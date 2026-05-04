والتز: ایالات متحده و شرکای خلیج فارس ما، پیشگام دفاع از آزادی دریانوردی جهانی خواهند بود
مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در مورد طرح اجرای پروژه آزادی از سوی دونالد ترامپ اعلام کرد: «صرف نظر از اینکه در مورد مناقشه بر سر برنامه هستهای آنها چه احساسی دارید، مینگذاری بیهدف مینهای دریایی توسط ایران در آبهای بینالمللی و تلاش برای «عوارض گرفتن» از کشتیهای تجاری غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه درگیریهای آیندهای وجود خواهد داشت و چه در تنگه مالاکا باشد یا جبل الطارق یا هرمز، جهان نمیتواند اجازه دهد که این رویه پابرجا بماند که یک طرف بتواند برای به دست آوردن اهرم فشار بر طرف دیگر، اقتصادهای جهان را مجازات کند.»
والتز تاکید کرد: «ایالات متحده و شرکای خلیج فارس ما، پیشگام دفاع از آزادی دریانوردی جهانی خواهند بود.»