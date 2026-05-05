سخنگوی وزارت خارجه حذف تیک آبی خود در ایکس را «سانسور و سرکوب حقیقت» خواند
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به حذف تیک آبی حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اقدام، سانسور و راهزنی دیجیتال با هدف سرکوب حقیقت درباره جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.»
او افزود این لغو تاییدیه با وجود پرداخت کامل اشتراک پرمیوم پلاس انجام شده است.
پیت هگست و ژنرال دن کین در پی حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و تشدید تنشها در تنگه هرمز، در یک نشست خبری مشترک بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کردند. هگست هشدار داد: «محاصره ساعتبهساعت تنگتر میشود.»
پیت هگست، وزیر جنگ، و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در این نشست درباره محاصره دریایی ایران، عملیات آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی و آمادگی واشینگتن برای مقابله با تهدیدهای بیشتر توضیحاتی ارائه کردند و به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.
پیت هگست در اظهارات اولیه گفت عملیات «خشم حماسی» برخلاف جنگهای طولانی گذشته مانند کره، ویتنام، عراق و افغانستان، در مدت کوتاهی به «نتیجه نظامی قاطع» رسیده و تاکید کرد: «ایران سلاح هستهای نخواهد داشت.»
«یک ناو هواپیمابر دیگر به عملیات در تنگه هرمز میپیوندد»
او از اجرای یک محاصره «نفوذناپذیر» علیه ایران خبر داد و گفت همه کشتیهایی که مشمول معیارهای آمریکا بودهاند، بازگردانده شدهاند. به گفته او، تا صبح سهشنبه این تعداد به ۳۴ کشتی رسیده است.
هگست افزود عبور شناورهای غیرایرانی ادامه دارد و «بسیاری از آنها» حتی در طول شب گذشته از تنگه عبور کردهاند. او با اشاره به گسترش این عملیات گفت این محاصره «در حال جهانی شدن است» و با اضافه شدن یک ناو هواپیمابر دیگر، ابعاد آن گستردهتر خواهد شد.
او همچنین از توقیف دو کشتی ایرانی در منطقه هند-اقیانوس آرام خبر داد و هشدار داد: «محاصره ساعتبهساعت تنگتر میشود.» هگست سپاه پاسداران را «دزدان دریایی با یک پرچم» توصیف کرد و گفت رفتار ایران در دریا «مانند تروریستها» است.
او هشدار داد هرگونه مینگذاری یا اخلال در تردد با پاسخ نظامی روبهرو خواهد شد و تاکید کرد حکومت ایران هنوز فرصت دارد «بهطور معنادار و قابل راستیآزمایی» از برنامه هستهای خود دست بردارد؛ در غیر این صورت به گفته او «با فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا» مواجه میشود.
هگست در عین حال از اروپا و آسیا خواست نقش فعالتری در تامین امنیت تنگه هرمز ایفا کنند و گفت این کشورها برای تامین انرژی وابستگی بیشتری به این مسیر دارند.
جزئیات محاصره و توقیف کشتیها
ژنرال دن کین گفت ۵۵ روز از آغاز عملیات گذشته و نیروهای آمریکایی همچنان آمادهاند در صورت دستور رییسجمهوری، درگیری را از سر بگیرند.
او توضیح داد پس از اعلام آتشبس در ۱۹ فروردین، محاصره کامل شناورهای مرتبط با ایران آغاز شده و همزمان عملیات رهگیری کشتیهای تحریمشده در سطح جهانی ادامه دارد.
کین با اشاره به کشتی «توسکا» گفت این شناور هشدارها را نادیده گرفت و پس از شلیکهای هشدار، «موتورخانه آن هدف حملات آمریکا قرار گرفت» و از کار افتاد؛ سپس نیروهای آمریکایی وارد کشتی شدند و کنترل آن را در دست گرفتند.
او همچنین از توقیف دو نفتکش ایرانی در اقیانوسهای هند و آرام خبر داد و گفت هر دو کشتی و خدمه آنها در بازداشت آمریکا هستند.
