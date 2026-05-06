تسنیم: طرح یکصفحهای آمریکا حاوی برخی بندهای غیرقابلقبول است
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت که با وجود گزارشهایی که در رسانههای آمریکایی مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق یکصفحهای برای پایان جنگ منتشر شده، تازهترین طرح پیشنهادی آمریکا حاوی «برخی بندهای غیرقابلقبول» است و حکومت ایران هنوز به آن پاسخ رسمی نداده است.
به گفته این منبع اجرای «پروژه آزادی» در تنگه هرمز سبب شد جمهوری اسلامی بررسی طرح پیشین آمریکا (پاسخ آمریکا به طرح ۱۴ مادهای حکومت ایران) را متوقف کنند.
این منبع افزود: «پس از عقبنشینی ترامپ [از اجرای عملیات پروژه آزادی]، ایران بررسیهای خود را در این زمینه از سر گرفته است و هر وقت به جمعبندی برسد به میانجی اعلام میکند.»
همزمان با ادامه تنشها در خاورمیانه، امارات متحده عربی قراردادی برای خرید ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی امضا کرد و از احتمال خرید ۱۰ فروند دیگر نیز خبر داد. امارات متحده عربی در هفتههای گذشته نیز یک سامانه دفاعی گنبد آهنین را از اسرائیل دریافت کرده است.
پایگاه خبری اکسیوس چهارشنبه ۱۶ فروردین در گزارشی نوشت بر اساس اعلام رسمی شرکت هواپیماسازی برزیلی امبرائر، نیروی هوایی امارات متحده عربی ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی سی-۳۹۰ خریداری میکند و گزینه خرید ۱۰ فروند دیگر نیز در آینده در نظر گرفته شده است.
خبر امضای این قرارداد که ارزش مالی آن منتشر نشده، همزمان با برگزاری کنفرانس «ساخت در امارات متحده عربی ۲۰۲۶» اعلام شد.
امارات متحده عربی نخستین کشور خاورمیانه است که این مدل هواپیمای ترابری نظامی را خریداری میکند. برزیل، مجارستان، لیتوانی و هلند از دیگر خریداران این هواپیما هستند.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم یک هواپیمای ترابری چندمنظوره است که برای ماموریتهای لجستیکی، امدادی و نظامی طراحی شده است؛ با موتور جت، ساخت شرکت برزیلی امبرائر که میتواند تا ۲۶ تن بار حمل کند.
این هواپیما توان جابهجایی ۸۰ سرباز، ۶۶ چترباز یا تجهیزات سنگین نظامی مانند خودروهای زرهی و بالگرد را دارد. سی-۳۹۰ میلنیوم با دو موتور توربوفن به حداکثر سرعت حدود ۹۸۰ کیلومتر در ساعت میرسد که آن را به یکی از سریعترین هواپیماهای ترابری نظامی در کلاس خود تبدیل کرده است.
هواپیمای سی-۳۹۰ میلنیوم برای عملیات در شرایط سخت طراحی شده و توانایی نشستوبرخاست در باندهای کوتاه و نیمهآماده را دارد.
برد عملیاتی آن با بار ۲۳ تنی، حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر و برد انتقالی آن بدون بار تا بیش از شش هزار و ۲۰۰ کیلومتر اعلام شده است. سی-۳۹۰ میلنیوم علاوه بر ماموریتهای لجستیکی و نظامی، برای انتقال مجروحان، امدادرسانی، سوخترسانی هوایی و عملیات آتشنشانی هوایی نیز قابل استفاده است.
اکسیوس شش اردیبهشت نیز به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد اسرائیل در آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه پدافندی گنبد آهنین به همراه دهها نیروی نظامی برای راهاندازی آن به امارات متحده عربی اعزام کرده است.
این نخستین بار بود که اسرائیل سامانه کامل گنبد آهنین را به کشوری دیگر منتقل میکرد و امارات متحده عربی نیز نخستین کشور خارج از اسرائیل و آمریکا بود که از این سامانه استفاده کرد.
مقامهای اسرائیلی گفتند سامانه گنبد آهنین موفق شده دهها موشک جمهوری اسلامی را رهگیری کند. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ موشک و بیش از دو هزار و ۲۰۰ پهپاد به سمت این کشور شلیک کرده است.
امارات متحده عربی در حالی اقدام به خرید و تامین تجهیزات نظامی میکند که از آغاز جنگ در ایران، بارها با موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
در پی آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور دوشنبه ۱۲ موشک بالستیک، سه موشک کروز و چهار پهپاد پرتابشده از سوی ایران را رهگیری کردهاند که در نتیجه آن سه نفر زخمی شدند.
صفحه نخست روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به جبهه پایداری نیز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت با تیتر «امارات منفجره» نوشت همزمان با «تنشآفرینی آمریکا در تنگه هرمز»، چند کشتی و تاسیسات در بندر فجیره هدف قرار گرفتهاند.
سامان، شهری توریستی در استان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی شهرکرد در روزهای اعتراضات دیماه به صحنه حضور گسترده معترضان بدل شد.
