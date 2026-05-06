نمایندگان بحرین و امارات در سازمان ملل خواستار پاسخ قاطع جامعه جهانی به حکومت ایران شدند
نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی در سازمان ملل، پیش از برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، ایران را به تشدید تنش و نقض قوانین بینالمللی متهم کردند و خواستار واکنش قاطع جامعه جهانی شدند.
جمال فارس الرویعی، نماینده دائم بحرین در سازمان ملل، گفت حملات ایران مستلزم «پاسخی قاطع و سختگیرانه» از سوی جامعه جهانی است.
در همین نشست، محمد ابوشهاب، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل، نیز گفت حکومت ایران «مسیر تشدید تنش» را انتخاب کرده و عدم پایبندی آن به قوانین بینالمللی «کاملا آشکار» است.
ابوشهاب تاکید کرد تهران باید به دلیل نقض قطعنامههای شورای امنیت پاسخگو شود و جامعه بینالمللی باید جمهوری اسلامی را وادار کند به قوانین بینالمللی پایبند بماند.
نماینده دائم امارات در سازمان ملل همچنین جمهوری اسلامی را به «باجگیری از اقتصاد جهانی» متهم کرد و گفت اقدامات و رفتارهای آنها در تنگه هرمز بهشکلی منفی بر بازارهای انرژی اثر گذاشته است.
این مواضع در آستانه نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد؛ نشستی که به بررسی تنشهای مرتبط با ایران، تنگه هرمز و حملات روزهای گذشته به امارات اختصاص دارد.
سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد نتانیاهو با مقامهای دولت ترامپ درباره آخرین وضعیت مذاکرات آمریکا و ایران گفتوگو کرده است. اسرائیل نگران امتیازدهی احتمالی واشینگتن، لغو تحریمها و محدود نشدن برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی ایران است.
به گفته یک منبع اسرائیلی آگاه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز چهارشنبه با مقامهایی در دولت دونالد ترامپ گفتوگو کرده است تا از آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی مطلع شود.
این منبع به شبکه سیانان گفت نتانیاهو در پی دریافت گزارشی بهروز از روند مذاکرات و آگاهی از مفاد مطرحشده در گفتوگوهاست. به گفته او، اسرائیل نگران آن است که آمریکا برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ با ایران، در لحظات پایانی امتیازهایی بدهد.
در همین حال، یک مقام آمریکایی نیز به سیانان گفته است نتانیاهو بهطور منظم با مقامهای ایالات متحده در تماس است تا در جریان روند مذاکرات قرار گیرد. هنوز مشخص نیست او با چه مقامهایی گفتوگو کرده و کاخ سفید نیز در این باره اظهار نظر نکرده است.
بر اساس این گزارش، اسرائیل بهویژه نسبت به احتمال لغو تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نگران است و خواستار اعمال محدودیت بر شبکه نیروهای نیابتی تهران و برنامه موشکهای بالستیک این کشور شده است.
همچنین تلآویو تاکید دارد هر توافقی باید آزادی عمل نظامی اسرائیل در برابر تهدیدهای منطقهای را حفظ کند.
اسکاینیوز و الجزیره در گزارشهایی جداگانه اظهارات جدید مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال را که خواستار دریافت تضمین از فیفا شده است، بازتاب دادند. تاج از فیفا خواسته تضمین دهد تا در جریان جام جهانی به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی «توهین» نشود.
تاج که به همراه چند مقام فدراسیون فوتبال از کانادا اخراج شد و نتوانست در کنگره سالانه فیفا در ونکوور شرکت کند، مدعی شده که به دلیل برخورد «نامناسب» ماموران مرزی بازگشتهاند. این در حالی است که مقامات کانادایی اعلام کردهاند ویزای او به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران لغو شده است.
مهدی تاج اما شب گذشته در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اتفاقاتی که در ونکوور افتاد، گفت: «باید تضمین بدهند که حق توهین به نمادهای نظام، بهویژه سپاه پاسداران را ندارند.»
او گفت در صورت نبود چنین تضمینی، ممکن است اتفاقی مشابه کانادا تکرار شود و حتی تیم ایران مسابقات را ترک کند: «میزبان ما فیفا است، نه دونالد ترامپ یا آمریکا. اگر میزبان هستند، نباید به نهادهای نظامی ما توهین کنند.»
در مقابل، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت تیم ملی ایران میتواند در جام جهانی حضور داشته باشد، اما مقامهای مرتبط با سپاه اجازه ورود نخواهند داشت.