کین افزود ایران تاکنون به پنج کشتی تجاری حمله و دو کشتی را توقیف کرده است و در پایان از نقش اطلاعاتی آمریکا در اجرای این عملیاتها قدردانی کرد.
وضعیت عبور کشتیها و تهدید مینها
هگست در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای مرتبط با مینهای موجود در تنگه هرمزگفت عبور شناورها ادامه دارد، اما «محدودتر» و همراه با ریسک بیشتر است و دلیل آن را اقدامات ایران با قایقهای تندرو و مسلح دانست. او تاکید کرد هرگونه مینگذاری جدید از سوی ایران «نقض آتشبس» است و با واکنش آمریکا روبهرو خواهد شد.
به گفته او، تلاش برای شکستن محاصره تغییر محسوسی نداشته است. او در بخشی از این صحبتها بار دیگر تاکید کرد که محاصره دریایی «نمایشی نیست، بلکه واقعی و کامل است.» هگست تاکید کرد در صورت لزوم «از نیروی مرگبار» استفاده خواهد شد.
قایقهای مینگذار و نقش اروپا
هگست در پاسخ به پرسشی درباره قایقهای مینگذار ایران و نقش اروپا گفت هنوز اقدام جدی از سوی اروپا دیده نشده و از نشستهای اخیر انتقاد کرد. او تاکید کرد اروپا و آسیا «بسیار بیشتر از آمریکا به تنگه هرمز وابستهاند» و باید نقش عملیتری ایفا کنند.
ژنرال کین نیز توضیح داد ایران از قایقهای کوچک، در حد قایقهای تندرو، برای این اقدامات استفاده میکند و افزود نیروهای آمریکایی در منطقه مانع ادامه این فعالیتها میشوند.
مشروعیت جنگ
وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا این جنگ در چارچوب نظریه «جنگ عادلانه» قرار میگیرد، همینطور در واکنش به انتقادهای پاپ، گفت: «پاپ کار خودش را میکند»، اما تاکید کرد وزارت جنگ آمریکا ماموریت و اختیارات خود را روشن میداند و بر اساس دستورهای رییسجمهوری عمل میکند.
او افزود بررسیهای حقوقی بهطور مستمر در حال انجام است و آمریکا از نظر قانونی برای اجرای این عملیات اختیار کامل دارد.
پاکسازی مینها
پیت هگست در پاسخ به این پرسش که آیا پاکسازی مینها ممکن است تا شش ماه طول بکشد، از ارائه زمانبندی مشخص خودداری کرد و گفت آمریکا درباره زمانبندی این عملیات «گمانهزنی نمیکند».
او گفت گزارشهای منتشرشده بر اساس «افشای جلسات محرمانه»است، اما تاکید کرد آمریکا به توانایی خود برای شناسایی و پاکسازی مینها «در زمان مناسب» اطمینان دارد و از دیگر کشورها خواست در این روند مشارکت کنند.
استفاده از نیروی نظامی
وزیر جنگ ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که هنگام صدور دستور حمله چه احساسی دارد، ابتدا با یک پاسخ کوتاه گفت: «نه»، و سپس این پرسش را «حاشیهای» توصیف کرد.
او تاکید کرد تمرکزش بر این است که نیروهای آمریکایی «هر آنچه برای موفقیت و بازگشت به خانه نیاز دارند» در اختیار داشته باشند و افزود: «جنگ خشونتبار است.»
هگست همچنین گفت هدف این است که «نیروهای ما به خانه برگردند.»
اقلیم کردستان و نیروهای نیابتی
هگست در پاسخ به این پرسش که آیا آتشبس شامل اقلیم کردستان میشود گفت آمریکا این وضعیت را «بسیار از نزدیک» دنبال میکند.
او افزود کردها با «فشار و تهدید نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی» روبهرو هستند و تاکید کرد این حملات نشاندهنده اثر منطقهای ایران است.
هگست همچنین گفت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اهمیت دارد، زیرا به گفته او این توانایی میتواند در حمایت از این نیروها به کار گرفته شود.
