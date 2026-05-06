پایگاه خبری اکسیوس چهارشنبه ۱۶ فروردین در گزارشی نوشت بر اساس اعلام رسمی شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر، نیروی هوایی امارات متحده عربی ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی سی-۳۹۰ خریداری می‌کند و گزینه خرید ۱۰ فروند دیگر نیز در آینده در نظر گرفته شده است.

خبر امضای این قرارداد که ارزش مالی آن منتشر نشده، هم‌زمان با برگزاری کنفرانس «ساخت در امارات متحده عربی ۲۰۲۶» اعلام شد.

امارات متحده عربی نخستین کشور خاورمیانه است که این مدل هواپیمای ترابری نظامی را خریداری می‌کند. برزیل، مجارستان، لیتوانی و هلند از دیگر خریداران این هواپیما هستند.

هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم

هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم یک هواپیمای ترابری چندمنظوره است که برای ماموریت‌های لجستیکی، امدادی و نظامی طراحی شده است؛ با موتور جت، ساخت شرکت برزیلی امبرائر که می‌تواند تا ۲۶ تن بار حمل کند.

این هواپیما توان جابه‌جایی ۸۰ سرباز، ۶۶ چترباز یا تجهیزات سنگین نظامی مانند خودروهای زرهی و بالگرد را دارد. سی-۳۹۰ میلنیوم با دو موتور توربوفن به حداکثر سرعت حدود ۹۸۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد که آن را به یکی از سریع‌ترین هواپیماهای ترابری نظامی در کلاس خود تبدیل کرده است.

هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم برای عملیات در شرایط سخت طراحی شده و توانایی نشست‌وبرخاست در باندهای کوتاه و نیمه‌آماده را دارد.

برد عملیاتی آن با بار ۲۳ تنی، حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر و برد انتقالی آن بدون بار تا بیش از شش‌ هزار و ۲۰۰ کیلومتر اعلام شده است. سی-۳۹۰ میلنیوم علاوه بر ماموریت‌های لجستیکی و نظامی، برای انتقال مجروحان، امدادرسانی، سوخت‌رسانی هوایی و عملیات آتش‌نشانی هوایی نیز قابل استفاده است.

گنبد آهنین در امارات متحده عربی

اکسیوس شش اردیبهشت نیز به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد اسرائیل در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه ده‌ها نیروی نظامی برای راه‌اندازی آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است.

این نخستین بار بود که اسرائیل سامانه کامل گنبد آهنین را به کشوری دیگر منتقل می‌کرد و امارات متحده عربی نیز نخستین کشور خارج از اسرائیل و آمریکا بود که از این سامانه استفاده کرد.

مقام‌های اسرائیلی گفتند سامانه گنبد آهنین موفق شده ده‌ها موشک جمهوری اسلامی را رهگیری کند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیش‌تر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ موشک و بیش از دو هزار و ۲۰۰ پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده است.

امارات متحده هدف بیشترین حملات جمهوری اسلامی

امارات متحده عربی در حالی اقدام به خرید و تامین تجهیزات نظامی می‌کند که از آغاز جنگ در ایران، بارها با موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.

در پی آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دوشنبه ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد پرتاب‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده‌اند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند.

صفحه نخست روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به جبهه پایداری نیز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت با تیتر «امارات منفجره» نوشت همزمان با «تنش‌آفرینی آمریکا در تنگه هرمز»، چند کشتی و تاسیسات در بندر فجیره هدف قرار گرفته‌اند.