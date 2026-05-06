نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی در سازمان ملل، پیش از برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، ایران را به تشدید تنش و نقض قوانین بین‌المللی متهم کردند و خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی شدند.

جمال فارس الرویعی، نماینده دائم بحرین در سازمان ملل، گفت حملات ایران مستلزم «پاسخی قاطع و سخت‌گیرانه» از سوی جامعه جهانی است.

در همین نشست، محمد ابوشهاب، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل، نیز گفت حکومت ایران «مسیر تشدید تنش» را انتخاب کرده و عدم پایبندی آن به قوانین بین‌المللی «کاملا آشکار» است.

ابوشهاب تاکید کرد تهران باید به دلیل نقض قطعنامه‌های شورای امنیت پاسخگو شود و جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی را وادار کند به قوانین بین‌المللی پایبند بماند.

نماینده دائم امارات در سازمان ملل همچنین جمهوری اسلامی را به «باج‌گیری از اقتصاد جهانی» متهم کرد و گفت اقدامات و رفتارهای آنها در تنگه هرمز به‌شکلی منفی بر بازارهای انرژی اثر گذاشته است.

این مواضع در آستانه نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد؛ نشستی که به بررسی تنش‌های مرتبط با ایران، تنگه هرمز و حملات روزهای گذشته به امارات اختصاص دارد.



