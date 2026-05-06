خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد تنگه هرمز از زمان آغاز درگیری‌ها عملا مسدود شده و حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان را مختل کرده؛ موضوعی که به بحران انرژی جهانی دامن زده است.

ترامپ شامگاه سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در شبکه‌ اجتماعی تروث‌سوشال نوشت : «به‌طور متقابل توافق کرده‌ایم در حالی که محاصره همچنان به‌طور کامل برقرار خواهد ماند، "پروژه آزادی" برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینیم آیا توافق می‌تواند نهایی و امضا شود یا نه.»

او دلیل این تصمیم را «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی عنوان کرد. این در حالی است که تنش‌های نظامی و حملات متقابل در منطقه ادامه دارد.

ترامپ همچنین گفت توان نظامی جمهوری اسلامی تضعیف شده و تهران به‌دنبال صلح است، هرچند در مواضع علنی خود همچنان لحن تهدیدآمیز دارد.

پس از اعلام ترامپ، قیمت نفت خام آمریکا بیش از دو دلار کاهش یافت و به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که از زمان آغاز درگیری‌ها به‌عنوان یک مرز روانی مهم در بازار انرژی مطرح بوده است.

کاخ سفید جزییات بیشتری درباره میزان پیشرفت مذاکرات یا مدت زمان توقف «پروژه آزادی» اعلام نکرد.

تهران نیز تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است.

پایان عملیات خشم حماسی

وزیر خارجه آمریکا ۱۵ اردیبهشت گفت: «عملیات خشم حماسی به پایان رسیده و ما به‌دنبال تشدید بیشتر تنش‌ها نیستیم.»

روبیو افزود آمریکا به اهداف خود در کارزار نظامی مشترکی که با همکاری اسرائیل آغاز شد، دست یافته است.

او همچنین خبر داد در جریان این درگیری‌ها دست‌کم ۱۰ ملوان غیرنظامی کشته شده‌اند و خدمه برخی کشتی‌ها در شرایط «گرسنگی» و «انزوا» قرار دارند.

روبیو تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید کنترل ترافیک دریایی در تنگه هرمز را در دست بگیرد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی با تهدید به استفاده از مین‌های دریایی، پهپادها، موشک‌ها و قایق‌های تندرو عملا این آبراه حیاتی را مسدود کرده است.

در مقابل، آمریکا با محاصره بنادر ایران و اسکورت کشتی‌های تجاری تلاش کرده است مسیر عبور را باز نگه دارد.

ارتش آمریکا پیش‌تر اعلام کرد در عملیات «پروژه آزادی»، چند قایق کوچک جمهوری اسلامی و همچنین موشک‌های کروز و پهپادها را منهدم کرده است.

نگرانی‌ها از ادامه تنش‌ها

این درگیری‌ها که به لبنان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز گسترش یافته، هزاران کشته بر جا گذاشته و اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده است.

رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده حتی در صورت پایان فوری جنگ، رفع پیامدهای آن دست‌کم سه تا چهار ماه زمان خواهد برد.

در عرصه دیپلماتیک، تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌ها ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی یک دور گفت‌وگوی مستقیم برگزار کرده‌اند، اما تلاش‌ها برای برگزاری نشست‌های بعدی ناکام مانده است.