ایران» که در جریان آن، هزاران شهروند ایرانی در ۱۸ و ۱۹ دی‌ عمدتا به دست نیروهای سپاه پاسداران و بسیج به قتل رسیدند، «با دستور شخص علی خامنه‌ای» صورت گرفت.