طبق برنامه کاری رسمی شورای امنیت سازمان ملل، نشست روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت به درخواست و با مدیریت بحرین، ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا، برابر با ۱۷:۳۰ به وقت ایران، با دستور کار کلی «خاورمیانه» آغاز شد.
این نشست بهصورت مشورتهای غیرعلنی و ذیل دستور کار «تهدیدها علیه صلح و امنیت بینالمللی» برگزار میشود و به بحران جاری در خاورمیانه اختصاص دارد.
محور اصلی رایزنیها تنشهای مرتبط با ایران، تنگه هرمز، حملات روزهای گذشته به امارات متحده عربی و تلاش آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای پیشبرد قطعنامهای درباره تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.
ارتش فرانسه اعلام کرد که ناو شاخص نیروی دریایی این کشور در چارچوب تلاشهای مشترک فرانسه و بریتانیا برای آمادهسازی ماموریتی احتمالی در آینده، با هدف کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، به سوی دریای سرخ و خلیج عدن حرکت میکند.
بنا بر این گزارش، ناوگروه هواپیمابر «شارل دوگل» امروز (چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت) از کانال سوئز عبور کرد و در مسیر جنوب دریای سرخ قرار گرفت.
این ناوگروه که میتواند بین چهار تا پنج ماه در دریا باقی بماند، اندکی پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی به ایران را آغاز کردند، در شرق مدیترانه مستقر شده بود.
افزایش قیمتها اما به مواد خوراکی محدود نمیشود. بسیاری از شهروندان میگویند تامین دارو، پوشک و حتی شیرخشک نیز به بحرانی جدی تبدیل شده است.
یک شهروند ساکن سیستان و بلوچستان در همین زمینه گفت: «از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی این است که از سر فقر و ناچاری، بهجای غذای مناسب، به مصرف قرص آهن و فولیکاسید روی آورده بودیم و حالا قیمت یک بسته از همین قرصها به ۸۰۰ هزار تومان رسیده؛ معادل هشت ساعت کار سخت زیر آفتاب ۴۵ درجه.»
مخاطب دیگری نیز گفت برای خرید دو بسته پوشک و دو قوطی شیرخشک، دو میلیون تومان پرداخته است.
شهروند دیگری از ساری خبر داد علاوه بر کمیاب شدن داروهای بیماران مبتلا به سرطان، داروهای سادهای مانند استامینوفن کدئین نیز بهسختی پیدا میشود.
او همچنین از سه برابر شدن قیمت برخی داروها خبر داد؛ از قیمت یک ویال الکارنتین که از۱۵ هزار تومان پیش از جنگ به ۴۵ هزار تومان در دوران آتشبس افزایش یافته تا ۴ قطره چشم که به قیمت یک میلیون تومان خریداری کرده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی به دست ایراناینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
بازار کساد و موج جدیدی از تعطیلی
فشار اقتصادی تنها به افزایش قیمت کالاهای اساسی محدود نمانده و بازار کالاهای مصرفی و خدماتی نیز با موج تازهای از تعدیل نیرو و تعطیلیها روبهرو شده است.
کاسبی در بازار موبایل تهران در پیامی به ایراناینترنشنال گفت در یک روز از صبح تا عصر حتی یک میلیون تومان هم فروش نداشته و اکنون نگران کرایه مغازه است که باید تا ۱۵ روز دیگر بپردازد، درحالیکه کاسبی رسما از بین رفته است.
شهروند دیگری از منطقه آزاد کیش به ایراناینترنشنال خبر داد طی سه ماه گذشته در جزیره کیش هتلها، اکثر رستورانها، کلوپها و مراکز اجاره خودرو تعطیل و بخش اعظمی از نیروهایشان تعدیل شدهاند.
به گفته او، تعدادی از مغازههای بازار تنها در شیفت عصر باز هستند اما کاسبی ندارند.
موج بیکاری به شهرهای دیگر هم رسیده و یک کارگاه تولید مبلمان در شیراز که پس از جنگ با ۱۲ نیرو فعالیت میکرد، اکنون بهطور کامل تعطیل و همه کارکنان آن بیکار شدهاند.
در هفتههای اخیر گزارشهای بسیاری درباره اخراج کارگران، تعدیل نیرو در نهادهای خصوصی و از بین رفتن مشاغل وابسته به اینترنت در دو ماه اخیر منتشر شده است.