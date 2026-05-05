تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» آمریکا برای کمک به کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات متحده عربی فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران خبر داد.
مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این منطقه در پی حمله پهپادی خبر دادند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت هدف قرار دادن کشتیهای آمریکایی در منطقه، «از روی زمین محو خواهند شد».
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدید کرد: «هر نیروی مسلح بیگانه، بهخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند، مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.»
خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع آگاه گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد مدت زمانی که جمهوری اسلامی برای ساخت یک سلاح هستهای نیاز دارد، از تابستان گذشته تغییری نکرده است.
به گفته این منابع، ارزیابیها از برنامه هستهای تهران حتی پس از جنگ اخیر، در مجموع بدون تغییر باقی مانده است.
