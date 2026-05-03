خبرگزاری رویترز گزارش داد که نرگس محمدی، یکشنبه در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان همچنان در وضعیت بحرانی قرار داشت.

دو روز پس از آن‌که این برنده جایزه نوبل صلح از زندان به بیمارستان منتقل شد، رویترز به نقل از بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که فشار خون محمدی همچنان به‌طور خطرناک در نوسان است و درمان او تاکنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیتش از طریق اکسیژن‌درمانی محدود شده است.

او جمعه پس از «تشدید فاجعه‌بار» وضعیت سلامت خود از زندان به بیمارستانی در شهر زنجان منتقل شد؛ وضعیتی که به گفته بنیاد نرگس محمدی شامل دو مورد از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی بوده است.