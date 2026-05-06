تونی برک، وزیر امور داخلی استرالیا، چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت دولت با «محدودیتهای بسیار جدی» برای جلوگیری از ورود دوباره شهروندان استرالیایی به کشور روبهروست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در جمع خبرنگاران گفت: «دولت به این افراد کمک نکرده و نخواهد کرد. آنها تصمیمی وحشتناک و شرمآور گرفتند.»
به گفته برک، این گروه شامل چهار زن و ۹ کودک است.
او افزود: «اینکه دولت هیچ حمایتی از این افراد نمیکند، بازتاب مستقیم تصمیمهایی است که خودشان گرفتهاند.»
احتمال بازداشت و پیگرد قضایی
وزیر امور داخلی استرالیا گفت هر فردی که در بازگشت به کشور مظنون به فعالیت مجرمانه باشد، «بدون هیچ استثنایی با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد»؛ هرچند درباره اتهامهای احتمالی، توضیح بیشتری نداد.
مقامهای استرالیایی بیش از یک دهه است خود را برای چنین بازگشتهایی آماده میکنند.
برک گفت نهادهای اطلاعاتی و پلیس از ۱۲ سال پیش برای مدیریت افرادی که با گروههای افراطی مرتبط بودهاند، برنامههای اضطراری داشتهاند.
کریسی بارت، رییس پلیس فدرال استرالیا، نیز گفت برخی از «شهروندان بازگشتی» ممکن است هنگام ورود بازداشت و متهم شوند، در حالی که برخی دیگر همچنان تحت تحقیق باقی خواهند ماند.
او افزود کودکان وارد برنامههای حمایت اجتماعی و بازپذیری در جامعه خواهند شد.
از پیوستن به داعش تا بازداشت در اردوگاهها
بر اساس گزارش رسانههای استرالیایی، شماری از زنان استرالیایی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سوریه سفر کردند تا به همسران خود بپیوندند. مردانی که گفته میشود به داعش پیوسته بودند.
پس از فروپاشی خلافت داعش در سال ۲۰۱۹، بسیاری از این زنان و خانوادههایشان در اردوگاهها در بازداشت ماندند؛ هرچند برخی نیز به استرالیا بازگشتند.
اردوگاه الهول در نزدیکی مرز عراق یکی از مهمترین مراکز نگهداری خانوادههای اعضای مظنون داعش بود. اردوگاهی که بستگان نیروهای بازداشتشده این گروه در جریان عملیات تحت حمایت آمریکا علیه داعش در آن نگهداری میشدند.
کاهش جمعیت اردوگاهها پس از تحولات سوریه
آمریکا از ماه ژانویه (دیماه ۱۴۰۴) روند انتقال اعضای بازداشتشده داعش از سوریه را آغاز کرد. اقدامی که پس از فروپاشی نیروهای دموکراتیک سوریه، تحت رهبری کردها، انجام شد.
این نیروها پیشتر مسئول حفاظت از حدود ۱۲ مرکز نگهداری نیروهای داعش و خانوادههای وابسته به آنها، از جمله اتباع خارجی، بودند.
تا ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۴)، شمار خانوادههای باقیمانده در اردوگاههای شمال شرق سوریه که برای نگهداری بستگان اعضای مظنون داعش استفاده میشد، به کمتر از هزار خانواده کاهش یافت.