تجمعات اعتراضی در این شهر از ۱۶ دیماه آغاز شد و روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به اوج خود رسید. اهالی سامان در خیابان پاسداران، میدان انقلاب، بلوار معلم و محدوده اطراف کلانتری تجمع کردند.
نیروهای یگان ویژه و دیگر نیروهای امنیتی برای متفرقکردن جمعیت از گاز اشکآور، گلولههای ساچمهای و جنگی و ماشینهای آبپاش استفاده کردند و در برخی نقاط نیز تکتیراندازها به معترضان شلیک میکردند.
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، حضور مخبران در میان جمعیت از دیگر عوامل تشدید فضای امنیتی بود؛ افرادی که با شناسایی و معرفی معترضان، زمینه بازداشت برخی از آنها را فراهم کردند.
مهدی سنایی؛ پدری که برای زندگی هدف گلوله قرار گرفت
مهدی سنایی سامانی، ۳۸ ساله و تکنسین داروخانه بود و همواره برای تامین داروهای کمیاب بیماران تلاش میکرد.
بر اساس گزارشها، مهدی عصر ۱۸ دیماه در بلوار معلم، از پشت هدف گلوله قرار گرفت و اصابت تیر به قلب، به مرگ فوریاش انجامید. او پیش از انتقال به مرکز درمانی، در همان محل جان باخت.
مهدی در اعتراضات مختلف از جمله اعتراضهای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ حضور داشت و به گفته اطرافیانش، همواره نسبت به مسائل اجتماعی و شرایط جامعه حساس بود.
او پدر دو فرزند ۱۳ و ۷ ساله بود. مراسم چهلم مهدی سنایی در تاریخ ۳۰ بهمنماه در آرامستان سامان و همزمان با مراسم سوگواری احسان آقاجری، دیگر جانباخته این شهر برگزار شد.
احسان آقاجری؛ پنج هفته میان مرگ و زندگی
احسان آقاجری سامانی، مکانیک ۲۷ ساله اهل سامان، ۱۸ دیماه، پس از پایان ساعت کاری با دوستانش به تجمعات پیوست و در بلوار معلم هدف تیراندازی قرار گرفت.
بنا به گفتهها، گلوله از پشت به سر او اصابت کرد و باعث شد او به کما برود. احسان طی بیش از پنج هفته بستری، در وضعیت بحرانی قرار داشت و با وجود تلاش کادر درمان، سرانجام در اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
مراسم این جوان ۲۷ ساله نیز ۳۰ بهمنماه در آرامستان سامان برگزار شد. بهگفته منابع محلی، اعضای خانواده از سوی مقامهای نظامی محلی از جمله فرماندار این شهرستان تحت فشار قرار گرفتند تا از سردادن هرگونه شعار خودداری کنند.
خبرگزاری رویترز با استناد به یک گزارش اطلاعاتی نوشت «جنگ ایران» ممکن است یکی از انگیزههای احتمالی فردی بوده باشد که به تلاش برای ترور دونالد ترامپ و مقامهای ارشد دولت او در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید متهم است.
رویترز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد این ارزیابی اولیه از سوی دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا تهیه شده و در اختیار نیروهای پلیس ایالتی و محلی سراسر کشور و همچنین دیگر نهادهای فدرال قرار گرفته است.
بر اساس این ارزیابی که تاریخ آن به هفتم اردیبهشت بازمیگردد، کول توماس آلن، از برخی مسائل سیاسی و اجتماعی «ناراضی» بوده و در شبکههای اجتماعی از اقدامات ایالات متحده در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا افزود جنگ ایران «ممکن است در تصمیم او برای اجرای این حمله تاثیرگذار بوده باشد».
ترامپ پیشتر تاکید کرده بود این حمله «مانع پیروزی» او در جنگ ایران نخواهد شد.
آلن ششم اردیبهشت با اسلحه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید یورش برد، اما این حمله ناکام ماند و نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند.
او تاکنون به تلاش برای ترور، استفاده از سلاح گرم در جریان یک جرم خشونتآمیز و انتقال غیرقانونی سلاح و مهمات از مرزهای ایالتی متهم شده است.
وزارت دادگستری آمریکا ۱۵ اردیبهشت اتهام «حمله به مامور فدرال» را به پرونده آلن افزود و اعلام کرد او در یک ایست بازرسی امنیتی به سوی یکی از ماموران سرویس مخفی آمریکا تیراندازی کرده است.
مانیفست سیاسی و اخلاقی متهم
رویترز در ادامه نوشت مقامهای آمریکایی تاکنون جزییات اندکی درباره انگیزه احتمالی آلن منتشر کردهاند و تنها به ایمیلی اشاره داشتهاند که او شب حمله برای بستگان خود فرستاده است.
در این ایمیل که مقامها از آن با عنوان «مانیفست» یاد کردهاند، آلن خشم خود را نسبت به دولت ابراز و اعلام کرده بود قصد دارد یک «خائن» را هنگام سخنرانی هدف قرار دهد، اما از ترامپ نامی نبرده بود.
مانیفست، متنی است که یک فرد یا جریان در آن دیدگاهها، انگیزهها یا اهداف سیاسی، فکری یا شخصی خود را بهصورت علنی بیان میکند.