یک شهروند فعال در صنف پخش مواد غذایی با اشاره به افزایش روز به روز قیمتها، گفت بهای تن ماهی به ۳۵۰ هزار تومان رسیده و مردم و فروشندگان دیگر توان خرید ندارند.
قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی حدود ۲۹۰ هزار تومان و گوشت گاو یا گوساله حدود یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان است.
در گزارش شهروندان به قیمت برخی مواد غذایی دیگر نیز اشاره شده است؛ از جمله بسته ۷۵۰ گرمی ماکارونی حدود ۶۴ هزار تومان، روغن جامد چهار کیلویی با قیمت دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نوشابه کوچک ۸۰ هزار تومان، کنسرو لوبیا ۱۲۰ هزار تومان، تخممرغ دانهای ۲۵ هزار تومان و کرانچی ۸۰ هزار تومان.
به گفته یک مخاطب، صبحانه یک خانواده شامل پنیر، شیر، شکر و چند عدد تخممرغ، حدود ۵۰۰ هزار تومان آب میخورد.
شهروند دیگری در همین زمینه گفت: «برای صبحانه یک بسته بیسکویت و یک پاکت کوچک شیر خریدم، شد ۱۹۰ هزار تومان. به عنوان یک جوان، امیدی به آینده برایم باقی نمانده است.»
اکو ایران نیز ۱۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت هزینه سبد حداقل خوراک برای یک نفر در فروردین امسال حدود هفت میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است.
چند مخاطب اشاره کردند با این شرایط، تامین مایحتاج اولیه زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است.
پیامهای رسیده نشان میدهند بسیاری از شهروندان ناچار به تغییر الگوی خرید و مصرف خود شدهاند.
برخی مخاطبان گفتند مواد شوینده مانند صابون را بهصورت تکی خریداری میکنند.
به گفته یک مخاطب، قیمت مایع شوینده لباس از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی به قیمت ۸۵ هزار تومانی خودکار آبی و مخاطبی دیگر به قیمت ۶۵۰ هزار تومانی بسته پوشک اشاره کرد.
افزایش قیمتها تنها به کالاهای مصرفی محدود نشده و بر سایر حوزهها و مشاغل نیز تاثیر گذاشته است.
یک شهروند فعال در حوزه موسیقی گفت بهدلیل هزینههای بالای تعمیر ساز، فعالیت گروه آنها متوقف شده است.
به گفته او، قیمت یک استیک درامز به چهار میلیون تومان رسیده است.
شهروند دیگری خود را کشاورز معرفی کرد و گفت نوار تیپ از ۴۰۰ هزار به سه میلیون و کود از ۸۰۰ هزار به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
افزایش هزینههای نگهداری خودرو و سایر خدمات نیز به فشارهای اقتصادی افزوده است.
به گفته یک شهروند، هزینه تعویض فیلتر هوا و روغن یک خودروی معمولی که پیشتر حدود یک میلیون تومان بود، اکنون به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
هزینه خدمات دندانپزشکی که تا پیش از گرانیهای اخیر نیز فشاری سنگین بر بخش بزرگی از جامعه وارد میکرد، اکنون به گفته شهروندان «کمرشکن» شده است.
یک شهروند از پرداخت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای عصبکشی یک دندان، پنج میلیون تومان برای پر کردن و ۱۰ میلیون تومان برای روکش دندان خبر داد.
هزینه بیش از ۲۷ میلیون تومانی یک دوره درمان دندان در حالی است که حقوق ماهانه این شهروند بهعنوان یک کارمند عادی در بخش خصوصی، حدود ۲۵ میلیون تومان است.
افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در پیامهای مردمی است.
یک شهروند از قم گفت قیمت داروهای معمولی مانند استامینوفن کدئین تا سه برابر افزایش یافته و در عین حال، بسیاری از آنها در داروخانهها موجود نیستند.
