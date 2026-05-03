پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد قیمت کود شیمیایی در ایران با افزایشی چندصد درصدی روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، کودی که سال گذشته با قیمتی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار میگرفت، اکنون با بهایی بیش از هفت میلیون تومان عرضه میشود.
این جهش قیمتی پس از حذف یارانه دولتی و ابلاغ نرخهای جدید از هفتم اردیبهشت رخ داده است.
رویداد۲۴ افزود قیمت سوپرفسفات ساده بیش از ۸.۵ برابر، سوپرفسفات تریپل حدود ۷.۷ برابر و سولفات پتاسیم گرانوله ۶.۴۸ برابر افزایش یافته و این جهش میتواند با کاهش توان خرید کشاورزان، به افت تولید و تهدید امنیت غذایی منجر شود.
حسن نعمتطلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی و کشاورزی ایران، در مصاحبه با رویداد۲۴، حذف ناگهانی یارانه دولتی، محدود شدن واردات از مسیرهایی مانند تنگه هرمز، افزایش هزینه حملونقل و بیمه، رشد جهانی قیمت کود در پی جنگ و همزمانی آن با محاصره دریایی بنادر ایران را از عوامل جهش قیمت کود در کشور دانست.