بر اساس اسناد دادگاه، دادستانها اعلام کردهاند آلن از نظر سیاسی با ترامپ «اختلاف» داشته و «در پی آن بوده که با سیاستها و تصمیمهایی که از نظر اخلاقی برایش غیرقابل قبول بودهاند، مقابله کند».
یک مقام ارشد انتظامی آمریکا به رویترز گفت افبیآی در حال بررسی دقیق فعالیتهای آلن در شبکههای اجتماعی و ردپای دیجیتال او برای شناسایی انگیزه این حمله است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرد: «این موضوع با دقت زیادی در دست بررسی است.»
فعالیت متهم در شبکههای اجتماعی
رویترز نوشت در جریان تحقیقات، پستهای منتشرشده در یک حساب کاربری شبکه اجتماعی «بلو اسکای» که گفته میشود به آلن مرتبط است، مورد بررسی قرار گرفته است.
این حساب در هفتههای پیش از حمله به ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، مطالب متعددی علیه ترامپ منتشر کرده بود.
این مطالب علاوه بر انتقاد از اقدامات آمریکا در قبال تهران، حمله به سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ، ایلان ماسک و جنگ روسیه علیه اوکراین را نیز در بر میگرفت.
این حساب همچنین پستی را بازنشر کرده بود که خواستار استیضاح ترامپ بهدلیل تهدید به «نابودی تمدن ایران» شده بود.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، با دفاع از قیمتهای سرسامآور بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «اگر برخی چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند و کسی آنرا بخرد، شخصا برای او هاتداگ و کوکاکولا میآورم تا مطمئن شوم تجربه فوقالعادهای دارد.»
فیفا در ماههای گذشته با انتقادهای شدید درباره هزینه بلیتهای جام جهانی روبهرو شده است. به نوشته خبرگزار فرانسه، سازمان هواداری فوتبال ساپورترز اروپا (FSE) ساختار قیمتگذاری را «اخاذیگونه» و «خیانتی عظیم» توصیف کرده است.
این سازمان دو ماه پیش از فیفا به دلیل «قیمتهای بیش از حد بلیت» این رقابتها شکایت در کمیسیون اروپا ثبت کرد.
وبسایت رسمی فروش مجدد بلیت جام جهانی فیفا، موسوم به فیفا مارکتپلیس، هفته گذشته چهار بلیت دیدار نهایی ۱۹ ژوئیه در نیویورک را با قیمتی بیش از ۲ میلیون دلار برای هر بلیت آگهی کرده بود.
اینفانتینو روز سه شنبه در سخنرانی در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در بورلی هیلز گفت این قیمتهای سرسامآور بازتاب تقاضا برای تماشای جام جهانی است.
او گفت: «اگر برخی افراد چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند، نخست اینکه به معنای آن نیست که قیمت بلیتها ۲ میلیون دلار است.»
اینفانتینو گفت: «و دوم اینکه به این معنا نیست که کسی این بلیتها را خواهد خرید. و اگر کسی بلیت فینال را با قیمت ۲ میلیون دلار بخرد، شخصا برای او هاتداگ و کوکاکولا میآورم تا مطمئن شوم تجربه فوقالعادهای دارد.»
گروههای هواداری تفاوت قیمت بلیتهای تابستان امسال را با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقایسه کردهاند.
گرانترین بلیت دیدار نهایی در سال ۲۰۲۲ با قیمت اسمی حدود ۱۶۰۰ دلار فروخته شد، در حالی که در سال ۲۰۲۶ گرانترین بلیت فینال با قیمت اولیه حدود ۱۱ هزار دلار عرضه شده است.
اینفانتینو تاکید کرد قیمتهای اسمی سرسامآور، موجه است: «باید به بازار نگاه کنیم. ما در بازاری فعالیت میکنیم که صنعت سرگرمی در آن پیشرفتهترین در جهان است. بنابراین باید نرخهای بازار را اعمال کنیم.»
اینفانتینو گفت: «در ایالات متحده فروش مجدد بلیت نیز مجاز است. بنابراین اگر بلیتها را با قیمتی بسیار پایین بفروشید، این بلیتها با قیمتی بسیار بالاتر دوباره فروخته خواهند شد.»
او ادامه داد: «در واقع، با اینکه برخی میگویند قیمت بلیتهایی که تعیین کردهایم بالا است، این بلیتها در بازار فروش مجدد با قیمتی حتی بالاتر، بیش از دو برابر قیمت ما، عرضه میشوند.»
اینفانتینو گفت که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست بلیت دریافت کرده است، در حالی که مجموع درخواستها برای جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ کمتر از ۵۰ میلیون بوده است.
به گفته رییس فیفا ۲۵ درصد از بلیتهای مرحله گروهی با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار قیمتگذاری شدهاند: «شما در ایالات متحده نمیتوانید برای تماشای یک بازی دانشگاهی، چه برسد به یک مسابقه حرفهای سطح بالا، با کمتر از ۳۰۰ دلار بلیت تهیه کنید. و این جام جهانی است.»