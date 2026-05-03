او اصالتا اهل روستایی در نزدیکی فومن و ساکن شهرک فهمیده کرج بود؛ جوانی ورزشکار، فوتبالیست و دروازه‌بان که به گفته نزدیکانش، پس از فوت پدر، نان‌آور خانواده و سرپرست مادرش شده بود. مهدی ورزش بدنسازی را نیز به‌طور حرفه‌ای دنبال می‌کرد. قد بلند و توانایی‌های ورزشی‌اش او را در میان هم‌محله‌ای‌ها به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل کرده بود.

بر اساس گزارش‌ها، پس از اصابت گلوله به پهلویش، ابتدا توسط مردم به یک پارکینگ مسکونی منتقل و سپس به یک درمانگاه نزدیک برده شد، اما به دلیل کمبود امکانات، امکان رسیدگی موثر فراهم نشد. در ادامه به خانه منتقل شد و با وخامت حال، ناچار به بیمارستان انتقال یافت، اما شدت جراحات به حدی بود که جانش را از دست داد.

پس از کشته‌شدن، خانواده او با محدودیت‌هایی در برگزاری مراسم مواجه شدند و حتی اجازه چاپ اعلامیه فوت به آن‌ها داده نشد. در نهایت پیکر مهدی جوزی در زادگاهش در روستایی در استان گیلان و در شرایطی محدود و غریبانه به خاک سپرده شد.