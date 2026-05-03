رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب
روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ خبر داد.
گفتوگو با آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایرانوایر
در ادامه روند صعودی قیمت انواع ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از ۱۸۸ هزار تومان فراتر رفت.
همچنین احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به بیش از دو ماه قطع کامل اینترنت در ایران گفت این اقدام پرهزینهترین سناریو برای اقتصاد به شمار میرود و به زنجیره تامین دیجیتال آسیب میزند.