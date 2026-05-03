تانکر ترکرز: عراق دومین محموله نفت کوره را با کامیون صادر کرد
تانکر ترکرز گزارش داد که عراق دومین محموله نفت کوره خود را از طریق کامیون به سوریه منتقل کرد تا از راه دریا صادر شود.
به گزارش این پایگاه که محمولهها در جهان را ردیابی میکند بسته شدن تنگه هرمز باعث شده بغداد چنین اقداماتی را انجام دهد.
با این حال، به نوشته این پایگاه، افزایش قیمت نفت هزینههای چنین مسیری را پوشش میدهد و به صرفه است.
نخستین محموله زمینی هفته گذشته به مقصد اسپانیا ارسال شد.
اواخر فروردین، مقامات مرزی عراق اعلام کردند که این کشور پس از بیش از یک دهه، گذرگاه مرزی الیعربیه-ربیعه با سوریه را بازگشایی کرد.
تنشها در خاورمیانه منجر به کاهش صادرات نفت عراق و توقف فعالیت شماری از شرکتهای نفتی شده است.
پیشتر باسم محمد، معاون وزیر نفت عراق، اعلام کرد این کشور قادر است ظرف هفت روز پس از پایان بحران تنگه هرمز، تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند.
او افزود تولید فعلی نفت عراق حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است که از این میزان، روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه از طریق خط لوله جیحان صادر میشود.