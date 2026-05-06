رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد این ارزیابی اولیه از سوی دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا تهیه شده و در اختیار نیروهای پلیس ایالتی و محلی سراسر کشور و همچنین دیگر نهادهای فدرال قرار گرفته است.

بر اساس این ارزیابی که تاریخ آن به هفتم اردیبهشت بازمی‌گردد، کول توماس آلن، از برخی مسائل سیاسی و اجتماعی «ناراضی» بوده و در شبکه‌های اجتماعی از اقدامات ایالات متحده در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود جنگ ایران «ممکن است در تصمیم او برای اجرای این حمله تاثیرگذار بوده باشد».

ترامپ پیش‌تر تاکید کرده بود این حمله «مانع پیروزی» او در جنگ ایران نخواهد شد.

آلن ششم اردیبهشت با اسلحه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید یورش برد، اما این حمله ناکام ماند و نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.

او تاکنون به تلاش برای ترور، استفاده از سلاح گرم در جریان یک جرم خشونت‌آمیز و انتقال غیرقانونی سلاح و مهمات از مرزهای ایالتی متهم شده است.

‫وزارت دادگستری آمریکا ۱۵ اردیبهشت اتهام «حمله به مامور فدرال» را به پرونده آلن افزود و اعلام کرد او در یک ایست بازرسی امنیتی به سوی یکی از ماموران سرویس مخفی آمریکا تیراندازی کرده است.

مانیفست سیاسی و اخلاقی متهم

رویترز در ادامه نوشت ‫مقام‌های آمریکایی تاکنون جزییات اندکی درباره انگیزه احتمالی آلن منتشر کرده‌اند و تنها به ایمیلی اشاره داشته‌اند که او شب حمله برای بستگان خود فرستاده است.

در این ایمیل که مقام‌ها از آن با عنوان «مانیفست» یاد کرده‌اند، آلن خشم خود را نسبت به دولت ابراز و اعلام کرده بود قصد دارد یک «خائن» را هنگام سخنرانی هدف قرار دهد، اما از ترامپ نامی نبرده بود.

مانیفست، متنی است که یک فرد یا جریان در آن دیدگاه‌ها، انگیزه‌ها یا اهداف سیاسی، فکری یا شخصی خود را به‌صورت علنی بیان می‌کند.

‫بر اساس اسناد دادگاه، دادستان‌ها اعلام کرده‌اند آلن از نظر سیاسی با ترامپ «اختلاف» داشته و «در پی آن بوده که با سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که از نظر اخلاقی برایش غیرقابل قبول بوده‌اند، مقابله کند».

یک مقام ارشد انتظامی آمریکا به رویترز گفت اف‌بی‌آی در حال بررسی دقیق فعالیت‌های آلن در شبکه‌های اجتماعی و رد‌پای دیجیتال او برای شناسایی انگیزه این حمله است.

‫این مقام که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرد: «این موضوع با دقت زیادی در دست بررسی است.»

فعالیت متهم در شبکه‌های اجتماعی

رویترز نوشت در جریان تحقیقات، پست‌های منتشرشده در یک حساب کاربری شبکه اجتماعی «بلو اسکای» که گفته می‌شود به آلن مرتبط است، مورد بررسی قرار گرفته است.

این حساب در هفته‌های پیش از حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، مطالب متعددی علیه ترامپ منتشر کرده بود.

این مطالب علاوه بر انتقاد از اقدامات آمریکا در قبال تهران، حمله به سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، ایلان ماسک و جنگ روسیه علیه اوکراین را نیز در بر می‌گرفت.

‫این حساب همچنین پستی را بازنشر کرده بود که خواستار استیضاح ترامپ به‌دلیل تهدید به «نابودی تمدن ایران» شده بود.