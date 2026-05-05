مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره مذاکرات با تهران گفت که فرستادگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، به‌طور جدی در حال کار روی مسیر دیپلماتیک هستند.

روبیو افزود: «اگر چنین مسیری وجود داشته باشد، می‌تواند به بازسازی، شکوفایی و ثبات منجر شود و این‌که ایران دیگر تهدیدی برای جهان نباشد.»

او گفت: «هر روزی که این درگیری ادامه پیدا کند، اهرم فشار ما بر ایران بیشتر می‌شود و موقعیت آن‌ها تضعیف‌تر خواهد شد، به‌ویژه وقتی محاصره واقعا در کنار تحریم‌ها اثر خود را بگذارد.»

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «بنابراین زمان آن رسیده که ایران یک انتخاب منطقی انجام دهد و این کار برای آن‌ها آسان نیست، چون در ساختار رهبری خود دچار شکاف هستند. فراتر از آن، افراد اصلی در آن حکومت در وضعیت بسیار نامتعادل و غیرعقلانی قرار دارند.»

روبیو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز گفت: «آن‌ها همیشه بخش‌های پنهانی از برنامه هسته‌ای خود داشته‌اند که به جهان اعلام نشده است و ما با اطمینان می‌دانیم که آن‌ها اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را نگه داشته‌اند و این هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد.»

او گفت: «بنابراین آن‌ها این فرصت را دارند که به توافقی برسند که روشن کند واقعاً به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند.»