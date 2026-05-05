اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان‌دهنده تنش بی‌سابقه میان دولت و فرماندهان نظامی، از جمله فرمانده سپاه است. طبق این اطلاعات، پزشکیان رویکرد سپاه در تشدید تنش با کشورهای منطقه را «جنون» نامیده و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنه‌ای برای توقف حملات به کشورهای منطقه شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه ، خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملاً «غیرمسئولانه» توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را «جنون» نامیده و درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر آن هشدار داده است.

در پی وخامت اوضاع و احتمال ورود مجدد کشور به جنگ، مسعود پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مجتبی خامنه‌ای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند.

طبق اطلاعات دریافتی، پزشکیان قصد دارد در نشست با مجتبی خامنه‌ای تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتش‌بس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجی‌های بین‌المللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند.

منابع نزدیک به نهاد ریاست‌جمهوری به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند که پزشکیان به شدت نگران واکنش‌های احتمالی بین‌المللی است و بر این باور است که کشور به هیچ عنوان توانایی ورود به یک جنگ تمام‌عیار و جدید را ندارد.

بر اساس اطلاعات رسیده، پزشکیان هشدار داده است که تداوم این حملات خودسرانه، حملات متقابل سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی ایران را به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که به گفته او منجر به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم خواهد شد.

این بن‌بست سیاسی در حالی رخ می‌دهد که ناظران معتقدند مدیریت دوگانه در میدان جنگ، جمهوری اسلامی را در آستانه یک انتحار نظامی قرار داده است.