پیشتر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی به دست ایراناینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
سیانان به نقل از یک منبع آگاه اسرائیلی گزارش داد این کشور در حال هماهنگی با ایالات متحده برای آمادگی جهت دور تازهای از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. به گفته این منبع، این حملات بر زیرساختهای انرژی و ترور هدفمند مقامهای ارشد حکومت متمرکز خواهد بود.
سیانان در گزارشی که سهشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، هدف این حملات را به نقل از این منبع «اعمال فشار برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات» توصیف کرد.
این منبع تاکید کرد هرچند تصمیم نهایی برای ازسرگیری درگیریها با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکاست، با این حال بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در روزهای گذشته نشستهای امنیتی محرمانه برگزار کرده و به وزیران دستور داده داده است.
این منبع افزود: «هدف این خواهد بود که یک کارزار کوتاه انجام شود که با هدف اعمال فشار بر ایران برای امتیازات بیشتر در مذاکرات صورت گیرد.»
در این گزارش آمده است که بسیاری از این طرحها پیش از آتشبس در اوایل ماه آوریل آماده شده بودند.
پیشتر ترامپ گفته است که احتمال ازسرگیری حملهها به جمهوری اسلامی وجود دارد و افزود: «نمیتوانم چنین چیزی را به یک خبرنگار بگویم. اگر آنها رفتاری نادرست داشته باشند یا اقدام اشتباهی انجام دهند؛ اما در حال حاضر باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش میآید. این سناریویی است که قطعاً میتواند رخ دهد.»
ترامپ همچنین درباره ۱۵ درصد باقیمانده از توان تولید موشکی ایران گفت: «دوست دارم آن را از بین ببرم... این میتواند نقطه شروعی باشد تا آنها دوباره شروع به بازسازی کنند؛ و بله، مایلم آن را بهطور کامل نابود کنم.»
او ادامه داد: «... اگر همین الان برویم، ۲۰ سال طول میکشد تا ایران را بازسازی کنند. اما ما همین الان نمیرویم. ما این کار را خواهیم کرد تا هیچکس مجبور نباشد دو سال یا پنج سال دیگر برگردد.»
ترامپ افزود که رژیم «در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.»
همچنین یک مقام ارشد دولت ترامپ پیشتر اعلام کرده برای رعایت «اهداف قطعنامه اختیارات جنگی»، درگیریهایی که از ۲۸ فوریه با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، پیش از مهلت ۶۰ روزه آن پایان یافت.
این مقام گفت: «دو طرف روز سهشنبه ۱۸ فروردین با یک آتشبس دو هفتهای موافقت کردند که این آتشبس از آن زمان تمدید شده و تاکنون هیچ تبادل آتشی میان نیروهای مسلح آمریکا و جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.»
این موضع ادامه استدلالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در جریان ادای شهادت در سنا مطرح کرد و گفت آتشبس عملا جنگ را متوقف کرده است.
بر اساس این استدلال، دولت هنوز مشمول الزام قانونی سال ۱۹۷۳ برای دریافت تایید رسمی کنگره در صورت ادامه اقدام نظامی بیش از ۶۰ روز نشده است.
این تفسیر از قانون به کاخ سفید اجازه میدهد برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، از درخواست تاییدیه کنگره پرهیز کند.
صدونوزدهمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت، با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۵۶ زندان کشور ادامه یافت. اعضای این کارزار در بیانیهای اعلام کردند افزایش اعدامها در ایران نتیجه تسلیم دستگاه قضایی در برابر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه با اشاره به ادامه اعدامها در هفته گذشته تاکید شده اعدامها محدود به زندانیان سیاسی نیست، اجرای احکام اعدام برای زندانیان با اتهامات دیگر نیز افزایش یافته و بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اعضای این کارزار اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه را تهدیدی علیه مخالفان اعدام دانسته و نوشتهاند این مواضع به تشدید سرکوب و افزایش اجرای احکام اعدام انجامیده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است شماری از زندانیان زن در اوین پس از سر دادن شعار علیه اعدام، از ملاقات و تماس محروم شدهاند. این کارزار از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای توقف اعدامها و نجات جان زندانیان در ایران اقدام فوری کنند.